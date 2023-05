Festivalul Luminii o poartă pentru promovarea artiștilor locali

Distribuie

Sâmbată, 20 mai, când mă plimbam fascinat de activitățile cercetășești am ajuns la scenă unde cântau niște trupe de care am mai auzit fiind majoritatea apropiați de vârsta mea și am vrut să aflu mai multe despre fiecare în parte. Să le luăm în ordinea în care au cântat.

Amnesia

Începem cu Amnesia o trupă de liceeni formată din patru oameni momentan: Mihai și Pastor ambii la chitară elecrită, Ioji la chitară bass și Edi la tobe. Ei au început cu muzică folk dar acum merg spre muzica metal. “Cumva am avut noroc că prin prietenii comune, idealuri și țeluri asemănătoare am reușit să ne adunăm și să începem acest proiect. Am mai avut două tentative de concerte să le numim așa înainte de FL (Festivalul Luminii) în care am vrut să învățăm și am învățat foarte multe și avem în plan multe proiecte viitoare pe care le vom anunța oficial când vom avea ceva prestabilit. Pe această cale vreau să le mulțumesc Cercetașilor care ne sunt prieteni în cea mai mare măsură că ne-au chemat și ne-au ajutat să ajungem pe scena la FL (Festivalul Luminii)“, ne-a spus Mihai.

Văile

În continuare am mai stat, am mai râs, lumea s-a mai destins și a urcat pe scenă o trupă foarte interesantă și foarte underground din punctul meu de vedere. Ei se numesc Văile și au un stil mai aparte, ei combină muzica underground, muzica electornică cu muzica folclorică românească ceea ce le dă un plus inedit.

“Inițial am pornit doi membri eu cu sora mea, iar apoi am început să ne adunăm mai mulți iar acum avem o formă suntem mai mulți membri: Eu sunt Victor cânt la voce și chitara acustică, sora mea Ale voce, Laur chitară bass, Andrei sau Oro cum i se mai spune chitară electrică, Gabi dj, Horațiu tobe și în cele din urma Radu voce. Mi-a venit ideea să înființez acest proiect după ce am fost la un concert al unui artist care cântă acest gen de muzica și am văzut vibe-ul pe care îl dădea oamenilor din public și am vrut să împărtașesc și eu același vibe“, a spus Victor.

Euphonica

Ultima trupă care a cântat pe scenă a fost Euphonica care deși e la început de drum pregătește foarte multe pentru viitor. E o formație doar din elevi din Liceul Vocațional de Arte din Târgu-Mureș care, fiind înconjurați de artă aproape tot timpul au vrut să înceapă și ei o trupă.

“La început am fost doar eu Aris la chitară bass împreună cu Adi la chitară si fratele lui la tobe iar mai apoi am găsit-o pe Denisa ca solist și Leo la clape și am început treaba cu cover-uri dar plănuim ca până la sfârșitul verii să scoatem un album de 8 piese având deja 3 dintre ele înregistrate, am început cu ceva mai funk dar ușor am mers spre un rock mai heavy puțin ,avem concerte în plan piese albumul despre care am vorbit și să sperăm că ne vom dezvolta cât mai mult și cât mai repede”, ne-a spus Aris.

Eu unul am fost foarte fericit să aflu că elevii și tinerii din Târgu-Mureș fac și își doresc să facă astfel de proiecte și vor să se dezvolte cât mai mult posibil pe plan artistic și sper că voi putea cât de curând să pot vorbi și promova cât de mulți artiști mici locali.

Adrian Murariu