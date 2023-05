Conferința Cultura Vieții. Din prima bătaie a inimii până în veșnicie

Distribuie

Conferința intitulată Cultura Vieții s-a desfășurat în ziua de marți, 23 mai, cu Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș plină ochi. Cu încredere și dorința de a afla mai mult și de a face mai bine, multă lume a preferat să stea și în picioare, numai să fie alături de dr. Iulia Maria Rădeanu, fondator al Asociației GIO, prof. dr. Claudiu Mărginean, care vorbit despre evoluția fetală și necesitățile materne și pr. dr. Ovidiu Bârsan, care a dezbătut tema Izbăvirea de abrutizare, repere creștine și necrispate. În sală au fost prezenți ieromonahul Gheorghe Sas, egumenul Schitului „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Găbud și părintele Iustin, starețul Mănăstirii Oașa, dr. Ovidiu Gîrbovan, psiholog Laura Filip, profesori, funcționari publici, părinți, bunici, copii.

”Scopul acestui eveniment este de a face conștientă cât mai multă lume despre importanța pe care o avem noi spre a sprijini femeile aflate în criză de sarcină, care ne vor da următorii urmași ai acesti țări. Natalitatea este în scădere, îmbucurător este că și numărul avorturilor este în scădere. Prin consiliere, femeilor aflate în criză de sarcină le putem arăta o altă alternativă, o altă variantă, de a naște copiii, pentru că prin ei, și ele înviază și capătă un sens, un sens mai profund al vieții lor. Prof. dr. Claudiu Mărginean este o elită pentru societatea târgumureșeană, iar părintele Ovidiu Bârsan care slujește la parohia Sf. Ana din Târgu Mureș ne îmbogățește de fiecare dată cu povețele pe care ni le oferă, ziditoare pentru suflet, și de multe ori ne ajută la Asociație ”, a declarat dr. Iulia Maria Rădeanu, fondator Asociația GIO.

Asociația GIO (Generații Iubite și Ocrotite) pro viață, nu se rezumă doar la activism, ci și la fapte concrete în sprijinul femeilor, ocrotirea copilului născut sau nenăscut și acordarea asistenței necesare. Pentru a se putea bucura de maternitate fiecare femeie are nevoie de susținere, mai ales dacă sarcina vine în conjuncturi nepregătite. Asociația GIO nu dorește doar consilierea acestor femei în criză de sarcină, ci asigurarea monitorizării sarcinii gratuit, botezul micuților, asigurarea materială în creșterea copiilor până la vârsta de doi ani sau până când mama reușește să fie pe picioarele ei financiar. Înființată de aproape doi ani de zile, asociația a consiliat peste 100 de femei care au ales să accepte și să dea naștere copiilor purtați în pântec, chiar dacă, inițial, doreau să avorteze. De curând s-a deschis o filială la Sibiu, unde sunt deja 10 cazuri, dorința membrilor GIO fiind de a se extinde cât mai mult, pentru a ajuta cât mai multe femei.

Ce spun invitații conferinței

”Am încercat să depășesc statutul meu de profesor universitar, care are undeva până la 100 de prelegeri anual, legate de o parte științifică sau de supraspecialitate și să aduc în discuție, lucrurile frumoase, deosebite, umane, ale dezvoltării fetale și ceea ce sunt necesare pentru organismul matern în timpul sarcinii și după naștere. Cu părintele Ovidiu Bârsan am o relație deosebită de peste 3 decenii. Cunoscându-i abilitățile spirituale, știind foarte bine ce discurs are și ce posibilități de capta o audiență, am zis că trebuie să fiu la înălțimea dânsului, să vin să pun umărul la o deschidere spirituală între un preot și un medic, în ceea ce privește societatea în care trăim ”, a menționat prof. dr. Claudiu Mărginean.

”Trăim tot mai mult în virtutea inerției, în virtutea hazardului. De aceea aș vrea ca împreună să descoperim în această seară faptul că suntem invitați să ne asumăm o trăire a vieții și că nu vom putea să facem lucrul acesta până când nu vom reuși să facem puțin ordine în viața noastră. De aceea ne-am intitulat intervenția Cultura vieții sau Izbăvirea de abrutizare, pentru că înainte de toate presupune o trăire responsabilă. Această seară are un câștig pentru noi toți, prin faptul că adună într-un gând, într-o idee, un medic și un preot, lucru care ar trebui să se întâmple mai des. Există foarte multe lucruri care ar trebui să ni le spunem nu numai în birouri, nu numai în cabinetul medical, ci chiar la scenă deschisă, acolo unde oamenii realmente să poată beneficia de ceea ce gândim, de ceea ce înțelegem”,a menționat părintele Ovidiu Bârsan.

Ce spun participanții

”Un astfel de eveniment este util în orașul nostru, mai ales că, în ultima perioadă, având în vedere și pandemia, nu știu să se mai fi fost organizat. Este o ocazie de a sta de vorbă cu specialiștii, din două domenii, două profesii care se completează reciproc și mi se pare o temă foarte interesantă, cu atât mai mult cu cât am o fetiță de aproape doi ani ”, ne spune Teodora Mîndru.

”Particip la eveniment pentru că vreau și la vârsta aceasta de 71 de ani să-mi îmbogățesc cunoștințele pe o temă dezbătută și religios, și medical. A întrerupe o sarcină este o decizie destul de importantă și cu două tăișuri, vă spun din propria experiență. Eu sfătuiesc toate femeile să nu întrerupă nici o sarcină, sunt femei care nu pot avea copii și se chinuie, familia mea, și eu și fetele mele am avut perioade grele de tratament pentru a reuși să facem copii, să avem sentimentul acesta al maternității ”, ne spune Șimon Maria.

”E binevenit acest eveniment, am făcut două avorturi când eram tânără, eram prea tânără și nu știam la cine să apelez. Acum am o familie, dar voi regreta mereu trecutul”, ne spune Anca B.

Asociația GIO se îngrijește de salvarea, protejarea, cultivarea vieții din prima bătaie a inimii până în veșnicie. Felicitări pentru eveniment!