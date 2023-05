Podul rutier din Luduș, expertizat

Distribuie

Orașul Luduș este situat pe ambele maluri ale râului Mureș încă din vechime. Trecerea râului s-a făcut mai întâi pe un pod de lemn, apoi la începutul secolului XX s-a construit un pod metalic care a rezistat inundației din 13-15 mai 1970, dar datorită industrializării puternice a unităților economice de pe malul drept al Mureșului, podul nu mai făcea față circulației rutiere de pe DJ 107 G. Actualul pod rutier din beton a fost construit între anii 1973-1974 având cinci deschideri de 8,7 metri + 28,5 metri + 45,6 metri + 8,7 metri și lungimea totală de 136 metri.

În nota conceptuală întocmită de Anca Năsăudean de la Primăria Orașului Luduș este consemnat că „starea tehnică generală a podului este nesatisfăcătoare, iar la pod sunt necesare lucrări de reabilitare și înlocuire a unor elemente”. În aceste condiții, în anul 2017 s-a elaborat o primă expertiză tehnică pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare și, în conformitate cu legislația în vigoare, primăria orașului Luduș a întocmit documentația necesară pentru predarea către Compania Națională de Investiții (CNI), pe bază de protocol a amplasamentului și construcției „Pod peste râul Mureș”. Acum, după o jumătate de secol de la inaugurare, podul va intra într-un proiect amplu de reabilitare.

O expertiză completă

Prin Studiul de Fezabilitate (FZ) elaborat la proiectul de reabilitare a podului rutier sunt prevăzute lucrări de întreținere curentă și periodică, care presupune menținerea stării de viabilitate a construcției. Pentru a cunoaște starea exactă, precum și a lucrărilor care se vor executa, firma SC Cadsil SRL din Cluj-Napoca a efectuat o expertiză completă și complexă în ziua de sâmbătă, 20 mai 2023 folosind o aparatură de ultimă generație și specialiștii firmei Geo Sentinel din Ungaria, unitate specializată în măsurarea capacității portante a podului. Metoda constă în măsurarea unor deplasări succesive în lungul podului, cu un aparat special de tip radar care măsoară deplasări de ordinul zecimilor de milimetru. Aparatura a fost instalată pe două camioane de mare tonaj care au fost programate să circule în 11 ipoteze de încărcare în diferite scenarii. Prin acuratețea cu care s-a lucrat, după interpretarea datelor se va constata starea fizică a podului și se vor afla sarcinile la care se va întocmi proiectarea consolidării întregii construcții.

Intervenții majore la întreaga structură

La Luduș, lucrările de expertizare a podului au fost conduse de șeful de proiect de la SC Cadsil SRL Cluj-Napoca, ing. Silviu Tezheșiu, un specialist cunoscut și recunoscut în domeniul său de activitate. Despre lucrări, ing. Silviu Tezheșiu spune: „Se vor lua astfel de măsuri încât să aducem podul la parametrii tehnici proiectați. Pentru aceasta se va interveni la fundații, la unele din culeele de pe mal, se vor face reparații la porțiunile degradate de beton, la armături, la zonele de ancorare care asigură rezistența podului. Vom calcula și vom constata dacă va fi necesar să realizăm o îmbunătățire a stărilor de efort prin prevederea unor lucrări de precomprimări exterioare suplimentare față de ce a fost inițial”.

Ing. Tezheșiu spune că în principiu se vor reface trotuarele, calea curentă, se va reface hidroizolația podului și se vor face reparații la toate zonele degradate. Acest lucru se va realiza pe jumătate din cale, asigurând circulația continuă, succesiv pe o parte și pe cealaltă pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor. În același timp se vor face recalibrări și decolmatări ale albiei, se va studia dacă există posibilitatea de mutare a rețelelor care în momentul de față sunt situate în casetele podului, acestea să se mute în exterior. Prin proiect este prevăzută o structură rutieră nouă cu hidroizolație și trotuare prevăzute cu parapeți spre partea de circulație auto.

În cadrul proiectului se recalibrează albia, ceea ce presupune operațiuni de decolmatare și desființare a celor două insulițe, din aval și din amonte, create de aluviunile aduse de creșterile de nivel a apei și prin aceasta asiguraea capacității corespunzătoare de scurgere a apei în cazul viiturilor.

Un disconfort acceptat

Probele pentru expertiza efectuată în ziua de sâmbătă, în mai multe reprize de circulație, timp de câteva ore a prefigurat scenariul de circulație auto în timpul efectuării lucrărilor propriuzise. În această situație există un disconfort evident pentru utilizatori, dar în condițiile date, cu lucrări efectuate pe o singură cale și cu circulație alternativă la semafor, aceasta este singura soluție pe care trebuie să o accepte fiecare cetățean.

Despre calendarul realizării proiectului, ing. Silviu Tezheșiu ne-a declarat: „În prima fază sunt prevăzute trei luni pentru proiectare, după care urmează etapa de avizare și este foarte puțin probabil ca șantierul să înceapă în acest an. Poate, cu un efort conjugat al tuturor factorilor interesați. Noi, ne vom strădui să realizăm proiectul cât mai repede, dar nu știu cum se va înainta pe faza avizelor. Proiectul se deruleză prin CNI și noi nu putem interveni. Din experiență proprie, un asemenea proiect are câteva luni pentru faza de avizare. Vom vedea cât va dura și dacă în acest an vor începe lucrările, pentru că este un proiect care nu poate fi prelungit prea mult știind că fără voia noastră, vom crea dificultăți ludușenilor. Sper că și constructorul se va mobiliza și va încheia lucrarea într-un termen cât mai scurt, dar oricum, având în vedere că o asemenea lucrare se va desfășura etapizat, va dura mai mult de 5-6 luni, din momentul începerii execuției”.

Suntem convinși că atât proiectantul cât și constructorul vor găsi cele mai bune soluții pentru a afecta cât mai puțin circulația auto dintre cele două zone ale orașului și evident, pentru a reduce disconfortul creat de existența acestui atât de important șantier pentru orașul Luduș.

Ioan A. BORGOVAN