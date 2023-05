Angela Kovacs despre Bienala de Arhitectură de la Veneţia

Distribuie

Preşedintele Ordinului Arhitecţilor Mureş-Bistriţa, Angela Kovacs, a făcut parte din juriul care a desemnat reprezentantul României la Bienala de Arhitectură de la Veneţia din acest an. Ajunsă la a XVIII-a ediţie Bienala de la Veneţia este cel mai important eveniment de arhitectură la nivel mondial. România are, încă din anii 1930, un spaţiu expoziţional în Grădinile Veneţiene.

„Iniţial se expunea în Grădinile Veneţiei, date Bienalei de oraşul Veneţia pentru folosire. Spaţiul s-a extins şi în clădirile Arsenalului Veneția, clădiri construite în secolul XIV. Ce este foarte important pentru noi, pentru România este că între 1932 şi 1938 au început să se construiască primele Pavilioane în grădini. Primul Pavilion a fost construit în stil Art Deco şi conţine cinci spaţii de expoziţie, dintre aceste spaţii Nicolae Iorga a avut înţelepciunea şi previziunea că cumpere unul şi suntem unul dintre cei 27 de posesori de pavilion în Grădină”, a spus arhitecta mureşeană în cadrul evenimentului Mureşul Imobiliar organizat de Cotidianul Zi de Zi şi Revista Transilvania Business.

Anul acesta România a fost prezentă la Bienala de Arhitectură cu o expoziţie ce pune în valoare inventica românească.

„Anul acesta am avut privilegiul să fac parte din juriu din partea Ordinului Arhitecţilor din România. Tema Bienalei din acest an a fost Laboratorul Viitorului. În ideea aceasta am încercat să alegem reprezentantul României. Am ales un proiect curatoriat alcătuit de colegul meu Emil Ivănescu care este arhitect şi este preşedintele Ordinului Arhitecţilor Bucureşti şi de artista vizuală Simina Filat alături de un grup de arhitecţi şi profesori cunoscuţi. Ce au vrut ei să arate şi ce am crezut noi că este bine să arătăm ca ţară a fost să arătăm lumii că în România s-au creat invenţii de 100 de ani, invenţii care dacă ar fi avut şansa să fie realizate în alte zone mai bogate şi mai în faţă ar fi avut şansa să schimbe faţa lumii. Vorbim de autovehicule aerodinamice, vorbim de primul automobil electric din lume, vorbim de o invenţie a lui Henri Coandă care putea să desalinizeze 10 litri de apă/oră şi care ar fi salvat de sete o mare parte din omenire. Începând cu aceste invenţii de acum 100 de ani care sunt tezaurizate în Muzeul Tehnicii Româneşti din Bucureşti curatorii au considerat că România este inventivă în momentul de faţă şi au făcut un demers în mai multe segmente tehnice, de artă şi de arhitectură din toată ţara şi au arătat că şi astăzi se creează. Pe lângă verticala asta importantă de invenţii vechi au făcut nişte orizontale de cercetare, unele fiind adresate şcolilor de arhitectură din toată ţara care au venit cu machete şi proiecte în derulare, altele oraşelor şi creatorilor de inventică din toată ţara”, a arătat Angela Kovacs.

Potrivit acesteia pavilioanele României atrag atenţia publicului şi specialiştilor în fiecare an. „Este un pavilion foarte interesant, frumos făcut, este transparent şi are obiectele colorate şi pregnante care fac o bună impresie. Am înţeles de la Emil Ivănescu că este vizitat Pavilionul. Cam de 10 ani pavilioanele noastre, indiferent că este artă sau arhitectură au fost între primele 10 sau primele 5 remarcate de revistele de specialitate, de critici şi de Bienală, deci am avut pavilioane foarte bune”, a mai subliniat preşedintele Ordinului Arhitecţilor Mureş-Bistriţa.

Sanda VIŢELAR