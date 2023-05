”România Respiră”, acțiune organizată în Vătava

Distribuie

”România Respiră”, acțiune organizată de către Asociația ”Our Lifetime” în arealul Ocolului Silvic Vătava din județul Mureș s-a încheiat cu succes.

”Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au răspuns invitației și s-au alăturat cu entuziasm în eforturile de a construi un viitor mai bun pentru copiii noștri și pentru noi toți! Împreună, am realizat mult mai mult decât ne-am fi imaginat! Am creat amintiri de neuitat, am admirat peisajele și frumusețea naturii, am avut o experiență unică, iar posibilitatea de a socializa cu oameni de bine și de a primi informații interesante de la specialiștii din Ocolul Silvic Vătava sunt doar câteva dintre aspectele pe care le putem descrie acum în cuvinte!”, a informat Farcaș Mihai-Dan, președintele organizației nonguvernamentale.

Acesta a transmis mulțumiri tuturor celor care au răspuns la apel: voluntari din Asociația ”Our Lifetime”, Liga Studenților Târgu Mureș, Forța Dreptei Mureș, Asociația Sportivă a Cicliștilor de Anduranță Reghin, specialiștilor și partenerilor de la Ocolul Silvic Vătava, precum și tuturor care sprijină activitățile Asociației ”Our Lifetime.”

(Redacția)