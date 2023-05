VIDEO: Cel mai recent video despre lotul de Autostradă Chețani – Câmpia Turzii

Distribuie

Reprezentanții Direcției Regional de Drumuri și Poduri Brașov au publicat joi, 25 mai, pe pagina de Youtube a instituției, un material video realizat pe tronsonul de autostradă Chețani – Câmpia Turzii.

”Construcția lotului Chețani – Câmpia Turzii de pe autostrada A3 a ajuns la un stadiu de realizare de peste 50% și are șanse reale să fie dat în circulație până la sfârșitul acestui an. În acest moment în șantier se află peste 650 de persoane și peste 500 de utilaje care lucrează la: stabilizare cu lianți hidraulici; umpluturi cu material coeziv și balast; amenajări hidrotehnice; turnare plăcilor de suprabetonare și a elevațiilor; montarea grinzilor și predalelor prefabricare. Lotul Chețani – Câmpia Turzii are 15,7 km și este construit de Asocierea Strabag SRL – Geiger Transilvania SRL pe baza unui contract semnat cu CNAIR în valoare de aproximativ 420 de milioane de lei. Termenul contractul este de 3 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Astfel, lotul ar trebui să fie gata în prima parte a anului 2024 dar avem promisiuni din partea antreprenorului că se va putea circula pe acest tronson deja de la sfârșitul acestui an”, a informat sursa citată.

