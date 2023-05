TEDx Cornişa: 19 viziuni despre curaj

Distribuie

A treia ediţie a TEDx Cornişa a adus pe scena Teatrului Naţional din Târgu-Mureş 19 speakeri carfe au vorbit despre curaj.

Evenimentul organizat sub licenţa TED a luat numele cartierului Cornişa pentru a fi în conexiune cu mediul universitar. Sergiu Zereş, organizatorul evenimentului, a declarat pentru Zi de Zi că locaţia de desfăşurare, Casa de Cultură a Tineretului, a fost schimbată după primele două ediţii datorită cererii mari a publicului care doreşte să participe la eveniment.

„TEDx Cornişa, a 3-a ediţie pentru că era cazul să continuăm frumos primele două ediţii organizate chiar în spaţiul din Cartierul Cornişa. De ce TEDx Cornişa? Pentru că TEDx Târgu-Mureş era o licenţă deja luată, colegii noştri de la proiectul similar lucrează de mulţi ani sub acest brand. Sub auspiciile felului în care TED-ul global abordează această chestiune se pot obţine licenţe locale pe anumite denumiri geografice ale anumitor zone din oraşe. Am optat pentru Cornişa datorită conexiunii cu lumea universitară, cu UMFST Târgu-Mureş şi cu ceea ce înseamnă campusul universitar din Târgu-Mureş. Având la primele două ediţii un interes foarte mare pentru participare am optat la această ediţie pentru o sală mai mare, Teatrul Naţional”, a spus Sergiu Zereş.

Tema conferinţei a fost inspirată de chiar poveştile de viaţă ale invitaţilor.

„Am abordat această temă generică din perspectiva confirmărilor după primele discuţii telefonice pe care i-am avut cu potenţialii invitaţi. Ne-am dat seama că sunt oameni care vin din zone diferite care practic, fiecare, are o poveste care presupune foarte mult curaj. În povestea de viaţă a fiecărui invitat există măcar o zi în care au avut curaj, un curaj care au schimbat destinele lor, ale familiei lor sau ale oamenilor cu care au interacţionat”, a mai spus Segiu Zereş.

Cotidianul Zi de Zi, partener al evenimentului, vă va prezenta în următoarele săptămâni toate cele 19 discursuri despre curaj susţinute în cadrul evenimentului. Deocamdată vă lăsăm cu câte un rând, o idee de la fiecare dintre ei.

Mihai Morar, jurnalist, moderatorul evenimentului

„Curajul ţine de inimă, nu de minte. Limpede poţi vedea doar cu inima.”

Meda Neagoe, preşedinte Salvaţi Copiii Mureş

„Frica trebuie să te mobilizeze să ai curajul să-ţi deschizi ochii.”

Charlie Ottley, producător film

„Pentru a ne găsi curajul trebuie să ne înfruntăm fragilităţile. Curajul este despre a-ţi găsi propria cale în viaţă.”

Laurenţiu Şerban, sportiv Invictus

„Noi ca societate venim dintr-un ev mediu al istoriei recente. Ne putem vindeca doar prezentând exemple. Pentru mine curajul a fost de a mă accepta aşa cum sunt.”

Sanda O`Connor, psiholog

„Curajul fără speranţă este un simplu act de supravieţuire.”

Ştefan Chihaia, astrolog

„Curajul este o afacere cu tine însuţi de a-ţi asuma viaţa care ţi s-a dat şi de a o trăi.”

Emilia Şercan, jurnalist

„Curajul este despre fricile noastre.”

Chef Foa, bucătar

„Trebuie să ai curaj să greşeşti şi trebuie să ai curaj să delegi încredere.”

Olimpia Mioara Mireştean, shaman

„M-am aşezat şi am avut curaj să mă uit la umbrele care curgeau prin mine pentru că am vrut să văd lumina.”

Denisa Florea, specialist în psihologia sănătăţii publice

„Curajul de a putea regândi progresul pentru a fi în slujba fiinţei. Curajul de a putea asculta ce se întâmplă în interiorul fiinţei.”

Emil Dobrovolski, pilot

„Curajul nu are legătură cu pilotajul, nu e vorba de curaj. Secretul meseriei e simplu: ne străduim ca numărul decolărilor să fie egal cu cel al aterizărilor.”

Paula Rusu, jurnalist

„Când a venit diagnosticul a căzut cerul pe mine. Trăiesc astăzi cu un plămân şi un pic şi trăiesc bine.”

Melania Medeleanu, jurnalist

„Poate n-ar fi rău să avem curajul de a ne gândi ce punem în bagajul ultimei noastre călătorii.”

Constantin Necula, preot

„Opusul curajului nu e frica, e trădarea. Curajul este raţiunea inimii.”

Cristina Bâtlan, om de afaceri

„Curajul este ceea ce credem noi cu adevărat că suntem. Pentru mine curajul a început prin a visa.”

Vasile Ioana, preot

„Sursa curajului este credinţa, credinţa este izvorul curajului.”

Liana Stanciu, jurnalist

„Este un curaj să scrii cărţi într-o ţară în care doar 6% din populaţie citeşte.”

Daniela Zeca Buzura, jurnalist

„Vocaţia aşa-zisului meu curaj este insistenţa de a fi împreună cu ceilalţi.”

Mirela Retegan, fondator Gaşca Zurli

„Cred că Dumnezeu a pus în mine curajul, încrederea, talentul de a face mai frumoasă viaţa copiilor noştri.”

Emil Constantinescu, fost preşedinte al României

„În unele democraţii, fără niciun fel de risc, apar caricaturi ale curajului. Despre curaj se poate vorbi doar la timpul trecut.”

