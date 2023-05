FOTO: Dumitrița Gliga, deputat PSD: ”Au început lucrările la magistrala de apă Luduș – Grebenișu de Câmpie!”

Distribuie

Lucrările la magistrala de apă Luduș – Grebenișu de Câmpie au demarat luni, 29 mai, a anunțat în aceeași zi deputatul Dumitrița Gliga, președintele PSD Mureș.

Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a publicat pe pagina proprie de Facebook o galerie foto însoțită de un text explicativ.

”Utilajele sunt pregătite, se lucrează deja la îmbinarea primelor conducte. Am parcurs comunele care vor fi deservite de acestă magistrală: Miheșu de Câmpie, Sânger, Șăulia, Tăureni, Zau de Câmpie, Grebenișu de Câmpie. În afară de Grebenișu de Câmpie, unde e licitație separată, deja se poate observa cum se lucrează. Felicitări executantului, firma SC Aqua Serv Cluj SRL, pentru demararea promptă a lucrărilor, mai ales că investiția trebuie să fie finalizată până la 31 decembrie 2023”, a precizat deputatul Dumitrița Gliga.

În aceeași postare se menționează că viitoarea conductă de aducțiune Luduș – Grebenișu de Câmpie va asigura apa potabila pentru întreaga zonă, pentru 25 de localități, și va deservi peste 10.000 de locuitori din comunele amintite.

”Valoarea estimate a lucrării, fără TVA: 38.500.000 lei. Contractul de finanțare a fost semnat în 21 martie 2023”, a informat deputatul Dumitrița Gliga.

Totodată, liderul PSD Mureș a mai scris că ”urmează zilele acestea desemnarea căștigătorilor pentru următoarele două proiecte, care se vor derula în paralel, în completarea magistralei”.

Primul proiect nominalizat se numește ”Lucrări pe sistemele de alimentare cu apă în UAT-urile Lăulia, Miheșu de Câmpie, Tăureni, Zau de Câmpie, Sânger”, respectiv extinderea gospodăriilor de apă existente în comunele menționate, a conductelor de aducțiune care alimentează gospodăriile, inclusiv GA Grebenișu de Câmpie și a rețelelor de distribuție din UAT Miheșu de Câmpie.

Proiectul are o valoare estimată de 28.195.299 de lei, fără TVA, iar până la data curentă au depus oferte următoarele societăți: Asocierea Las Prom SRL (leader), Montrepcom SRL, Geiger Transilvania SRL, Asocierea Awe Infra SRL, Romtim Instal, Asocierea Bugaru Trans (leader), Hydrostroy AD, Letarcons Prod și Asocierea Construct Mapcom SRL, Urban Construct Transilvania SRL.

Cel de-al doilea proiect se numește ”Gospodărie de apă și rețea de distribuție Grebenișu de Câmpie” și are ca obiectiv realizarea gospodăriei de apă Grebenișu de Câmpie, a conductelor de transport și a rețelei de distribuție din UAT Grebenișu de Câmpie.

Proiectul are o valoare estimată de 19.572.607 de lei, fără TVA,iar până la data curentă au depus oferte următoarele societăți: Asocierea Las Prom SRL (leader), Montrepcom SRL, Geiger Transilvania, Asocierea Awe Infra SRL, Romtim Instal, asocierea Bugaru Trans (leader), Hydrostroy AD, Letarcons Prod, Asocierea Construct Mapcom SRL, Urban Construct Transilvania SRL și Asocierea Probicons (leader), Verdi Industrial Construct, Termolang SRL.

”Mă bucur că am reușit să demarăm – în sfârșit în teren, nu doar pe hârtie – un proiect atât de important pentru județul Mureș! Aceasta era unica soluție prin care cetățenii din zona de Câmpie să poată avea alimentare cu apă, într-un orizont de timp rezonabil”, a conchis deputatul Dumitrița Gliga.

(Advertorial)