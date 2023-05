FOTOREPORTAJ: ”Mureșul Imobiliar 2023”: în așteptarea revirimentului

Distribuie

Cea de-a treia ediție a Conferinței ”Mureșul Imobiliar”, eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, în incinta Restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș.

Reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Târgu Mureș și din comuna Sângeorgiu de Mureș, dezvoltatori imobiliari, arhitecți și alți profesioniști din domenii conexe construcțiilor au dezbătut, timp de aproape trei ore, într-un mod interactiv, atât proiecte de dezvoltare imobiliară și urbanistică, cât și aspecte legate de reglementări legislative, inovații și confort în domeniul imobiliar, infrastructură și chiar strategii și perspective de viitor.

În așteptarea veștilor bune

Conferința ”Mureșul Imobiliar 2023”, transmisă live pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business, a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri: Fomco Imobiliare, Caparol, Daw Bența, Multinvest Group, Profelis, Bastion Luxury Residence, Villa Vinea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Arossa Center, Aliat, Maurer Residence Târgu Mureș, Grupul de Firme Astor-Valpet, Mammoth Stage, True Imobiliare, Home Adimag, Centrul de Sticlă, Atlas Sport, Therezia, Negro, Dauer, Concept 9, Lavandei Residence, Reta Com, BCD Video & Livestream și Pavel Belski, vocea care a asigurat reușita Garden Party-ului de după eveniment.

”Este a treia ediție a Conferinței ”Mureșul Imobiliar”, într-un an mai delicat din punct de vedere economic, într-un context în care piața imobiliară a scăzut puțin față de anii precedenți, dar sperăm că odată cu stabilizarea inflației, și știm foarte bine, problema creditării este cea care a pus puțin frână pieței imobiliare, lucrurile se vor remedia și a doua parte a anului sperăm să aducă vești bune pentru piața imobiliară”, a spus, în deschiderea conferinței, Florin Marcel Sandor, manager de proiect și director de marketing în cadrul celor două publicații mureșene.

Proiecte de 570 de milioane de euro la Târgu Mureș

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a subliniat importanța existenței unei infrastructuri adecvate pentru dezvoltarea economică a orașului, dar și a Zonei Metropolitane. În acest sens, Soós Zoltán a amintit două investiții importante inaugurate recent în județul Mureș, respectiv depozitele logistice Hell Energy din Ungheni și FrieslandCampina din Cristești.

”Treptat, treptat, este simțitor pe piață prezența și stabilirea firmelor de logistică, având în vedere și construcția Autostrăzii și prezența Aeroportului. În acest an s-au inaugurat două centre logistice importante, într-adevăr nu în Târgu Mureș unde sunt mai puține locuri pentru aceasta, este vorba de firma Hell și firma FrieslandCampina, care ambele au făcut un centru logistic pe România, deci sunt semne foarte bune”, a arătat Soós Zoltán.

Edilul șef din ”Orașul Trandafirilor” a mai remarcat că în prezent se simte ”scăderea interesului pentru imobiliare, cel puțin pentru un anumit domeniu”, iar ”pe alte domenii există investiții”, exemplele furnizate fiind proiectele imobiliare din Piața Gării și din locația fostei Fabrici de Cărămidă unde va fi dezvoltat un proiect rezidențial, dar și o zonă pentru birouri.

”Investițiile aduc locuri de muncă și fonduri necesare și desigur că noi, Municipalitatea, avem obligația să obținem fondurile necesare, mai ales din surse europene, dar și guvernamentale. Aș dori să menționez că avem 57 de proiecte în derulare, în valoare de 570 de milioane de euro. Dacă toate acestea sunt implementate o să simtă piața imobiliară, dar și firmele de construcții”, a menționat Soós Zoltán.

În continuare, primarul municipiului Târgu Mureș a făcut o scurtă trecere în revistă a unor investiții cu finanțare europeană, cum ar fi creșterea eficienței energetice a mai multor blocuri, reconstrucția integrală și parțială a unor școli pentru care există un buget de peste 100 de milioane de lei, drumul ocolitor demarat în anul 2020 și care va intra în curând în faza de proiect tehnic și licitație (tronsonul 3 și tronsonul 6), precum și modernizarea străzii Gheorghe Doja, proiect care depășește valoarea de 8 milioane de euro, aflat aproape de emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Referindu-se la dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului, Soós Zoltán a amintit un megaproiect care vizează construirea mai multor parcări subterane și supraetajate, investiție care va fi finanțată din bugetul local și din împrumuturi bancare.

”Este vorba despre parcările subterane din zona centrală, dar și parcări supraetajate în cartiere. Momentan, vom avea nevoie de o finanțare de circa 200 de milioane de lei, adică circa 40 de milioane de euro, care înseamnă cinci construcții de acest gen. Fiind generatoare de venit este o investiție care se poate recupera în câțiva ani și fiecare are la bază indicatori aprobați de Consiliul Local. Momentan avem prima parcare, cea de la Hotel Parc, între strada Enescu și strada Primăriei, care intră în licitație și sper ca la sfârșitul anului deja să vedem construcția acelei parcări subterane”, a precizat Soós Zoltán.

Dialogul dintre moderatorul evenimentului, Florin Marcel Sandor, și primar a continuat cu un subiect de mare interes pentru târgumureșeni care vizează construirea a cel puțin unui pod rutier nou peste râul Mureș.

”Așa cum bine știți, infrastructura mare va fi finanțată din fonduri europene până în 2030. România trebuie să fie foarte activă, până în 2030 să depună proiecte, să aibă proiecte eligibile și să obținem cât se poate de multe fonduri. În momentul de față suntem în fază de Studiu de Fezabilitate cu podul din Sâncraiu de Mureș, lângă Azomureș, care conține și un drum cu patru benzi care se va conecta de drumul județean, spre Band – Pănet. Așteptăm în acest an detalii despre finanțarea acestei infrastructuri. Doar drumuri de legătură cu Autostrada se vor finanța, deci dacă sunt alte poduri gândite ele sunt foarte frumoase dar nu au finanțare, iar bugetul local în momentul de față foarte greu ar putea să plătească pentru un pod 200 de milioane de lei – asta înseamnă că trei-patru ani tot bugetul de investiții ar merge doar pe acel pod”, a subliniat edilul șef din Târgu Mureș.

”Este un al doilea pod în pregătire, va fi un drum colector, tot drum de legătură cu Autostrada, tot în zonă, Azomureș se va lega cu un drum colector cu zona Stadionului și lângă Stadion va trece podul spre Unirii, chiar la limita cu UAT Sâncrai și Târgu Mureș. Acesta ar fi al doilea pod pe care o să îl depunem, sub această denumire, ”Drum de legătură cu Autostrada.” Sper ca ambele să fie aprobate. Pentru primul am primit promisiunea că o să fie foarte probabil finanțat, dar să așteptăm să apară Ghidul, deoarece nu avem încă concret ce se finanțează și în ce condiții”, a adăugat Soós Zoltán.

În intervenția sa, primarul municipiului Târgu Mureș a mai informat că primele 20 de firme care sunt cele mai mari plătitoare de impozit pe imobil plătesc, împreună, 20 de milioane de lei anual la bugetul local, respectiv că a solicitat Asociației Municipiilor din România să inițieze modificarea legislației care să facă posibilă externalizarea serviciilor de implementare a proiectelor către firme private.

Nu în ultimul rând, Soós Zoltán a arătat că instituția pe care o coordonează nu acordă autorizații de construcție în regim de urgență, argumentul fiind că proiectele imobiliare sunt analizate cu atenție și apoi avizate de către Consiliul Local Târgu Mureș, din dorința de a evita haosul urbanistic.

”Nu vrem să ajungem ca și Clujul. Clujul a devenit un haos urbanistic, tocmai pentru că s-au dat foarte multe autorizații fără să fie parcări, drumuri, și nu întotdeauna este bine să ne grăbim. Dacă nu este bine gândită o investiție, după aceea nu mai putem modifica nimic. În caz că se construiește o casă, nu e nicio problemă să se elibereze o autorizație, dar când se contruiesc mii de apartamente sau mii de metri pătrați de birouri dacă nu este bine gândit fluxul, traficul, parcarea, cum iese, unde intră, cum obține autorizația ISU, trebuie să fim precauți. În 2021 s-a făcut un Regulament Local care obligă investitorii ca parcările să fie subterane sau amenajate pe verticală. În așa fel nu ocupăm spațiile verzi”, a conchis Soós Zoltán.

Proiecte pe trei direcții strategice la Primăria Târgu Mureş

Dana Ijac, şef Serviciu proiecte cu finanţare internaţională în cadrul Primăriei Târgu Mureş a vorbit despre cele trei linii importante pe care se axează echipa municipalităţii în ceea ce priveşte accesarea fondurilor nerambursabile.

„Prima se referă la implementarea contractelor cu finanţare deja semnate şi care se referă, în principal, la investiţii finanţate din POR, perioada de programare 2014-2021. Cea de-a doua linie se referă la elaborarea cererilor de finanţare şi a tuturor documentaţiilor în vederea accesării fondurilor prin PNRR. A treia linie este realizarea documentelor strategice care vor sta la baza accesării fondurilor pentru perioada de programare 2021-2023. Vorbim despre trei tipuri de activităţi distincte, toate au ca scop final atragerea unor fonduri nerambursabile în municipiul Târgu-Mureş pentru o serie de investiţii”, a spus aceasta.

În ceea ce priveşte implementarea proiectelor deja finanţate, reprezentanta municipalităţii a declarat că există 22 de contracte de finanţare în valoare de aproximativ 110 milioane de euro, mare parte din ele sunt pe POR.

„Din toate aceste contracte de finanţare, 80% din valoarea totală şi numărul acestora vizează, în principal, mobilitatea urbană. În POR există o axă specifică, în toate perioadele de programare, destinată dezvoltării urbane. Municipiul Târgu Mureş a avut în această perioadă de programare 34 de milioane de euro alocate în principal pentru modernizarea transportului public. Aş dori să punctez faptul că deşi am avut o alocare de 34 de milioane de euro, noi am reuşit să accesăm proiecte în valoare de 60 de milioane de euro”, a spus Dana Ijac.

În cadrul PNRR, municipiul Târgu Mureş a semnat deja 14 contracte de finanţare din cele 22 de cereri depuse, două contracte vizând rezolvarea problemelor legate de deşeuri.

„Legat de PNRR, anul 2022 a fost anul PNRR-ului, s-au elaborat şi depus 22 de cereri de finanţare în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro. Dintre acestea deja avem semnate 14 contracte care vizează în principal reabilitarea şi modernizarea a cinci unităţi de învăţământ, mai achiziţionăm încă 18 autobuze care vor asigura un transport modern şi în Zona Metropolitană. Avem două proiecte deosebit de importante prin care încercăm să soluţionăm şi să închidem problema deşeurilor în Municipiul Târgu Mureş. Deja avem două contracte semnate prin care se vor achiziţiona 200 de insule ecologice. Asta înseamnă că în cartiere vom avea puncte de colectare moderne, dar se va realiza şi primul centru de colectare prin aport voluntar”, a explicat Dana Ijac.

Şefa serviciului care se ocupă de proiectele cu finanţare nerambursabilă din Primăria Târgu Mureş a subliniat şi importanţa adoptării unor documente strategice pe baza cărora să poată fi accesate finanţări.

„Legat de a treia linie, aș spune că anul trecut a fost aprobată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului. Sunt două documente strategice foarte importante care vor sta la baza accesării a minim 42 de milioane de euro în perioada următoare pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, dar dacă nu avem aceste două tipuri de documente, nu putem să accesăm niciun leu. Noi am încercat să gândim două documente strategice la nivelul Zonei Metropolitane astfel încât proiectele care vor fi depuse la finanţare să vizeze dezvoltarea întregii zone”, a spus Dana Ijac.

În prezent în cadrul administraţiei locale municipale există o echipă de 10 specialişti care lucrează în acest domeniu.

„Mai în glumă, mai în serios, eu am spus că şi dacă ar fi 100 de oameni care ar lucra, fiecare ar avea în administrare cel puţin 10 proiecte. În acest moment sunt extrem de multe linii de finanţare la nivel naţional şi internaţional. Aşa la o primă vedere aş putea să spun că sunt în jur de 200 de apeluri. Este foarte important să dezvoltăm această echipă. Noi suntem un serviciu de 10 oameni, dar nu lucrăm singuri aceste proiecte, lucrăm în cadrul unor echipe multidisciplinare cu toţi colegii de la Direcţia Tehnică, Administraţia Domeniului Public, Direcţia Școli, Achiziţiile, Arhitectul Șef. Încercăm să implementăm toate proiectele şi să valorificăm toate oportunităţile de finanţare”, a concluzionat Dana Ijac.

De la străzi și deșeuri, la autobuze și parcuri

Principalele proiecte din portofoliul Administrației Domeniului Public au fost creionate de către ing. Florian Moldovan, directorul acestei structuri din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

”În zona ”Unirii” este un proiect pentru extinderea rețelelor pluviale. Problema cea mai mare este pluvialul, pentru că nu poți realiza o tramă stradală, să o asfaltezi și să o modernizezi, până nu ai asigurat pluvialul. Mai mult, se are în vedere supralărgirea anumitor străzi, tocmai din cauza creșterii numărului de mașini și creșterea numărului populației în zonele respective. Sunt o mulțime de studii în analiză, inclusiv studii de trafic prin care vom încerca să fluidizăm circulația în tot municipiul. Pe parte de salubrizare, avem o accesare de fonduri pentru înlocuirea punctelor de colectare, în special de la plurifamiliale, adică din zona de locuințe, prin acele ”insule inteligente”, cu cartelă. Fiecare persoană care locuiește acolo va avea cartelă, se va ști când aruncă, ce aruncă și unde aruncă. Până în 2024 trebuie implementat acest proiect, am accesat deja fonduri pentru 200 de ”insule”. Nu chiar în tot orașul, acum s-a redeschis finanțarea și vom accesa, absolut toate punctele de colectare vor fi modernizate. Cam în toate cartierele vom intra”, a arătat ing. Florian Moldovan.

Totodată, în municipiul Târgu Mureș va fi amenajat și un Centru de colectare cu aport voluntar.

”Acesta se va realiza pe o suprafață de 1,5 hectare. E o finanțare de 5,8 milioane de euro. E un proiect care este foarte necesar. De ce? Acolo se vor putea depune și alte deșeuri decât cele municipale, adică deșeuri inerte, deșeuri cum ar fi cauciucuri uzate, textile, masă verde, pe care încercăm să le prelucrăm, să fie semiprelucrate, și le vom comercializa mai departe, astfel încât să aducă un venit municipiului”, a prezentat ing. Florian Moldovan.

Directorul Administrației Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș a prezentat apoi noutățile despre funcționarea transportului public de călători.

”Pe partea de transport s-a investit foarte mult în mijloace de transport. Pe lângă cele electrice și hibride, Municipiul a achiziționat și autobuze Diesel care vor asigura practic o extindere, un update la anumite rute existente, pentru ca acestea să circule și în zonele cartierelor nou create. Până la sfârșitul anului ar trebui ca toate autobuzele să fie în bază. Se vor crea în jur de șapte linii noi care vor asigura numite legături cu cartierele și pe parcurs acestea vor fi extinse, în funcție de necesitățile de dezvoltare în cartiere”, a precizat ing. Florian Moldovan.

La finalul intervenției sale, ing. Florian Moldovan a anunțat că pentru 131 de parcuri s-au realizat Studii de Fezabilitate noi cu scopul de a fi modernizate.

”Sunt investiții mari, majore, dar trebuie făcute ca să ne aliniem practic la noile reglementări legale privind amplasarea, amenajarea acestor spații de recreere sau spații de joacă. În acest an vom aproba toate aceste investiții, după care în funcție de alocările bugetare vom începe, treptat, să le modernizăm”, a conchis directorul Administrației Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

Infrastructura şcolară în continuă dezvoltare

Horaţiu Lobonţ, directorul Direcţiei Şcoli din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş a vorbit în cadrul evenimentului despre strategia de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare.

„Noi am încercat pentru fiecare cartier să dezvoltăm câte o instituţie de învăţământ. Avem fonduri accesate prin PNRR, avem şi alte surse de finanţare şi chiar şi acum se va aplica pentru fonduri guvernamentale. Datorită dinamicii dezvoltării pieţei imobiliare în zona municipiului şi în zona periurbană, în cartierele Dâmbu, 7 Noiembrie şi Unirii instituţiile de învăţământ, mai ales şcolile gimnaziale sunt neîncăpătoare şi devin tot mai mult solicitate de părinţi”, a spus acesta.

Zona cu cele mai mari probleme este cartierul Unirii unde nu s-a reuşit încă identificarea unui teren pentru extinderea Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”.

„În ceea ce priveşte cartierul Unirii, undeva în 2017 am finalizat extinderea Şcolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza şi la acel moment acea extindere este suficientă. Astăzi este neîncăpătoare. În consiliul local a existat o iniţiativă pentru mansardare dar s-a dovedit a fi imposibilă. Se caută locaţie pentru şcoală. Acolo este o problemă şi cu creşa. Avem accesate fonduri europene şi avem contractul semnat pentru construcţia creşei pe strada Apaductului. Cartierul Unirii este problema cea mai mare în momentul de faţă”, a spus Horaţiu Lobonţ.

Municipalitatea speră ca în următorii trei ani să finalizeze proiectele aflate în derulare. „S-a câştigat un proiect pentru Liceul Tehnologic Avram Iancu pentru clădirea de pe strada Gheorghe Doja pentru că şi zona centrală este solicitată. Lucrări mari mai avem la Liceul de Construcţii unde momentan se lucrează la infrastructura curţii pentru că dorim să dăm o nouă faţă acestui spaţiu. Este un proiect câştigat şi pentru Grădiniţa Lumea Copiilor din Aleea Carpaţi, în cartierul 7 Noiembrie avem un proiect câştigat pentru fosta şcoală nr. 6 care aparţine în prezent de Liceul Bolyai. Eu estimez că în 2-3 ani aceste lucrări vor fi finalizate. Aici apar şi săli de sport şi o serie de anexe, căi de acces pentru că o şcoală nu este doar clădirea în sine”, a mai precizat Horaţiu Lobonţ.

Viziune, dialog și perseverență la Sângeorgiu de Mureș

În prezentarea, sa, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sófalvi Szabolcs, a dezvăluit audienței câteva din secretele care au transformat localitatea care se află în topul stațiunilor balneare din România într-una din cele mai atractive zone rezidențiale, și nu numai, din județul Mureș, cu investiții importante în domeniul medical, turistic, cultural, sportiv și, evident, industrial.

”Cred că gândirea strategică, cu viziune comună în Zona Metropolitană sau periurbană, e de bun augur, și mă bucur că în ultimii ani tot mai mulți investitori aleg să vină și în localitățile limitrofe. Din convingerea mea și din experiența celor 15 ani de când sunt primar pot spune că dacă nu ai o viziune, nu ai o strategie, pe lângă asta zilnic trebuie să porți dialog cu specialiști în diferite domenii, proiectanți, oameni de afaceri, altfel direcția nu va fi bună. Viziune, dialog cu specialiști și în al treilea rând perseverență. Cred că ne ciocnim cu toții de birocrație, de probleme de avizare etc., și aș putea să mă plâng trei ore despre ce nu merge. Dar sunt din fire optimist și spun că dacă perseverezi, nu te lași, atunci va merge, și dumneavoastră, care sunteți oameni de afaceri, ați dovedit acest lucru”, a afirmat ing. Sófalvi Szabolcs.

Edilul șef al comunei Sângeorgiu de Mureș a spus că atunci când a devenit primar a realizat, în urma unor analize SWOT și a unor întâlniri cu specialiști din toate domeniile, o strategie de dezvoltare pe termen lung, pe 20 de ani.

”Într-o singură propoziție am formulat-o: dorim să devenim o localitate balneo-turistică, care să fie atractivă ca loc de rezidență pentru familii, în special tinere, dar și pentru investitori, iar prin activitățile multiculturale, religioase, de divertisment și sportive să dezvoltăm nu numai o comună, dar mai ales o comunitate unită”, a precizat ing. Sófalvi Szabolcs.

”După viziune, s-a trecut la acțiune. Practic, am stabilit zonele cu potențial de dezvoltare conform viziunii, care poate fi zonă rezidențială, zonă industrială, zonă turistică, zonă socială, zonă sfântă unde sunt biserici și mănăstiri, și am demarat noul PUG. Este esențial să avem un Plan Urbanistic General care dă o direcție în domeniul urbanismului. Am organizat multe evenimente pentru a face publice direcțiile înspre care ne îndreptăm, să fie clar pentru toți în anumite zone ce se poate și ce nu se poate, am organizat mai multe întâlniri cu oamenii de afaceri de la care am învățat foarte multe lucruri, mi-am dat seama că și eu, ca primar, trebuie să fiu ca un om de afaceri. Nu întâmplător a luat naștere la Sângeorgiu de Mureș primul club de manageri cu 100 de membri, Sanct Georgius, care este activ și actualmente. Am organizat și întâlniri cu medicii pentru că în viziunea noastră era să devenim localitate balneo în care investițiile în domeniul medical să fie prioritizate, și medicii știu multe lucruri, nu întâmplător s-au mutat peste 100 de familii de medici în Sângeorgiu de Mureș. Am demarat obținerea titlului de localitate turistică, a trebuit să îndeplinim multe condiții, am reușit acest lucru. Ne-am întâlnit cu multe asociații, instituții, biserici, asociații sportive și am întocmit și depus multe proiecte”, a adăugat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, localitate care are în derulare peste 40 de proiecte cu finanțare europeană sau guvernamentală. În continuare, ing. Sófalvi Szabolcs a estimat că obiectivele expuse în strategia de dezvoltare a localității au fost atinse în proporție de 80%.

”Ce s-a întâmplat? A început să crească numărul de locuitori, când oamenii și-au dat seama că direcția e bună, viziunea e clară, că se dorește să fie sprijinite familiile, am ajuns la peste 10.000 de locuitori”, a expus edilul șef din Sângeorgiu de Mureș, comună care are în prezent peste 30 de cartiere rezidențiale și 800 de agenți economici și în care construirea blocurilor este interzisă.

”Infrastructura educațională a fost foarte importantă, am construit o creșă care se dovedește a fi neîncăpătoare. Am depus un nou proiect, pentru că familiile se mută, dar majoritatea lucrează și au nevoie de un loc optim unde să își ducă copilul. Evident, am modernizat Școala, Grădinița, terenurile de joacă, am organizat multe evenimente care sprijineau familiile”, a expus ing. Sófalvi Szabolcs.

La finalul prezentării sale, ing. Sófalvi Szabolcs a enumerat câteva probleme despre care a afirmat că probabil sunt comune tuturor administrațiilor publice locale din România.

”Cred că sunt probleme generale. Noi, în Sângeorgiu de Mureș, nu avem teren public. Tare mult mi-aș dori, ca să putem oferi investitorilor imobiliari, dar nu avem niciun metru pătrat de teren. În aceste condiții e greu să te miști, dar măcar atragem investitorii, poate cumpără teren sau poate determinăm consătenii noștri să vândă la un preț destul de rezonabil terenul, să vină investitorii. Până acum s-a reușit, dar lipsa acută de teren e o problemă mare. Precum știți, obținerea avizelor… și noi la PUG-ul nostru stăm de zece ani, nu reușim să obținem toate cele 38 de avize pentru a reactualiza PUG-ul… e jale… Proceduri complicate, le știți cu toții, în a obține certificat de urbanism, autorizații de construcție, eu aș pune separat, un covor roșu, pentru oamenii de afaceri, să intre în Primărie și să fie serviți în mod prioritar, ca să aducă bani. Nu putem face acest lucru, dar totuși ajutăm investitorii. Lipsa digitalizării serviciilor și interconectare între diferite instituții care deservesc investitorii și locuitorii… încă avem probleme, dar suntem pe un drum bun, și derularea greoaie a proiectelor europene și guvernamentele”, a încheiat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

DEER, Sucursala Mureș – investiții de 40 milioane lei

Și în acest an, Sucursala Mureș a Distribuție Energie Electrică România (DEER) are la dispoziție un buget de 40 milioane de lei pentru investiții, la fel ca în ultimii ani.

Prezent pentru a treia oară la evenimentul nostru, Claudiu Damian, directorul sucursalei, a subliniat, în această idee, următoarele: “Bugetul e destul de mare ținând cont și de anii trecuți. Sunt destul de multe lucrări de extinderi de rețele pe care le facem împreună cu primăriile din zonele respective și în orașe, și la sate, în zonele în care se dezvoltă cartiere rezidențiale. Am avut câteva discuții și cu reprezentanții Consiliului Județean, cu doamna arhitect. Solicitarea dânșilor este să se facă aceste extinderi în mare parte în subteran. De multe ori primarii localităților vin cu adrese și solicită montarea rețelei în aerian ca să poată realiza și iluminatul public pe zonele respective. Cumva încercăm să cădem la pace cu toată lumea și să menținem un echilibru între toți cei trei parteneri – Consiliul Județean, Primărie și noi, ca proprietarii rețelei”.

Reprezentantul DEER a prezentat principalele lucrări care sunt dezvoltate în municipiul Târgu Mureș și în zonele limitrofe reședinței de județ.

“În zona Cotuș-Tofalău (comuna Sângeorgiu de Mureș) ne apropiem de sfârșitul unei lucrări destul de grele, facem demersurile să închidem toată lucrarea. Pe lângă Cotuș – Tofalău, avem în derulare destul de multe lucrări și în zona Târgu Mureșului. Am închis anul deja două, dar mai închidem în viitorul apropiat câteva lucrări. E vorba despre lucrările de pe străzile Budiului, Bega, Cuza Vodă, lucrări care au creat un disconfort destul de mare, deoarece trotuarele sunt date peste cap, șoselele sunt subtraversate, tăiate și se introduc cablurile în subteran. După ce, la fel, tragem linia finală și închidem lucrările o să avem un avantaj mare, vom scăpa de acele rețele supraterane, care nu vor mai fi deranjante vizual, iar, pe de altă parte, parametri de calitate ai energiei electrice vor fi mult mai buni și vor fi în niște valori considerabile cu care putem să ieșim în față”, a arătat speakerul.

O altă lucrare de amploare este derulată pe strada Gheorghe Doja, care va fi finalizată spre sfârșitul verii, potrivit anunțului directorului DEER Mureș. Însă lucrările privind reabilitarea străzii vor mai dura, însă acestea vor intra în sarcina Primăriei Târgu Mureș.

Ca lucrări în plan, Claudiu Damian a amintit de extinderile de rețele electrice la ieșirea din Târgu Mureș spre Sângeorgiu de Mureș, străzile Libertății, Târgului, Eminescu etc., unde vor fi derulate lucrări de extindere de rețea, înlocuire a rețelelor vechi și introducerea cablurilor electrice în subteran.

DEER Mureș este, de asemenea, în plin proces de implementare a proiectului privind montarea a 20.000 de contoare cu telecitire de la distanță. În cartierul Dâmbu Pietros sunt deja montate în jur de 6-7.000 de contoare, dintr-un total de 10.000, iar în alte patru unități administrative-teritoriale sunt în curs de amplasare până la sfârșitul verii diferența până la 20.000 de contoare.

O altă direcție strategică a DEER este cea de dezvoltare a stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice în zona noilor ansambluri rezidențiale, în curțile școlilor unde vor fi alimentate atât mijloacele de transport pentru elevi, cât și vehicule ale privaților.

Viitori arhitecți pregătiți la UMFST

Noutăți despre activitățile desfășurate la Facultatea de Arhitectură în limba engleză din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș au fost furnizate de către drd. arh. asist. univ. Daniela Suciu.

”Anul acesta a fost mai activ, în primul rând pentru că mai avem o grupă de studenți. Practic, avem o grupă de anul I și o grupă de anul II. În ceea ce privește activitățile, am avut două evenimente mai importante. Unul dintre acestea a fost o expoziție care s-a derulat în cadrul Zilelor UMFST în luna decembrie 2022, în care studenții și-au expus lucrările și machetele pe care le-au făcut în decursul anului. Ne-am bucurat de o expoziție reușită, multă lume care a venit să viziteze expoziția, printre care și elevi de la liceele vocaționale, care își doresc o carieră în arhitectură. Un alt eveniment a fost mai amplu, organizat de Ordinul Arhitecților din Județul Mureș, filiala Târgu Mureș, o competiție la nivel național care a fost organizată în mod special de doamna arhitect Angela Kovács. Această competiție și-a propus activarea unor spații urbane din Târgu Mureș și amplasamentele au fost diferite ca funcțiune și locație. Pe aceste amplasamente studenții au avut de făcut diferite amenajări care să activeze acel spațiu, ca să devină un punct de atracție pentru târgumureșeni. Pe lângă studenții de la UMFST, ne-am bucurat și de prezența elevilor de la Liceul Vocațional de Arte, secția Arhitectură, care au avut rezultate remarcabile și în mod special ne-am bucurat de un juriu format din arhitecți și designeri de prestigiu la nivel national și internațional”, a afirmat drd. arh. asist. univ. Daniela Suciu.

Îndemn pentru arhitecţi să lucreze în administraţia locală

Angela Kovács, preşedintele Ordinului Arhitecţilor Mureş – Bistriţa-Năsăud a subliniat, în intervenţia sa, importanţa prezenţei specialiştilor în urbanism în administraţia locală.

„Domnul primar spunea că are nevoie de ingineri în Primăria Târgu Mureş. Nu numai de ingineri este nevoie. Este nevoie şi de arhitecţi, este nevoie şi de urbanişti pentru că de curând am aflat, mergând la Primărie, că la secţia de urbanism care iniţiază pentru aprobare documentaţiile de urbanism şi-au dat demisia câţiva din salariaţi şi au rămas foarte puţini. Este foarte greu să vorbim despre proiecte europene şi dezvoltare urbanistică atunci când, din păcate, administraţia locală nu este atractivă pentru colegii noştri arhitecţi, respectiv ingineri. În această idee am iniţiat acum trei ani la UMFST proiectul despre care a vorbit domnişoara Suciu, primul an al cursurilor de arhitectură de şase ani în limba engleză cu 50 de locuri. Sperăm că peste patru ani vom avea arhitecţi care să vină să ne ajute în proiectare, să intre în administraţiile locale care duc lipsă de personal specializat şi de aici încolo începem să sperăm către viitor, către urbanism. Am făcut acest lucru pentru că am acţionat împreună cu autorităţile locale şi ministerele. Sunt puţini specialişti, acum salariile sunt atractive şi în administraţie, dar sunt puţini specialişti şi aceştia preferă să lucreze în alte domenii decât să vină în administraţie şi este păcat pentru că administraţia este interesantă. Eu ştiu ce înseamnă pentru că am lucrat în administraţie şi am avut de învăţat foarte mult atunci”, a spus aceasta.

Membră a juriului care a decis expoziţia care reprezintă România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia, Angela Kovács a subliniat că, în prezent, direcţia în arhitectură este către reciclare, conservare şi respect reciproc, tema Bienalei fiind Laboratorul Viitorului.

„Majoritatea colegilor arhitecţi din toată lumea au considerat că Laboratorul Viitorului şi că arhitectura ar trebui să aibă grijă de dezvoltarea Planetei, ar trebui să ne înveţe pe noi, în primul rând, cum să reciclăm, cum să avem grijă nu numai de noi şi de cultura noastră, ci şi de culturile învecinate, cum să coabităm corect faţă de noi, faţă de cultură şi faţă de natură. În general, marea majoritate a Pavilioanelor sunt despre reciclare, conservare şi despre respectarea vecinului şi a culturii vecinului”, a arătat aceasta.

Multinvest SRL crede în Târgu Mureş

Gogolák Zsolt, director general al Multinvest SRL, a subliniat că este important ca antreprenorii să susţină dezvoltarea oraşului.

„Noi, în primul şi în primul rând, credem în acest oraş. Cred că ar trebui şi alţii să creadă, mai ales antreprenori să vină cu idei şi cu propuneri. Noi am ales gara ca un punct de referinţă pentru că credem că Gara este un punct de referinţă şi de mobilitate şi dacă astăzi nu este, va fi în viitor. Noi credem că în zona respectivă va fi noul centru de business al oraşului unde vor veni antreprenori cu gânduri bune pentru Târgu Mureş”, a spus acesta.

Anul trecut, Multinvest a deschis un centru pentru tinerii antreprenori la Târgu Mureş.

„Incubcenter este un proiect european pentru că fără acest proiect nu am putea să facem un centru pentru tineri antreprenori. Drumul lor este foarte greu pentru că deja vorbim în România de o piaţă matură, de 30 şi ceva de ani şi dacă noi zicem că este mai şchioapă, nu mai este totuşi aşa cum era în anii 1990. Astăzi ca să intri pe piaţa construcţiilor ai nevoie de un sprijin consistent şi nu vorbesc numai de partea materială. Noi căutăm acei tineri care vor să facă o afacere, un start-up şi care să nu moară anul viitor pentru că ştim că un start-up poate să supravieţuiască în primul an. Această instituţie este un incubator de afaceri sectorial pe construcţii, în afară de proiectare, execuţie, management de proiecte, tot ce ţine de construcţii pe care noi le facem în cadrul grupului iniţiem tinerii să facă o afacere care să rămână în picioare”, a arătat directorul societăţii.

Gogolák Zsolt a adus, de asemenea, în discuţie problemele birocratice întâlnite, mai ales în implementarea proiectelor de infrastructură ale oraşului.

„S-a vorbit de birocraţie, nu este uşor. Un proiect mai dificil are nevoie de 10-15 avize, oamenii trebuie să înveţe şi această parte birocratică. Apelez la toată lumea să avem o strategie comună prin care să aducem mai mulţi tineri în Târgu Mureş pentru că altfel cu cine lucrăm şi cine duce mai departe ce am început? Proiectele de infrastructură ale oraşelor sunt grele pentru că birocraţia este uriaşă, un proiect de la idee până când efectiv este realizat, un pod de exemplu, durează între 7 şi 10 ani. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume şi să vedem cum am putea să scurtăm aceste termene. Bazinul Olimpic, de exemplu, a început în 2006 şi a fost terminat acum 2 ani. Ar trebui o schimbare de paradigm, este nevoie de mai mulţi specialişti şi în primării, şi în ministere şi de discuţii deschise. Este nevoie de strategie şi de pregătire. Noi din punct de vedere profesional, tehnic, suntem pregătiţi exact ca în Occident. De ce nu putem atunci să aliniem legislaţia să fie mai suplă?”, a arătat acesta.

”Green Residence”, în dinamică permanentă

Szidónia Székely, director executiv al Fomco Imobiliare, companie care dezvoltă ”Green Residence”, unul din proiectele imobiliare de referință ale municipiului Târgu Mureș, a făcut o trecere în revistă a celor mai relevante informații cu privire la evoluția investiției.

”Față de anul trecut am reușit, ca evoluție a proiectului, să predăm în toamnă două imobile de P plus 10, cu 183 de apartamente care deja sunt finisate, mobilate, utilate și chiar locuite. Între timp, acum suntem la pasul în care pregătim recepția pentru încă două imobile care vor fi predate începând din iulie 2023. În paralel, ne-am apucat de încă două imobile, ceea ce este o avanpremieră în proiectul nostru, niciodată n-am avut patru imobile deodată în execuție”, a explicat Szidónia Székely.

”Apartamentele sunt locuite din 2018 și 2019, chiar primele imobile, iar feedback-urile întotdeauna au fost pozitive, iar pe această cale aș dori să le mulțumesc clienților pentru că am avut foarte, foarte multe recomandări. Chiar putem să spunem că 40% din vânzări care sunt și pe viitor sunt făcute din recomandări sau sunt chiar clienți existenți care revin la noi”, a adăugat reprezentanta companiei Fomco Imobiliare.

Speakerul a amintit, la capitolul dedicat greutăților, despre dificultățile întâmpinate de locatari la montarea contoarelor electrice și de gaze naturale din cauza procedurii ”destul de anevoioase și cu multe plimbări”.

”Ne-ar ajuta o procedură mai simplificată pe partea de utilități”, a subliniat Szidónia Székely.

Proiectul imobiliar dezvoltat de către compania Fomco Imobiliare este într-o continuă dinamică, astfel încât viitorii rezidenți să beneficieze de cât mai multe facilități ale traiului modern, de la locuri de parcare și grădiniță, la spații de recreere și sport.

”Noi, când am preluat acest proiect, am preluat doar două imobile și erau și autorizate doar două imobile. În timp am ajuns în faza în care am preluat tot proiectul și cu această ocazie am încercat să și reproiectăm multe lucruri din ele, care deja au fost autorizate în faza de PUZ. Acum chiar am ajuns în faza în care am oprit patru imobile de la autorizare ca să le putem aduce la un nivel mai înalt. Aici aș menționa problema locurilor de parcare unde dorim să construim o parcare supraetajată care ar fi practic peste proiectul autorizat, cu șase nivele aproximativ, 300 de locuri de parcare în plus, pe lângă acestea zone comerciale, am dori să introducem activități în aer liber, grădiniță privată – aici suntem în colaborare cu Multinvest care ne ajută să facem un proiect și mai frumos. Ca etapizare, proiectul nostru este planificat și ca plan de afacere și bugetare pe următorii 3-5 ani. Imobilul care este cu destinație la parter pentru o grădiniță, o sală de fitness și o cafenea este în a treia fază. Momentan, și din punct de vedere al organizării și al dezvoltării efective a șantierului am dori să finalizăm imobilele de zece etaje, ca să putem să dezafectăm zona locuită de construcție și ca ultima fază ar veni aceste zone comerciale”, a prezentat Szidónia Székely.

La final, directorul executiv al companiei Fomco Imobiliare a prezentat, în câteva cifre, ce înseamnă proiectul ”Green Residence”: ”Cu recepția de acum o să avem 538 de apartamente gata predate. În prima parte a PUZ-ului am avut autorizate 1.100 de apartamente, 1.100 de parcări, pe care prin noile PUZ-uri încercăm să le mai extindem.

Valserv. Pardoseli sănătoase pentru un stil de viață sănătos

Ultima parte a conferinței a fost dedicată amenajărilor interioare și exterioare. Primul care a urcat pe scenă a fost Floris Amza, director de vânzări al companiei sibiene Valserv, lider în domeniul furnizării de pardoseli din lemn, smart și ecologice în Transilvania și nu numai, distribuitor exclusiv al producătorului german ter Hurne în această zonă. Valserv deține showroom-uri la Cluj, Timișoara, Sibiu, și intenționează să deschidă altele în acest an, și un depozit la Sibiu, de 10.000m², de unde sunt efectuate livrări în toată țara.

“Promovăm patru game de pardoseli, Hywood, Dureco, Avatara și lemnul clasic stratificat, Sunt pardoseli ecologice, smart și 100% din lemn, cu foarte, foarte multe beneficii, inclusiv sunt rezistente la apă, chiar dacă lemnul nu este prieten cu apa, noi am făcut posibil acest lucru și acestea pot fi montate chiar și în băi. Dezvoltăm proiecte private, dar și pentru instituțiile publice, școli, grădinițe”, a explicat reprezentantul Valserv.

“Hywood este un produs premium, cu garanție pe viață din partea producătorului Ter Hurne. Hywood este o pardosea hibridă din lemn natural, cu o tehnologie smart. De ce smart? Pentru că are câteva straturi la baza ei și în față tehnologia natur protect. Sub acest al treilea strat este o fibră din lemn care, la fel, este rezistentă la apă, iar stratul stabilizator este din lemn de mesteacăn; Avatara este un produs lansat de o lună, un produs rezistent la apă, obținut din materiale organice, biominerale, 100% reciclabil, foarte căutat deja în instituțiile publice, în domeniul imobiliar, fiind apreciat, totodată, pentru rezistența ridicată la trafic – până la 12 Newtoni forța de apăsare la rezistență. Dureco este o altă categorie de pardoseli din portofoliul Valserv, revoluționară, cu tehnologie smart, rezistentă la apă”, le-a trecut succint în revistă Floris Amza. Ar mai fi de menționat că pardoselile Ter Hurne dețin cele mai importante certificări ale institutelor germane care atestă că sunt produse ecologice.

Pentru a promova aceste produse ecologice care ne protejează sănătatea, mai ales în condițiile în care cea mai mare parte a timpului ne-o petrecem în interior, iar interioarele sunt mai poluate decât spațiile exterioare, potrivit unui studiu al OMS, compania a demarat proiectul ”Pardoseli sănătoase pentru un stil de viață sănătos.”

Printre clienții de dată recentă ai Valserv se numără Ministerul Apărării Naționale sau școli din București care au îmbrățișat proiectul ”Școli sănătoase.”

Centrul de Sticlă, investiții majore și realizări spectaculoase

Centrul de Sticlă a construit în ultimul an o hală nou în Livezeni și a alocat fonduri pentru investiții în utilaje și echipamente, cum sunt, printre altele, cuptorul de securizare a sticlelor plane, cât și curbate, robotul de sigilare automată la secția de termopane, cuptor de laminare a sticlelor, mașină orizontală de spălat și uscat și mașină de sablare. Investind, Centrul de Sticlă poate executa cele mai complexe lucrări, cum s-a întâmplat și în ultimul an, care se datorează firesc și echipei tinere și dinamice.

“Recent am avut o lucrare foarte deosebită la Sovata, la un hotel. Am avut o copertină sticlă în 3D. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru această lucrare, iar noi am fost foarte recunoscători după finalizarea lucrărilor, a ieșit foarte frumos”, a explicat Bakó Brigitta, reprezentanta companiei, în cadrul conferinței Mureșul Imobiliar, ediția a III-a.

În Târgu Mureș, echipa Centrului de Sticlă a avut lucrări de amenajări interioare la Hotelul Hilton, unde au montat cabine de duș, pereți despărțitori, oglinzi.

Totodată, depășind granițele județului și chiar ale țării, Centrul de Sticlă a executat lucrări la câteva pensiuni din Borsec – realizând și montând cabine de duș, și va începe de luna viitoare execuția unui proiect foarte mare în Ungaria, lângă Budapesta, în showroom-ul Mercedes.

“Avem o gamă foarte largă de produse, dar dacă vorbim de amenajarea caselor, atunci aș putea să menționez cabinele de duș care sunt foarte cerute, paravanele, placările cu sticlă pentru bucătărie, balustradele interioare sau exterioare”, a răspuns Bakó Brigitta la întrebarea managerului de proiect al conferinței Florin Marcel Sandor.

Ca o observație, Centrul de Sticlă poate produce și cupe din sticlă pentru trofeele acordate în diverse competiții, canvasuri și multe alte produse.

Atlas Sport, dezvoltare bazată de integritate, corectitudine și calitate

De la spectaculoasele produse care pot fi executate din sticlă, am trecut la o companie care transpune visul tânărului antreprenor Emanuel Toma. Atlas Sport.

“Atlas Sport s-a născut dintr-un vis probabil, când eram încă în liceu mi-am zis că mi-aș dori o companie de talie națională, chiar multinațională. Am început activitatea în construcții generale, după care am zis că nu putem să facem de toate și prost, vrem să facem un singur lucru și să fim cei mai buni la asta. Am ales acest domeniu, de baze sportive, unde am zis că vrem să fim numărul unu și la câțiva ani după ce am ales specializarea asta, am ajuns numărul 1 la nivel național. Am reușit să atingem toate județele țării, avem cel puțin câte un proiect în toate cele 41 de județe ale țării, peste 900 de proiecte finalizate și avem proiecte și în Europa, Africa și în Asia”, a spus Emanuel Toma, fondatorul acestei firme.

Antreprenorul a explicat că a ales Târgu Mureșul pentru că “aici m-am născut, de aici suntem, iubim Târgu Mureșul, așa mic, frumos și cochet cum este. Credem în Târgu Mureș, vrem să vedem dezvoltare, locuri de muncă, oportunități, economie și sunt convins că de noi depinde. De mine depind 100 de locuri de muncă, de altcineva depind alte locuri de muncă. Și prin inovație, prin seriozitate, prin calitate, noi pe asta ne-am axat, în tot ce facem, în toate proiectele, vrem să le facem cât de bine putem, cu cele mai bune materiale, nu vrem să facem un leu, să închidem telefonul și să fugim. Vrem să construim o companie, să construim un brand, să construim un nume și proiectele pe care le lăsăm – terenuri de sport, locuri de joacă pe care vreau copiii mei să se joace și pe care mi le-aș fi dorit eu – să le executăm foarte bine”.

Emanuel Toma a povestit și despre relația cu sectorul public, subliniind că: “Avem aceleași liste de prețuri, aceleași oferte și pentru public și pentru privat, lucrăm exact în același fel. Pentru noi, principiile, la fel cum este calitatea, principiile de integritate, de corectitudine sunt mai importante decât un proiect sau decât 100 de proiecte, sunt mai importante decât orice, punem principiile înainte de profit”.

Iar aceste principii nu l-au ajutat în anumite situații, pentru că unele proiecte din zona publică au fost cu complicații, au fost proiecte pe care le-a pierdut, deoarece a refuzat să renunțe la principiile sale și să ofere șpagă, sau a așteptat 9 luni pentru ca un proiect să fie recepționat, din același motiv că nu a oferit șpagă. “Țara de mâine pe care vrem s-o vedem și România în care vreau să trăiesc, vreau să fac ce ține de mine, să construiesc, nu aș vrea să am sentimentul de a fi cu inima neîmpăcată pentru nimic în lume”, a mai adăugat Emanuel Toma.

Atlas Sport este furnizor de tot ce înseamnă terenuri de sport exterioare sintetice, dezvoltând proiecte pe acoperișul unor malluri, parțial suspendate, în salină, în vârf de munte, în desert. Compania are un rulaj de 100-200 de proiecte de an, iar baze mai mari a dezvoltat în Focșani, Satu Mare, Arad.

Tururi de cramă și degustări la Villa Vinea

“După mult business, proiecte, cultură ș.a.m.d. am considerat că un pahar de vin este bine primit. Încercăm să promovăm gastronomia și cultura locală, vinul este un mesager al culturii locale și încercăm să implementăm filozofia aceasta și la noi. Colegul meu, oenologul Miși Denes este artizanul vinurilor”, ne-a introdus Mircea Matei, director general Villa Vinea, într-un univers mai relaxat, dar un domeniu care presupune foarte multă seriozitate.

Ne-am reamintit apoi datele biografice ale investiției din comuna mureșeană Mica, aflată la 25 de kilometri de Târgu Mureș.

“Villa Vinea este o investiție care a început acum 17-18 ani, via a fost plantată din 2006, în 2010-2012 s-a construit crama și astăzi sunt bucuros să spun că extindem crama. Avem un proiect în derulare, o extindere cu 30% a suprafeței cramei și dezvoltăm și partea de infrastructură pentru degustare”, a explicat Mircea Matei.

Crama are 62 de hectare, 12 soiuri, înființată în 2004. Având în centru această cramă, echipa Villa Vinea le-a propus iubitorilor de vinuri și de turism noi servicii, tururile de cramă și degustări.

“În ultimii ani este un interes tot mai mare din partea publicului care vrea să descopere vinurile premium, ce înseamnă un vin, cum se servește un vin, la ce se asortează un vin și în acest sens am lansat mai multe pachete de degustare. Asociem cu vinurile noastre produse de la Manufactura de Brânză de la Cund, Petry și Mangalița Food Art”, le-a prezentat directorul general al Villa Vinea.

Pachetele turistice au fost lansate anul trecut, sunt în dezvoltare și prezintă un interes mare. Pot fi utile pentru teambuildinguri sau pot fi oferite pentru recompensarea unor colaboratori sau sub formă de vouchere pentru premierea unor angajați care au avut rezultate bune. Villa Vinea colaborează cu mai multe unități de cazare și asigură transportul și apoi degustarea propriu-zisă în crama de la Mica.

“Avem un pachet care include cazare, transport, cineva de la noi ia persoanele respective, le aduce la cramă, le face tur de cramă, degustare și transport înapoi la locație. Ce se poate degusta? Avem pachete de cinci-șapte vinuri cu gulaș, sunt detaliate pe site-ul villavinea.com. Cum se desfășoară o degustare? Se povestește evident despre zonă, despre tradiția vinurilor în zonă, se vizitează crama, se îndrumă despre modalitatea de a analiza un vin și de a-l asocia, o servire corectă. Sunt multe persoane care vor să învețe despre vin și ne bucurăm să fim alături și să povestim cât mai detaliat”, a mai adăugat acesta.

În oferta producătorului de vinuri veți mai descoperi și posibilitatea de a organiza un eveniment privat în cramă. Pentru cei care nu au timp de vizite la cramă, echipa Villa Vinea organizează și evenimente private la sediul sau în alte spații alese de solicitanți.

Cortina a căzut peste cea de-a treia ediție a conferinței ”Mureș Imobiliar” apoi, oaspeții fiind invitați la o petrecere în grădina Restaurantului ”Cocoșul de Aur”.

Text: Sanda VIȚELAR, Ligia VORO & Alex TOTH

Foto: Paul VASIU