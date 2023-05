FOTO/VIDEO: 180 de absolvenţi la Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai Eminescu”

Distribuie

180 de absolvenţi din şase clase terminale, din care trei cu specializarea învăţător-educatoare, două cu speciaţizarea ştiinţe sociale şi una cu specializarea instructor pentru activităţi extraşcolare, şi-au luat astăzi rămas bun de la anii de liceu în cadrul festitivăţii de absolvire ce a Colegiului Naţional Mihai Eminescu.

Directorul instituţiei de învăţământ a adresat felicitări absolvenţilor şi părinţilor şi a subliniat că promoţia 2023 marchează câteva date importante pentru învăţământul pedagocic din judeţul Mureş.

„Anul acesta sunt 110 ani de învăţământ pedagocic în judeţul Mureş, 90 de ani de învăţământ pedagogic în municipiul Târgu-Mureş, 30 de ani de când purtăm numele Mihai Eminescu, vom purta pentru trei ani titlul de şcoală europeană, continuăm cu titlul naţional de colegiu”, a arătat prof. Dorin Lobonț.

Acesta i-a încurajat pe absolvenţi să găsească singuri definiţia succesului în viaţă. „Indiferent unde vă va duce viața, vreau să vă încurajez pe toți cei aflați astăzi în această sală să priviți cu speranță spre viitor, să aveți încredere în voi, să aveți încredere în destinul vostru, în profesia oferită de Colegiul nostru, în viață și să nu vă dați învinși. Cred că voința și determinarea sunt fundamentale în reușita în viață: Definiți-vă succesul în proprii termeni, atingeți-l călăuzindu-vă după propriile reguli și construiți-vă viața de care să fiți mândri că o trăiți”, a mai spus directorul instituţiei de învăţământ.

Eleva clasei a XII-a A Cazan Alexia Maria a fost desemnată Şefă de Promoţiei 2023 cu media celor patru ani de studii de 9,99. Aceasta a avut trei ani media 10 şi un an media 9,96.

„Este o onoare pentru mine să fiu şefă de promoţie. Faptul că mă aflu astăzi aici se datorează, pe de o parte, ambiţiei şi curajului de a merge cu capul sus, dar, pe de altă parte, şi colegilor mei. Ei sunt cei care m-au stimulat în permanenţă şi alături de care am creat un mediu competitiv crescând împreună. Pot spune că am trăit o cursă nebună, palpitantă şi strânsă, la finalul căreia exclam din suflet: WOW! Le mulţumesc aşadar în primul rând colegilor mei: sunteţi cei mai tari! Poate pare un clişeu, dar Colegiul Naţional Pedagogic Mihai Eminescu, prin toate câte ne-a oferit, a devenit pentru noi a doua casă. Am descoperit profesori minunaţi care ne-au format, în primul rând, ca oameni şi care ne-au devenit în timp nişte părinţi spirituali”, a spus aceasta în discursul susţinut.

Sanda VIŢELAR