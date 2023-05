Mesajul prefectului județului Mureș, Mara Togănel, pentru absolvenții liceelor din județul Mureș

Distribuie

”Dragi tineri, dascăli și părinți,

Sărbătoarea absolvirii liceului pe care o traversați zâmbitori în această perioadă încheie o etapă atât de frumoasă, o etapă de formare, dar și de trăiri adolescentine. Sper că ați profitat din plin de ambele, pentru că eu cred că este foarte important să trăim cu sens și bunătate fiecare zi.

În egală măsură, consider că este bine să ne preocupe pe toți calitatea minții noastre, pentru că asta ne îmbunătățește cu adevărat viața.

Să lăsăm așadar presupunerile și să ne concentrăm pe mintea și sufletul nostru.

Cu referire la prezent, stimați dascali, cred că trebuie să înțelegem un singur lucru: copiii nu au nicio vină. Ei reprezintă generația din pandemie, care a învățat online în condiții dificile și care nu trebuie să mai aibă alte frustrări. Înainte de toate este bine să fim înțelepți și echilibrați în gândire și acțiune. Interesul copilului și nevoia de educație vor fi imperative. Îmi exprim speranța că toată lumea se va îngriji de soarta copiilor noștri și cred că acest lucru trebuie să-l facem acum.

Dragi absolvenți, odată cu terminarea liceului vă veți alege drumul în viață. Am convigerea că mulți ați făcut-o deja și vă doresc succes. În egală măsură, doresc să știți și să fiți convinși că societatea are nevoie de fiecare dintre voi. Îmi doresc tare mult ca priceperea voastră să fie valorificată aici, acasă. Vă rog să nu uitați că Mureșul are nevoie de fiecare dintre voi.

Așadar, haideți ca împreună, cu viziune, mult curaj și responsabilitate să ne îngrijim de prezent pentru un viitor mai bun. Voi veți ști, cu siguranță, să duceți România mai sus decât ne-am priceput noi.

Orice start îndrăzneț va veni din interiorul vostru astfel că, între două postări pe Instagram sau TikTok, vă îndemn să găsiți răgazul de a fi ceea ce doriți să fiți și nu actorii unei realități alternative, cea din online.

Pentru că ați ajuns în momentul absolvirii, pentru tot acest parcurs, îngaduiți-mi să vă felicit. Avem încredere deplină în voi! Munciți, distrați-vă și alegeți să fiți voci puternice în societate.

Transmit gânduri de apreciere tuturor echipelor didactice din județul Mureș, recunoștință părinților voștri, iar vouă, dragi absolvenți, vă doresc să nu vă părăsească curajul și să aveți mereu privirea înainte.

Vă rog să nu mizați niciodată pe întâmplare; succesul nu este apanajul întâmplării.

Make smart choices!”

(Redacția)