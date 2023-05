Primul hotel internațional din Târgu Mureș inaugurat în iulie 2023

Distribuie

Directorul general al companiei Multinvest SRL Târgu Mureș, Gogolák Zsolt, a anunțat recent, în data de 25 mai, în cadrul conferinței ”Mureșul Imobiliar 2023”, că în luna iulie a acestui an va avea loc inaugurarea primului hotel internațional din Târgu Mureș, care va funcționa sub brandul Hilton, pe strada Gheorghe Doja nr. 64-68.

”Noi în iulie, lângă Incubatorul de Afaceri (IncubCenter – n.r.) deschidem Hotelul Hilton, care e primul hotel internațional din Târgu Mureș, și cu asta vrem să punem turismul târgumureșean pe hartă”, a afirmat Gogolák Zsolt la evenimentul organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business.

La finalul conferinței ”Mureșul Imobiliar 2023”, directorul general al companiei Multinvest SRL Târgu Mureș a adăugat: ”Trebuie să ne pregătim, încă sunt foarte multe de pregătit. Avem foarte multe reguli de îndeplinit din partea brandului Hilton și la asta lucrăm. Hotelul este proprietatea noastră, iar Hilton este brandul care o să se ocupe de activitate.”

Hotel de 6 etaje, cu 115 camere

Potrivit panoului de șantier, investiția aparține societății Virtual Reality Zone SRL (controlată de către Gogolák Margit și Gogolák Zsolt, ambii cu 50% din acțiuni) și reprezintă o conlucrare între mai multe societăți: Multinvest SRL (proiectant general, proiectant de structuri), Multinvest Proiectare SRL (proiectant de arhitectură, proiectant de instalații) și Alfa Construct (constructor antreprenor general, constructor pentru instalații, constructor pentru structură și constructor pentru închideri/izolații).

”Beneficiarul documentației dorește să construiască un hotel. Acesta va avea Demisol plus Parter plus Mezanin plus 5 etaje plus 6 retras. Capacitatea hotelului va fi de 115 de camere de hotel. Demisolul va fi mobilat cu parcări auto și zonele tehnice necesare funcționării hotelului. Parterul clădirii va cuprinde spațiile comune cum sunt recepția cu spațiu pentru depozitarea bagajelor și birourile administrative, bucătăria și spațiile anexe necesare funcționării acesteia, sala de mese pentru servirea micului dejun, grupuri sanitare. Mezaninul și etajele 1-6 vor fi ocupate cu camerele de hotel și oficii cu depozite de lenjerie necesare funcționării hotelului. Camerele vor fi dotate cu paturi, spațiu pentru măsuță și fotolii, spațiu pentru depozitare haine și bagaje și o baie care va fi dotată cu un lavoar, un wc și o cadă de duș. Înălțimea liberă minimă va fi de 2,7 metri. La mezanin va fi amenajată o sală de fitness și cameră server”, se menționează în Memoriul de prezentare al proiectului, document potrivit căruia investiția se cifrează la valoarea de 9.511.200 de lei.

Alex TOTH