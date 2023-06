FOTO: Deda, mereu acasă pentru absolvenți

Distribuie

Promoția 2022-2023 a Liceului Tehnologic ”Vasile Netea” din Deda și-a luat rămas bun anilor de liceu cu ocazia festivității de absolvire găzduită marți, 30 mai, de curtea liceului din Deda. Au simțit emoția ultimului clopoțel clasele a XII-a A, specializarea Științele naturii, diriginte prof. Dorel Vodă și XII-a B, specializarea Tehnician în prelucrarea lemnului, diriginte prof. Maria Magdalena Pop.

„Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că iată, ca în fiecare an, ne întâlnim la acest moment festiv și-L rugăm pe Părintele Luminilor de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit să reverse Harul Lui peste voi, dragi absolvenți. Dar nu este de ajuns doar Harul lui Dumnezeu și rugăciunile noastre, și trebuie pusă și un pic de minte și-n pic de contribuție, un pic de învățătură din partea dumneavoastră dragi absolvenți. Dumnezeu să vă răsplătească toată munca și Dumnezeu va avea grijă de voi pe mai departe. Să vă dea Domnul, Tatăl cel Ceresc, înțelepciune, spor la învățătură și reușite la examenele care vor veni. Amin!”, a spus părintele paroh Gabriel Fărcaș.

Mesaje de încurajare

La rândul său, primarul comunei Deda, Lucreția Cadar a transmis proaspeților absolvenți faptul că Deda le va fi mereu o casă primitoare oriunde pașii îi vor purta. „Aș dori să mă adresez absolvenților, cei care 12 ani de zile au fost pe băncile liceului din Deda. Îi așteaptă vremuri de examene, vremuri în care vor merge poate în facultăți, la alte școli postliceale și îndemnul meu este să nu uite niciodată că au plecat dintr-un liceu cu o prestație deosebită, un liceu care este calificat la nivel de județ ca un liceu foarte bun și au datoria să ne reprezinte comuna cu cinste. Să nu uite momentele petrecute în acest liceu, să nu uite că pleacă dintr-o comună frumoasă, care s-a dezvoltat, care este în plină dezvoltare și care le va asigura condiții de a reveni mereu acasă în comuna natală”, a fost mesajul transmis de primarul Lucreția Cadar.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean a onorat cu prezența momentul festiv al absolvirii de la Deda prof. Ioan Macarie, inspector școlar pentru managementul instituțional, care le-a transmis un sfat absolvenților.

„În toată viața voastră să nu priviți în sus, pentru că atunci când veți privi în sus veți vedea oameni răi, veți vedea oamenii invidioși și veți suferi, fapt pentru care vă rog să priviți înainte cu încredere, cu speranță și cu multă multă credință. Rog de asemenea pe părinți să fie mereu buni și încrezători în acești minunați copii. Le mulțumesc sincer pentru încrederea care au acordat acestei unități școlare pentru că puteau să facă efortul să îi ducă la Reghin sau la Târgu Mureș dar au crezut în copiii lor. Sunt convins că vor crede și de acum încolo, cum de altfel au crezut și în cadrele didactice de acum care, deși sunt în momente mai dificile, le mulțumesc mult de tot că au pus mai presus de orice interesul superior al copilului”, au fost cuvintele inspectorului școlar Ioan Macarie care a acordat Diploma Excelsior celui mai bun elev al Promoției 2023 din cadrul Liceului Tehnologic ”Vasile Netea” Deda, Nicola Bumbu, din clasa XII-a A, desemnată șefă de promoție cu media 9,65.

„Școala ne-a oferit o mulțime de amintiri prețioase care sunt cu adevărat neprețuite, cu toate că din pricina Covid-ului nu am putut petrece prea mult timp împreună. Însă, în ciuda tuturor schimbărilor care au avut loc pe parcursul acestor patru ani, am știut întotdeauna să vedem partea plină a paharului, să râdem și să ne distrăm. Ceea ce nu realizăm este că aceste momente au fost și probabil vor rămâne cele mai frumoase din viața noastră. Ne vor lipsi orele petrecute afară și nu în sălile de clasă, discuțiile amuzante cu profesorii, momentele în care implorăm să nu ne asculte căci nu eram pregătiți, orele de sport care ne storceau de energie și multe altele. Știu că pentru mulți dintre noi gândul la viitor este cam neliniștitor, fiind un subiect pe care de multe ori dorim să-l evităm, însă nu este ceva de care să ne temem, dimpotrivă, trebuie să privim ca pe o provocare pe care s-o acceptăm cu bucurie. Personal, nu știu cine rezervă viitorul. De fapt, aceasta este o întrebare la care nimeni nu poate răspunde, dar sunt sigură că valorile școlii noastre ne-au umplut cu atât de multă încredere încât vom putea face față cu ușurință oricărei provocări”, a precizat Nicola Bumbu, șefă de promoție.

Munca și învățătura, calea spre succes

La mică distanță de Nicola, s-a situat colegul de clasă Bogdan Ormenișan răsplătit de prof. Maria Ștețco, directorul Liceului Tehnologic ”Vasile Netea” cu un Premiu de Excelență.

„Stimați colegi, dacă toate poveștile încep cu ”a fost odată”, într-o clipă de răgaz din viață, o să-ți amintești că au fost odată niște copii minunați care învățau și nu prea jocul amar al vieții, dar care au fost elevii noștri. Iată că au trecut patru ani și ne aflăm astăzi la moment de bilanț, dar și în fața unui nou început. Au trecut patru ani de studii, cu atâtea ore de curs, teorie și practică, dar au fost patru ani în care absolvenții de azi au avut alături un corp profesoral foarte bine pregătit profesional și didactic. Încet, dar sigur, pe măsură ce anii au trecut, tinerii de acum patru ani s-au maturizat și au acumulat informații noi și s-au format profesionali. Dragi absolvenți, să aveți în vedere un aspect esențial, să aveți încredere în voi și să fiți convinși că ceea ce ați realizat până în acest moment înseamnă enorm. Acest lucru trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre. Ați învățat de la profesorii voștri atât de multe lucruri și acum știți încă unul, esențial pentru reușita în profesie dar și în viață, faptul că numai prin muncă și învățătură se poate asigura desăvârșirea și succesul. Luați cu voi tu ce ați învățat bun în acești ani de liceu și nu uitați că porțile și ușile Liceului din Deda vă așteaptă cu mare drag în orice clipă a vieții voastre. Stimați părinți, sunt convinsă că pe parcursul acestor ani ați fost mereu alături de copiii dumneavoastră, că ați fost oricând gata să vă sacrificați pentru a le asigura bunăstarea și condițiile necesare studiilor. Ați suferit alături de ei la momentele mai dificile și ia-ți susținut în devenirea lor profesională, umană și intelectuală. Astăzi vă puteți bucura din plin de reușita lor, de faptul că eforturile depuse de elevi le recompensează pe ale dumneavoastră. Aveți un rol important în ecuația vieții, chiar dacă școala vă transmite astăzi uneori sentimentul eșecului. Dar dacă trăiți miracolul vieții, înseamnă că ceea ce era mai frumos s-a întâmplat deja”, a transmis prof. Maria Ștețco.

Alin ZAHARIE