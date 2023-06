FOTO, VIDEO: Școala Silvică din Gurghiu, 130 de ani în slujba ”Aurului verde”

Distribuie

Liceul Silvic Gurghiu a marcat vineri, 26 mai, împlinirea a 130 de ani de învățământ silvic, sărbătoarea întregită de împlinirea a 53 de ani de funcționare a învățământului silvic liceal la Gurghiu, moment de sărbătoare pentru întreaga suflare de silvicultori școliți pe Valea Gurghiului la care au asistat foști și actuali profesori și absolvenți care și-au dedicat vocația în spiritul educației în domeniul silvic.

„Acum 130 de ani, în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, sfințit de truda și mintea oamenilor iubitori de neam și de pădure, se puneau bazele uneia dintre cele mai reprezentative școli silvice din România. Școală Silvică din Gurghiu s-a născut din necesitățile economice și sociale obiective ale Transilvaniei, răspunzând astfel nevoilor de cadre de specialitate pentru o zonă a țării în care lucrul la pădure și prelucrare a lemnului reprezentau ocupații cu vechi tradiții. Ca unitate de învățământ profesional silvic, Școala Silvică din Gurghiu s-a afirmat încă de la început ca o unitate de elită, realizând de fapt atunci o activitate de pionierat pentru întregul învățământ silvic din Transilvania. La temeinica pregătire profesională a elevilor acestei școli și-au adus contribuția de-a lungul timpului un valoros corp profesoral format din ingineri și profesori, mulți dintre ei devenind personalități marcante în domeniul științelor silvice cum a fost profesorul emerit dr. docent Emil E. Negulescu, membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, fost director al acestei școli între anii 1933 și 1940”, a spus în deschiderea festivității ing. Marcel Mîndru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Recunoștință pentru multimilenara pădure

Momentul de sărbătoare a scos în evidență munca dascălilor care au format corpul profesoral al școlii silvice din Gurghiu, printre care se numără și actualul director, cel care este legat de Liceul Silvic Gurghiu de mai bine de patru decenii.

„De 130 de ani clopoțelul cheamă mereu elevii și profesorii pentru nou început deschizându-le porțile acestui lăcaș de cultură spre cunoaștere, spre stiință și spre viață. În istoria celor 130 de ani de existență a acestei unități de învățământ am poposit și eu, patru ani ca elev, 38 de ani ca profesor, din care ultimii 14 ani în calitate de director. Am urmat exemplul celor care mi-au fost profesori și directori, cei care și-au dedicat întreaga carieră slujind acestei școli și care m-au susținut permanent și m-au ajutat ori de câte ori am avut nevoie, cei care sunt și astăzi alături de mine, domnii directori Mihai Gherghel, Mircea Miron și Ioan Creț. Noi cei de azi, privind în urma celor 130 de ani realizăm de fapt cât de grea este misiunea pe care am moștenit-o, tradiție creată și pusă an după an care ne obligă la eforturi susținute de a o păstra și adapta mereu la cerințele educației de azi. Omagiind astăzi Școala Silvică din Gurghiu se cuvine să aducem un gând de supremă admirație și de profundă recunoștință pentru multimilenara pădure pentru care, omul, pentru nevoile sale, se apleacă cu solemnă resemnare pe altarul sacrificării sale pentru ca apoi să renască din propria cenușă mai tânără și mai frumoasă. Cuvânt de aleasă prețuire se cuvine tuturor vrednicilor dascăli care au slujit aici la Gurghiu și care într-un fel sau altul și-au legat numele de această școală, impunându-se ca adevărați moderator sufletești a atâtor generații de tineri. Fie ca trecerea pragului celor 130 de ani de existență să însemne pentru noi toți cei care slujim cu credință și pasiune acest lăcaș de învățământ și cultură, realizarea tuturor obiectivelor și năzuințelor. Nu-mi mai rămâne decât să spun școlii noastre dragi: Vivat! Crescat! Floreat!”, a spus ing. Marcel Mîndru.

Trecut bogat, viitor optimist

La loc de cinste au fost cei trei foști directori ai Liceului Silvic Gurghiu, profesorii Mihai Gherghel, Miron Mircea și Ioan Creț, care au subliniat modul exemplar în care se făcea școală la liceu din Gurghiu. Nu s-au lăsat mai prejos protagoniștii prezentului, fie că vorbim de Parlamentul României reprezentat de deputatul Dumitrița Gliga, fiică a Văii Gurghiului, de autoritățile județene, Prefectura Mureș, prefectul Mara Togănel, Consiliul Județean Mureș, vicepreședintele Ovidiu Georgescu, Inspectoratul Școlar Județean, prof. drd. Sabin Gavril Pășcan, administrația locală, primarul Laurențiu Boar, și nu în ultimul rând colegii de breaslă din domeniul învățământului silvic, ing. Cristian Cozma, directorul Liceului Silvic ”Transilvania” din Năsăud și dr. Andrésiné Ambrus Ildikó, directoarea Școlii Silvice din Ásotthalm, Ungaria.

Placă aniversară

Sărbătoarea celor 130 de ani de învățământ silvic la Gurghiu a fost întregită cu un program artistic oferit de elevii Liceului Silvic Gurghiu, completați de ansamblurile de dansuri populare din Hodac și Glăjărie și recitalul solistelor Elena Violeta Man și Daiana Suciava, moment care a prefețat dezvelirea și sfințirea plăcii aniversare ”130 de ani de învățământ silvic” amplasată pe obeliscul din curtea Liceului Silvic Gurghiu.

Alin ZAHARIE