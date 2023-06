”Mureșul Imobiliar 2023”: Atlas Sport, dezvoltare bazată de integritate, corectitudine și calitate

Distribuie

Cea de-a treia ediție a Conferinței ”Mureșul Imobiliar”, eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, în incinta Restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș.

Reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Târgu Mureș și din comuna Sângeorgiu de Mureș, dezvoltatori imobiliari, arhitecți și alți profesioniști din domenii conexe construcțiilor au dezbătut, timp de aproape trei ore, într-un mod interactiv, atât proiecte de dezvoltare imobiliară și urbanistică, cât și aspecte legate de reglementări legislative, inovații și confort în domeniul imobiliar, infrastructură și chiar strategii și perspective de viitor.

Conferința ”Mureșul Imobiliar 2023”, transmisă live pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business, a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri: Fomco Imobiliare, Caparol, Daw Bența, Multinvest Group, Profelis, Bastion Luxury Residence, Villa Vinea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Arossa Center, Aliat, Maurer Residence Târgu Mureș, Grupul de Firme Astor-Valpet, Mammoth Stage, True Imobiliare, Home Adimag, Centrul de Sticlă, Atlas Sport, Therezia, Negro, Dauer, Concept 9, Lavandei Residence, Reta Com, BCD Video & Livestream și Pavel Belski, vocea care a asigurat reușita Garden Party-ului de după eveniment.

Atlas Sport, dezvoltare bazată de integritate, corectitudine și calitate

De la spectaculoasele produse care pot fi executate din sticlă, am trecut la o companie care transpune visul tânărului antreprenor Emanuel Toma. Atlas Sport.

“Atlas Sport s-a născut dintr-un vis probabil, când eram încă în liceu mi-am zis că mi-aș dori o companie de talie națională, chiar multinațională. Am început activitatea în construcții generale, după care am zis că nu putem să facem de toate și prost, vrem să facem un singur lucru și să fim cei mai buni la asta. Am ales acest domeniu, de baze sportive, unde am zis că vrem să fim numărul unu și la câțiva ani după ce am ales specializarea asta, am ajuns numărul 1 la nivel național. Am reușit să atingem toate județele țării, avem cel puțin câte un proiect în toate cele 41 de județe ale țării, peste 900 de proiecte finalizate și avem proiecte și în Europa, Africa și în Asia”, a spus Emanuel Toma, fondatorul acestei firme.

Antreprenorul a explicat că a ales Târgu Mureșul pentru că “aici m-am născut, de aici suntem, iubim Târgu Mureșul, așa mic, frumos și cochet cum este. Credem în Târgu Mureș, vrem să vedem dezvoltare, locuri de muncă, oportunități, economie și sunt convins că de noi depinde. De mine depind 100 de locuri de muncă, de altcineva depind alte locuri de muncă. Și prin inovație, prin seriozitate, prin calitate, noi pe asta ne-am axat, în tot ce facem, în toate proiectele, vrem să le facem cât de bine putem, cu cele mai bune materiale, nu vrem să facem un leu, să închidem telefonul și să fugim. Vrem să construim o companie, să construim un brand, să construim un nume și proiectele pe care le lăsăm – terenuri de sport, locuri de joacă pe care vreau copiii mei să se joace și pe care mi le-aș fi dorit eu – să le executăm foarte bine”.

Emanuel Toma a povestit și despre relația cu sectorul public, subliniind că: “Avem aceleași liste de prețuri, aceleași oferte și pentru public și pentru privat, lucrăm exact în același fel. Pentru noi, principiile, la fel cum este calitatea, principiile de integritate, de corectitudine sunt mai importante decât un proiect sau decât 100 de proiecte, sunt mai importante decât orice, punem principiile înainte de profit”.

Iar aceste principii nu l-au ajutat în anumite situații, pentru că unele proiecte din zona publică au fost cu complicații, au fost proiecte pe care le-a pierdut, deoarece a refuzat să renunțe la principiile sale și să ofere șpagă, sau a așteptat 9 luni pentru ca un proiect să fie recepționat, din același motiv că nu a oferit șpagă.

“Țara de mâine pe care vrem s-o vedem și România în care vreau să trăiesc, vreau să fac ce ține de mine, să construiesc, nu aș vrea să am sentimentul de a fi cu inima neîmpăcată pentru nimic în lume”, a mai adăugat Emanuel Toma.

Atlas Sport este furnizor de tot ce înseamnă terenuri de sport exterioare sintetice, dezvoltând proiecte pe acoperișul unor malluri, parțial suspendate, în salină, în vârf de munte, în desert. Compania are un rulaj de 100-200 de proiecte de an, iar baze mai mari a dezvoltat în Focșani, Satu Mare, Arad.

Text: Sanda VIȚELAR, Ligia VORO & Alex TOTH

Foto: Paul VASIU