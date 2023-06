”Mureșul Imobiliar 2023”: Viziune, dialog și perseverență la Sângeorgiu de Mureș

Distribuie

Cea de-a treia ediție a Conferinței ”Mureșul Imobiliar”, eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, în incinta Restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș.

Reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Târgu Mureș și din comuna Sângeorgiu de Mureș, dezvoltatori imobiliari, arhitecți și alți profesioniști din domenii conexe construcțiilor au dezbătut, timp de aproape trei ore, într-un mod interactiv, atât proiecte de dezvoltare imobiliară și urbanistică, cât și aspecte legate de reglementări legislative, inovații și confort în domeniul imobiliar, infrastructură și chiar strategii și perspective de viitor.

Viziune, dialog și perseverență la Sângeorgiu de Mureș

În prezentarea, sa, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sófalvi Szabolcs, a dezvăluit audienței câteva din secretele care au transformat localitatea care se află în topul stațiunilor balneare din România într-una din cele mai atractive zone rezidențiale, și nu numai, din județul Mureș, cu investiții importante în domeniul medical, turistic, cultural, sportiv și, evident, industrial.

”Cred că gândirea strategică, cu viziune comună în Zona Metropolitană sau periurbană, e de bun augur, și mă bucur că în ultimii ani tot mai mulți investitori aleg să vină și în localitățile limitrofe. Din convingerea mea și din experiența celor 15 ani de când sunt primar pot spune că dacă nu ai o viziune, nu ai o strategie, pe lângă asta zilnic trebuie să porți dialog cu specialiști în diferite domenii, proiectanți, oameni de afaceri, altfel direcția nu va fi bună. Viziune, dialog cu specialiști și în al treilea rând perseverență. Cred că ne ciocnim cu toții de birocrație, de probleme de avizare etc., și aș putea să mă plâng trei ore despre ce nu merge. Dar sunt din fire optimist și spun că dacă perseverezi, nu te lași, atunci va merge, și dumneavoastră, care sunteți oameni de afaceri, ați dovedit acest lucru”, a afirmat ing. Sófalvi Szabolcs.

Edilul șef al comunei Sângeorgiu de Mureș a spus că atunci când a devenit primar a realizat, în urma unor analize SWOT și a unor întâlniri cu specialiști din toate domeniile, o strategie de dezvoltare pe termen lung, pe 20 de ani.

”Într-o singură propoziție am formulat-o: dorim să devenim o localitate balneo-turistică, care să fie atractivă ca loc de rezidență pentru familii, în special tinere, dar și pentru investitori, iar prin activitățile multiculturale, religioase, de divertisment și sportive să dezvoltăm nu numai o comună, dar mai ales o comunitate unită”, a precizat ing. Sófalvi Szabolcs.

”După viziune, s-a trecut la acțiune. Practic, am stabilit zonele cu potențial de dezvoltare conform viziunii, care poate fi zonă rezidențială, zonă industrială, zonă turistică, zonă socială, zonă sfântă unde sunt biserici și mănăstiri, și am demarat noul PUG. Este esențial să avem un Plan Urbanistic General care dă o direcție în domeniul urbanismului. Am organizat multe evenimente pentru a face publice direcțiile înspre care ne îndreptăm, să fie clar pentru toți în anumite zone ce se poate și ce nu se poate, am organizat mai multe întâlniri cu oamenii de afaceri de la care am învățat foarte multe lucruri, mi-am dat seama că și eu, ca primar, trebuie să fiu ca un om de afaceri. Nu întâmplător a luat naștere la Sângeorgiu de Mureș primul club de manageri cu 100 de membri, Sanct Georgius, care este activ și actualmente. Am organizat și întâlniri cu medicii pentru că în viziunea noastră era să devenim localitate balneo în care investițiile în domeniul medical să fie prioritizate, și medicii știu multe lucruri, nu întâmplător s-au mutat peste 100 de familii de medici în Sângeorgiu de Mureș. Am demarat obținerea titlului de localitate turistică, a trebuit să îndeplinim multe condiții, am reușit acest lucru. Ne-am întâlnit cu multe asociații, instituții, biserici, asociații sportive și am întocmit și depus multe proiecte”, a adăugat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, localitate care are în derulare peste 40 de proiecte cu finanțare europeană sau guvernamentală.

În continuare, ing. Sófalvi Szabolcs a estimat că obiectivele expuse în strategia de dezvoltare a localității au fost atinse în proporție de 80%.

”Ce s-a întâmplat? A început să crească numărul de locuitori, când oamenii și-au dat seama că direcția e bună, viziunea e clară, că se dorește să fie sprijinite familiile, am ajuns la peste 10.000 de locuitori”, a expus edilul șef din Sângeorgiu de Mureș, comună care are în prezent peste 30 de cartiere rezidențiale și 800 de agenți economici și în care construirea blocurilor este interzisă.

”Infrastructura educațională a fost foarte importantă, am construit o creșă care se dovedește a fi neîncăpătoare. Am depus un nou proiect, pentru că familiile se mută, dar majoritatea lucrează și au nevoie de un loc optim unde să își ducă copilul. Evident, am modernizat Școala, Grădinița, terenurile de joacă, am organizat multe evenimente care sprijineau familiile”, a expus ing. Sófalvi Szabolcs.

La finalul prezentării sale, ing. Sófalvi Szabolcs a enumerat câteva probleme despre care a afirmat că probabil sunt comune tuturor administrațiilor publice locale din România.

”Cred că sunt probleme generale. Noi, în Sângeorgiu de Mureș, nu avem teren public. Tare mult mi-aș dori, ca să putem oferi investitorilor imobiliari, dar nu avem niciun metru pătrat de teren. În aceste condiții e greu să te miști, dar măcar atragem investitorii, poate cumpără teren sau poate determinăm consătenii noștri să vândă la un preț destul de rezonabil terenul, să vină investitorii. Până acum s-a reușit, dar lipsa acută de teren e o problemă mare. Precum știți, obținerea avizelor… și noi la PUG-ul nostru stăm de zece ani, nu reușim să obținem toate cele 38 de avize pentru a reactualiza PUG-ul… e jale… Proceduri complicate, le știți cu toții, în a obține certificat de urbanism, autorizații de construcție, eu aș pune separat, un covor roșu, pentru oamenii de afaceri, să intre în Primărie și să fie serviți în mod prioritar, ca să aducă bani. Nu putem face acest lucru, dar totuși ajutăm investitorii. Lipsa digitalizării serviciilor și interconectare între diferite instituții care deservesc investitorii și locuitorii… încă avem probleme, dar suntem pe un drum bun, și derularea greoaie a proiectelor europene și guvernamentele”, a încheiat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

