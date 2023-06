Student pentru o săptămână la UMFST

Distribuie

Vara cauți mereu să faci ceva să nu te plictisești, când ești elev cauți tot timpul lucruri noi, aventură, distracție și când eram în căutare de așa ceva am dat de un proiect interesant organizat la UMFST de către Liga studenților din Târgu-Mureș numită UVE (Universitatea de vară pentru Elevi).

Pentru a afla mai multe despre acest proiect am mers și am vorbit cu Maros Gianluca, președintele Ligii Studenților din Târgu-Mureș şi am aflat mai multe.

“Universitatea de vară se ţine de câțiva ani buni, un vice-președinte al ligii de acum câțiva ani a introdus ideea de proiect pentru elevi în Universitate şi de atunci se organizează în fiecare an, recomandăm mai ales elevilor din clasele a 11-a care vor să afle cum e facultatea și își doresc să aplice la noi la Facultate la UMFST pentru ca vor înțelege cum fucționează studenția”

După ce am aflat acestea am devenit şi mai curios și am vrut să aflu ce faci acolo? Ce faci în cadrul acestui proiect?

Experiențe studențești

“Noi le oferim un pachet complet de experiențe studențești, ei vor trebui să meargă la cursuri, să interacționeze cu profesorii, să învețe în special dar nu doar atât le oferim și experiența socială de student, facem seară de filme, petreceri, încercăm să îi integrăm și să le arătăm exact ce înseamnă să fi student și când ești la facultate și când ești în afara ei”, a mai explicat Gianluca.

Acest proiect va dura o săptămână, în perioada 14-22 iulie, iar înscrierile au început în 31 mai și se termină în 18 iunie iar după va fi analiza de dosar pentru fiecare elev doritor de a fi student la UMFST.

“Există niște criterii după care sunt admiși elevii în UVE (Universitatea de Vară pentru elevi) punem mare accent pe diplomele de absolvire, voluntariat, și sporturile de performanță sunt foarte bine primite pentru înscriere” a mai declarat Gianluca.

Eu am rămas plăcut impresionat de dedicarea Ligii Studenților pentru acest proiect şi de complexitatea lui și abia aștept să îmi povestească colegii și prietenii mai mari cum a fost să participe la el.

Adrian MURARIU

Foto: Mesaroş Radu