FOTO: Un sfârșit e un început pentru Promoția 2022-2023 a Liceului Tehnologic ”Ioan Bojor”

Distribuie

Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor” și-a luat rămas bun Promoției 2022-2023 cu prilejul festivității de absolvire avută loc miercuri, 31 mai. Părtași la momentul festiv s-au numărat profesorii, părinții, rudele absolvenților, și nu în ultimul rând oficialitățile, printre care s-au numărat viceprimarul Dragoș Pui și prof. Paula Dărăban, Inspector şcolar pentru matematică.

„Să arătați lumii că sunteți construiți pentru a fi niște învingători”

„Astăzi se încheie o etapă importantă a vieții voastre, doar pentru a se deschide una nouă, cu multe posibilități, etapa maturizării voastre. Pășiți încrezători pe drumul care vi se deschide în față convinși că această instituție, Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor”, prin profesorii ei, va oferit toată baza de care aveți nevoie pentru a răzbate și pentru a reuși în viață. Suntem în mijlocul unor vremuri fără precedent, cu evenimente a căror soluționare din păcate nu depinde de noi. Înainte de director, sunt profesor, așa că îi înțeleg și totodată îi susțin pe colegii mei care sunt în grevă și astăzi. Consider că solicitările lor sunt pe deplin întemeiate. De asemenea, cred că această grevă este, în pofida aparențelor, și în sprijinul elevilor și a sistemului de învățământ în general. Pentru toate cadrele didactice care v-au îndrumat, sunt convinsă că această etapă nu a însemnat doar vechime, ci și o nouă acumulare de experiență, de emoții și împliniri trăite alături de voi în timp ce v-au condus o vreme pașii de-a lungul drumului pe care îl numim cu toții educație. Munca profesorilor nu ar fi fost completă și de succes fără ajutorul părinților voștri. Nu uita să le mulțumiți mereu pentru eforturile lor, pentru răbdarea de care au dat dovadă în momentele voastre mai puțin bune, pentru dragostea care v-o împărtășesc zi de zi. A fost un efort de echipă și de aceea permiteți-mi ca numele colegilor mei profesiri să le mulțumim. Vă mulțumim, dragi părinți, pentru colaborare și că ați fost alături de școală timp de 4 ani. Dragi elevi, indiferent unde vă duce viața, vreau să priviți cu speranță spre viitor, să aveți încredere în voi înșivă și să nu vă lăsați învinși. Vă doresc să fiți puternici, să fiți încrezători și să înfruntați cu mult curaj furtunile vieții. Să arătați lumii că sunteți construiți pentru a fi niște învingători” a fost mesajul transmis audienței de prof. Claudia Negoiță, directorul Liceului Tehnologic ”Ioan Bojor”.

„Voința de a reuși este cea mai bună armă pentru a depăși încercările vieții”

Printre cei care i-au felicitat pe absolvenți s-a numărat și prof. Paula Dărăban, Inspector şcolar pentru matematică.

„Este momentul în care se încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieții, liceul. Sunt anii care v-au modelat viața în moduri pe care nu vi le-ați fi putut imagina. Toți acești ani sunt presărați cu amintiri legate de școală, de colegi, de profesorii voștri. Câte emoții poate să aducă finalul unui an școlar, mai ales atunci când te numești absolvent. Pentru ca toate experiențele trăite sau învățate să puteți merge mai departe, să studiați, să găsiți forța de a persevera, am încredere că veți fi bine și veți reuși în tot ceea ce vă propuneți. Voința de a reuși este cea mai bună armă pentru a depăși încercările vieții. Vă doresc mult succes la examene, să fiți încrezător, să făuriți pas cu pas lumea care vă doriți”, a spus prof. Paula Dărăbancare a oferit din partea Inspectoratului Școlar Județean Diploma Exemplarium șefului de promoție al Liceului Tehnologic ”Ioan Bojor”, elevului Darius Curticăpean din clasa XII-a E.

Recunoaștere pentru rezultatele șefului de promoție au venit și din partea Rotary Club Reghin, reprezentat la momentul festal al absolvirii de Ovidiu Ilisan.

„Felicitări tuturor absolvenților pentru încheierea celei mai minunate perioade ale adolescenței. Dacă i-ați făcut mândri pe părinții voștri, pe de o parte, dacă ați câștigat respectul și admirația dascălilor, înseamnă că ați reușit”, a precizat Ovidiu Ilisan care i-a înmânat premiul șefului de promoție în valoare de 1000 de lei.

La rândul său, Darius Curticăpean a mulțumit tuturor celor care au făcut ca data de 31 mai 2023 să fie pentru el cea mai frumoasă zi din viață.

„Dragi colegi, a venit vremea în care nu ne mai spune vacanță plăcută, ci succes în viață. Astăzi spunem adio profesorilor și diriginților care ne-au fost alături în toți acești ani, ne-au iertat greșelile și ne-au sprijinit mereu în tot ceea ce am făcut. Sperăm să nu ne uite și când ne văd să fie mândri pentru că noi reprezentăm rodul trudei lor din acești 4 ani. Noi, deși ne despărțim, mereu ne vor rămâne amintirile anilor de liceu în care am râs, am plâns, ne-am mai certat, dar ne-am și distrat și ajutat. Nimic nu trebuie să ne sperie și sau să ne doboare deoarece tot ce am învățat în acești ani constituie baza viitorului nostru. Nu în ultimul rând aș vrea să le mulțumesc și celor din familia mea pentru sprijinul acordat în toți acești ani, pentru faptul că au crezut în mine și au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-mi fie mie bine și să am accesul la educație cât mai ușor. Sper să fie mândri de mine, iar faptul că astăzi mă aflu aici este gestul meu de mulțumire pentru toate eforturile depuse și pentru tot ce au făcut pentru mine”, a spus șeful de promoție al Liceului Tehnologic ”Ioan Bojor”, Promoția 2022-2023

„Festivitatea de absolvire a tinerilor de la Liceul „Ioan Bojor” a fost o experiență emoționantă. Le doresc absolvenților să înfrunte cu încredere provocările și să se angajeze în căutarea propriilor aspirații. Să fie curajoși în fața necunoscutului și să profite de fiecare oportunitate care li se ivește în cale”, a fost gândul transmis de Dragoș Pui, viceprimarul municipiului Reghin.

Alin ZAHARIE