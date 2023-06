FOTO: Un proiect pentru copiii din Luduș și din județ

Distribuie

Proiectul educațional „Inocență, joc și armonie în lumea minunată a copilăriei” a fost inițiat cu zece ani în urmă de Grădinița „Căsuța Fermecată” din Luduș și până în prezent s-au desfășurat șapte ediții. Cele trei ediții care lipsesc din palmares sunt cele cauzate de restricțiile impuse de pandemia prin care am trecut cu toții.

Despre evenimentul anului 2023 care s-a desfășurat în ambianța minunată a Parcului Tineretului, Kinga Botezan, cea care a coordonat întregul program, a spus: ”Este cel mai așteptat și frumos eveniment pentru copii, eveniment pe care îl organizăm în fiecare an, în prima zi de vară atunci când sărbătorim ziua internațională a copilului, un prilej de mare sărbătoare în viața fiecărui om”.

Carmen Petac, directorul Grădiniței „Căsuța Fermecată”, a mulțumit educatoarelor care în ultimii zece ani s-au implicat în proiectul care s-a dezvoltat de la an la an: ”Inițiativa noastră a devenit un proiect județean, „Călător prin lumea copilăriei” în care fiecare Grădiniță din județ, astăzi 1 iunie, de la aceeași oră (10.00) desfășoară aceleași activități din proiectul nostru pentru copii. Suntem mândri că am fost promotorii acestui proiect de parteneriat educațional cu Primăria orașului și Consiliul local, dar acest lucru ne încurajează pentru a obține noi succese. Mulțumim pentru acest parteneriat și vreau să vă spun cu această ocazie că în ziua de marți, 6 iunie, vom relua activitatea grădinițelor”.

Prezent la deschiderea sărbătorii, primarul Cristian Moldovan s-a adresat asistenței afirmând următoarele: „Mă bucur că sunteți prezenți într-un număr atât de mare la acest eveniment. Inocența trebuie sărbătorită, trebuie pusă în evidență și cu această ocazie urez un „La mulți ani!” copiilor și doamnelor educatoare pentru că și ele au un grad de inocență, un sentiment venit din copilărie. Mă bucur foarte mult că sunt atât de mulți copii prezenți, chiar dacă unii părinți sunt nemulțumiți de greva din educație, dar trebuie să apreciem că deși unele cadre didactice sunt în grevă, acum sunt prezente aici venind din timpul lor liber. Pentru aceasta merită aplauze și mulțumiri. Vă doresc, încă o dată, „La mulți ani!” pentru inițiativa de acum zece ani și pentru continuitatea de azi de la noi, ajunsă și la nivelul județului”.

Multe activități

În continuarea programului, copiii de la grupele mari provenite de la toate grădinițele din oraș au prezentat alături de educatoarele lor dansuri tematice care s-au remarcat prin candoarea micilor dansatori, prin costumele pline de fantezie și desigur prin talentul dovedit de toți copiii.

În partea a doua a programului, toți cei aproape 500 de preșcolari din Luduș sau din împrejurimi au participat în mod activ la un număr de nouă ateliere creative cu tematică diversă: Farfuriile zburătoare, Caracatița veselă, Animale fericite, Albinuțe hărnicuțe, O lume colorată, Suflet de indian, Pălăriile vesele, Micii exploratori și Clovnii jucăuși.

Și, ca la o sărbătoare autentică, preșcolarii au fost serviți cu felii de cozonac, suc și apă, precum și invitația de a reveni anul următor la o nouă ediție.

La mulți ani, copii!

Ioan A. BORGOVAN