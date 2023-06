”Mureșul Imobiliar 2023”: Îndemn pentru arhitecţi să lucreze în administraţia locală

Distribuie

Cea de-a treia ediție a Conferinței ”Mureșul Imobiliar”, eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, în incinta Restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș.

Reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Târgu Mureș și din comuna Sângeorgiu de Mureș, dezvoltatori imobiliari, arhitecți și alți profesioniști din domenii conexe construcțiilor au dezbătut, timp de aproape trei ore, într-un mod interactiv, atât proiecte de dezvoltare imobiliară și urbanistică, cât și aspecte legate de reglementări legislative, inovații și confort în domeniul imobiliar, infrastructură și chiar strategii și perspective de viitor.

Conferința ”Mureșul Imobiliar 2023”, transmisă live pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business, a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri: Fomco Imobiliare, Caparol, Daw Bența, Multinvest Group, Profelis, Bastion Luxury Residence, Villa Vinea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Arossa Center, Aliat, Maurer Residence Târgu Mureș, Grupul de Firme Astor-Valpet, Mammoth Stage, True Imobiliare, Home Adimag, Centrul de Sticlă, Atlas Sport, Therezia, Negro, Dauer, Concept 9, Lavandei Residence, Reta Com, BCD Video & Livestream și Pavel Belski, vocea care a asigurat reușita Garden Party-ului de după eveniment.

Îndemn pentru arhitecţi să lucreze în administraţia locală

Angela Kovács, preşedintele Ordinului Arhitecţilor Mureş – Bistriţa-Năsăud a subliniat, în intervenţia sa, importanţa prezenţei specialiştilor în urbanism în administraţia locală.

„Domnul primar spunea că are nevoie de ingineri în Primăria Târgu Mureş. Nu numai de ingineri este nevoie. Este nevoie şi de arhitecţi, este nevoie şi de urbanişti pentru că de curând am aflat, mergând la Primărie, că la secţia de urbanism care iniţiază pentru aprobare documentaţiile de urbanism şi-au dat demisia câţiva din salariaţi şi au rămas foarte puţini. Este foarte greu să vorbim despre proiecte europene şi dezvoltare urbanistică atunci când, din păcate, administraţia locală nu este atractivă pentru colegii noştri arhitecţi, respectiv ingineri. În această idee am iniţiat acum trei ani la UMFST proiectul despre care a vorbit domnişoara Suciu, primul an al cursurilor de arhitectură de şase ani în limba engleză cu 50 de locuri. Sperăm că peste patru ani vom avea arhitecţi care să vină să ne ajute în proiectare, să intre în administraţiile locale care duc lipsă de personal specializat şi de aici încolo începem să sperăm către viitor, către urbanism. Am făcut acest lucru pentru că am acţionat împreună cu autorităţile locale şi ministerele. Sunt puţini specialişti, acum salariile sunt atractive şi în administraţie, dar sunt puţini specialişti şi aceştia preferă să lucreze în alte domenii decât să vină în administraţie şi este păcat pentru că administraţia este interesantă. Eu ştiu ce înseamnă pentru că am lucrat în administraţie şi am avut de învăţat foarte mult atunci”, a spus aceasta.

Membră a juriului care a decis expoziţia care reprezintă România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia, Angela Kovács a subliniat că, în prezent, direcţia în arhitectură este către reciclare, conservare şi respect reciproc, tema Bienalei fiind Laboratorul Viitorului.

„Majoritatea colegilor arhitecţi din toată lumea au considerat că Laboratorul Viitorului şi că arhitectura ar trebui să aibă grijă de dezvoltarea Planetei, ar trebui să ne înveţe pe noi, în primul rând, cum să reciclăm, cum să avem grijă nu numai de noi şi de cultura noastră, ci şi de culturile învecinate, cum să coabităm corect faţă de noi, faţă de cultură şi faţă de natură. În general, marea majoritate a Pavilioanelor sunt despre reciclare, conservare şi despre respectarea vecinului şi a culturii vecinului”, a arătat aceasta.

Text: Sanda VIȚELAR, Ligia VORO & Alex TOTH

Foto: Paul VASIU