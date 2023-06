”Mureșul Imobiliar 2023”: Multinvest SRL crede în Târgu Mureş

Distribuie

Cea de-a treia ediție a Conferinței ”Mureșul Imobiliar”, eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, în incinta Restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș.

Reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Târgu Mureș și din comuna Sângeorgiu de Mureș, dezvoltatori imobiliari, arhitecți și alți profesioniști din domenii conexe construcțiilor au dezbătut, timp de aproape trei ore, într-un mod interactiv, atât proiecte de dezvoltare imobiliară și urbanistică, cât și aspecte legate de reglementări legislative, inovații și confort în domeniul imobiliar, infrastructură și chiar strategii și perspective de viitor.

Conferința ”Mureșul Imobiliar 2023”, transmisă live pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business, a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri: Fomco Imobiliare, Caparol, Daw Bența, Multinvest Group, Profelis, Bastion Luxury Residence, Villa Vinea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Arossa Center, Aliat, Maurer Residence Târgu Mureș, Grupul de Firme Astor-Valpet, Mammoth Stage, True Imobiliare, Home Adimag, Centrul de Sticlă, Atlas Sport, Therezia, Negro, Dauer, Concept 9, Lavandei Residence, Reta Com, BCD Video & Livestream și Pavel Belski, vocea care a asigurat reușita Garden Party-ului de după eveniment.

Multinvest SRL crede în Târgu Mureş

Gogolák Zsolt, director general al Multinvest SRL, a subliniat că este important ca antreprenorii să susţină dezvoltarea oraşului.

„Noi, în primul şi în primul rând, credem în acest oraş. Cred că ar trebui şi alţii să creadă, mai ales antreprenori să vină cu idei şi cu propuneri. Noi am ales gara ca un punct de referinţă pentru că credem că Gara este un punct de referinţă şi de mobilitate şi dacă astăzi nu este, va fi în viitor. Noi credem că în zona respectivă va fi noul centru de business al oraşului unde vor veni antreprenori cu gânduri bune pentru Târgu Mureş”, a spus acesta.

Anul trecut, Multinvest a deschis un centru pentru tinerii antreprenori la Târgu Mureş.

„Incubcenter este un proiect european pentru că fără acest proiect nu am putea să facem un centru pentru tineri antreprenori. Drumul lor este foarte greu pentru că deja vorbim în România de o piaţă matură, de 30 şi ceva de ani şi dacă noi zicem că este mai şchioapă, nu mai este totuşi aşa cum era în anii 1990. Astăzi ca să intri pe piaţa construcţiilor ai nevoie de un sprijin consistent şi nu vorbesc numai de partea materială. Noi căutăm acei tineri care vor să facă o afacere, un start-up şi care să nu moară anul viitor pentru că ştim că un start-up poate să supravieţuiască în primul an. Această instituţie este un incubator de afaceri sectorial pe construcţii, în afară de proiectare, execuţie, management de proiecte, tot ce ţine de construcţii pe care noi le facem în cadrul grupului iniţiem tinerii să facă o afacere care să rămână în picioare”, a arătat directorul societăţii.

Gogolák Zsolt a adus, de asemenea, în discuţie problemele birocratice întâlnite, mai ales în implementarea proiectelor de infrastructură ale oraşului.

„S-a vorbit de birocraţie, nu este uşor. Un proiect mai dificil are nevoie de 10-15 avize, oamenii trebuie să înveţe şi această parte birocratică. Apelez la toată lumea să avem o strategie comună prin care să aducem mai mulţi tineri în Târgu Mureş pentru că altfel cu cine lucrăm şi cine duce mai departe ce am început? Proiectele de infrastructură ale oraşelor sunt grele pentru că birocraţia este uriaşă, un proiect de la idee până când efectiv este realizat, un pod de exemplu, durează între 7 şi 10 ani. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume şi să vedem cum am putea să scurtăm aceste termene. Bazinul Olimpic, de exemplu, a început în 2006 şi a fost terminat acum 2 ani. Ar trebui o schimbare de paradigmă, este nevoie de mai mulţi specialişti şi în primării, şi în ministere şi de discuţii deschise. Este nevoie de strategie şi de pregătire. Noi din punct de vedere profesional, tehnic, suntem pregătiţi exact ca în Occident. De ce nu putem atunci să aliniem legislaţia să fie mai suplă?”, a arătat acesta.

Text: Sanda VIȚELAR, Ligia VORO & Alex TOTH

Foto: Paul VASIU