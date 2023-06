Vară fierbinte

Distribuie

Grupul TUI Travel anunta la 11 mai 2023 ca în primul trimestru a.c. au deservit 2,4 milioane de turisti obtinand venituri de 3,2 miliarde de euro, cand acesta era un trimestru mai slab pentru industria turismului. Fapt ce anunta o vara „fierbinte” poate peste sezonul de varf de dinainte de pandemie, aviz romanilor care in proportie de peste 80% vor sa calatoreasca in concediul anul acesta!

TUI Travel este tour operatorul gigant cu sediul la Londra infiintat in 2007 prin fuziunea tour-operatorului german TUI (51%) cu rivala sa engleza- First Choice Holidays(49%) in intentia de a reduce costurile si de a creste vanzarile prin masuri care sa vina in intampinarea nevoilor turistilor care incepusera sa renunte la serviciile agentiilor de turism si sa-si organizeze singuri vacantele prin internet. TUI este colosul care pe langa agentii de turism detine si hoteluiri, vase de croaziera si avioane putand asigura oferte de vacanta pe o paleta diversa la preturi atractive, chiar si cu cresterea de 5% fata de cele din anul 2022. TUI Airways efectueaza din anul 2017 zboruri către 96 de destinații de vacanta din Europa, Africa, Asia și America cu 64 avioane Boieing 737,767 si 787, transportand in anul 2022 mai bine de11,297 milioane de pasageri cu un grad de incarcare de 88,6%. TUI Travel este poate cea mai fericita forma de „one man show” care are atat specialisti de agentie de turism,de hotelarie,de navigatie maritima si aeriana sub aceeasi umbrela de management si marketing. Nu detin porturi sau aeroporturi intrucat sunt prea costisitoare si lasa ca acestea sa fie gestinoate de altii iar ei doar negociaza serviciile opunandu-se ca multi altii la cresterile de taxe si tarife pentru imbarcarea/debarcarea pasagerilor.

Aeroporturile din centrul Germaniei au inregistrat in primul trimestru din 2023 un aflux de crestere a traficului aerian cu 95% fata de aceesi perioada a anului trecut, in mod special pe segmentul de turism, ceea ce confirma in parte cifrele prezentate de catre TUI. Si asta cu atat mai mult cu cat unele zboruri au fost afectate de greva personalului de navigatie aeriana din Germania si mai ales de greva controlorilor de trafic aerian din Franta impinsi la aceasta masura de cresterea varstei de pensionare la 64 de ani impusa de guvernul lui Macron. In Franta cele aproximativ 3.300 de zboruri care decolează sau aterizează zilnic si cele 3.700 care le survoleaza spațiul aerian inregistreaza o pondere de 15% intarziere iar altele au fost anulate, avand o crestere de 65% in anulari zborurile pe destinatii din Spania, Germania, Italia și Regatul Unit fata de cele din 2022.

Zilele trecute europarlamentarii Nicu Ștefănuță și Vasile Blaga au primit raspuns de la conducerea Aeroportului Viena privind recunoasterea ca unii cetățeni români sunt supusi la standarde duble la schimbarea avionului in Austria. In acelasi timp intr-o scrisoare către comisarul UE pentru transporturi Adina Vălean, președintele ACI EUROPE-Olivier Jankovec și vicepreședintele AENA-Javier Marín, cer revizuirea regulamentului de acordare a sloturilor pe aeroporturi, vechi de 30 de ani pentru descongestionarea aeroporturilor europene si permiterea intrarii pe piata a noilor operatori aerieni. Pe langa romanca Adina Valean adevarati profesionisti care fac cinste aviatiei civile din Romania sunt europarlamentarul Marian Jean Marinescu – membru al comisiei transporturi si turism, David Ciceo – membru in biroul de conducerea al Consililui International al Aeroporturilor din Europa, Aleodor Francu – reprezentantul Romaniei in Consiliul de conducere al Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile si Anca Apahidean – manager al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni pentru Europa de Est.

In schimb, pe plan intern o parte din aeroporturi au conduceri din politruci ce au iesit pe usa din dos a vre-o unui partid politic si nu au nimic in comun cu aviatia si cu conducerea cu succes a vreunei societati comerciale similare. Dar ca sa abureasca prostimea au activat ceva timp in consiliul de administratie al aeroportului incasandu-si doar indemnizatia si acum se erijeaza in specialisti in aviatie unii participand chiar la cate un curs de „imbogatire a cunostintelor de aviatie” cand ei nu au nici macar un curs de calificare in vreo meserie de aviatie. Este ca si cum un cizmar ce si-a vizitat mama internata in spital face cursuri de specializare in operatie pe cord deschis dar el habar nu are de medicina dar este pus sa opereze pacientii suferinzi in baza „specializarii”. Vorba lui Georges Pompidou -sunt trei cai pentru a te ruina: femeile, jocurile de noroc si specialistii. Cu femeile este cel mai placut, cu jocurile de noroc este cel mai rapid iar cu specialistii este cel mai sigur.

Parcurgand statistica publicata de Asociatia Aeroporturilor din Romania cu traficul de pasageri pe primul trimestru 2023 se observa o crestere generala de 34% fata de aceasi perioada a anului trecut unde aeroportul din Targu Mures ocupa locul 8 din cele 16 aeroporturi din tara, deservind 18.889 pasageri cand Aeroportul din Cluj Napoca a atins performanta ca intr-o zi sa deserveasca 10.000 de pasageri! Cautand informatii pe site-ul aeroportului muresean iti sar in ochi contactul a 7 operatori aerieni din care doar Wizz air si Air Connect au zboruri si asta dupa ce anul trecut al 8-lea operator aerian ungar ce s-a opintit sa faca cursele spre Debrecen s-a retras din lipsa de interes. Accesand platformele de rezervare bilete, am gasit zbor din Targu Mures la Bucuresti (280 km) in 9 mai si retur in 11 mai la pretul de 220,23 euro, iar pentru Targu Mures la Budapesta (660 km) in 15 mai cu retur in 17 mai, zbor la pretul de 117,17 euro. Cred ca mai toti ar prefera zborul la 117,17 euro desi in general operatorii aerieni au scumpit zborurile in 2023 cu 29,8% fata de preturile din 2022 motivand scumpirile de petrol cand in fapt acesta costa cu vreo 35 de centi mai putin pe galon. Dar raman mari salariile personalului de zbor si pretul noilor avioane care sunt proiectate sa zboare mai departe si sa consume mai putin combustibil! Asa ca realitatea este undeva in alta parte si poate fi explicata prin cererea mare de calatorii si reducerea numarului de frecvente sau anularea destinatiilor mai putin profitabile in raport cu celalate mai profitabile, odata cu maximizarea utilizarii avioanelor. Si asta avand in atentie faptul ca operatorii aerieni pe timpul pandemiei COVID 19 au taiat „la blana” preturile pe bilete tocmai ca sa poata subzista. Situatie in care Raynair care a tinut zborurile la 20 euro pe timpul pandemiei, saluta decizia tribunalului UE la reclamatia lor asupra ajutorului de stat discriminatoriu primit de operatori aerieni Lufthansa (6 miliarde euro de la guvernul German) și SAS (1 miliard euro de la guvernul suedez) față de alte companii aeriene din UE. Desi Comisia Europeana a identificat ca 137 de operatori aerieni din Uniune prezinta nereguli la modul de incasari on line intrucat pasagerii platesc in plus 5 euro pe zbor pentru plata cu MasterCard si Visa si 2,5 euro pentru transfer bancar iar prin Ordonanta de Urgenta nr. 113/2009 am transpus in legislatia romaneasca directiva europeana a serviciilor de plati, stabilind ca “Beneficiarul platii nu poate solicita platitorului un pret suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de plata”, acest lucru se intampla si azi. Apare la noi si o alta „ciudatenie”, pachetele turistice platite cu 1.350 euro la early booking cu reducere de 35% sunt mai scumpe decat ofertele ramase pe piata in aceleasi destinatii cu 7 nopti, all inclusiv si transport aerian, la 950 euro. Asta da vara fierbinte!

Petru Ștefan RUNCAN,

Membru în biroul de conducere al Asociației Internaționale a Executivului Aeroportuar