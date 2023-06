VIDEO, FOTO: ”Trofeul Electricianului”, competiția celor mai buni dintre cei buni

Distribuie

Peste 200 de electricieni de la cele 18 sucursale aflate în arealul de acoperire al Distribuție Energie Electrică România (DEER) și elevi din patru județe care urmează forme de învățământ dual participă, între 7-8 iunie, la cea de-a 41-a ediție a competiției ”Trofeul Electricianului.”

Concursul se desfășoară la Târgu Mureș și constă în opt probe, atât teoretice cât și practice, astfel: Electrician exploatare stații electrice de transformare 110 kV/MT, Electrician exploatare rețea electrică de distribuție, MT și JT, Electrician PRAM, Electrician măsurare energie electrică, verificare grupuri de măsurare, Electrician montare și reparații echipament primar din stații electrice de transformare de 110 kV/MT, Electrician montare și reparații instalații de distribuție MT și JT (PA, PT, LEA, LES), Electrician defectoscopie LES de MT și JT și Electrician junior.

Eveniment profesional de tradiție

Festivitatea de deschidere a competiției a avut loc miercuri, 7 iunie, în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș, în prezența lui Claudiu Damian – director al Sucursalei Mureș a DEER, Mihaela Suciu – director general al DEER, Anna-Maria Vasile – președintele Consiliului de Administrație al DEER și Ionuț Anghel – secretar general al Blocului Național Sindical.

”Vreau să mulțumesc echipei din care facem parte, care s-a implicat și care a făcut tot ce a putut ca să se desfășoare evenimentul în condiții foarte bune, în condiții frumoase și totul să fie foarte OK”, a transmis Claudiu Damian, gazda competiției.

”I-am rugat pe președinții comisiilor să îi aleagă pe cei mai buni dintre cei buni, pentru că noi, în iulie, avem ”Trofeul Electricianului” la nivel național și vreau ca DEER să fie pe podium. Credeți-mă că o să fac tot ce depinde de mine să vă asigur condițiile și pregătirea intensivă. Cei care vor câștiga, vă spun de acum, vor ieși din producție o săptămână cel puțin și vor fi pregătiți intens de către specialiștii noștri și specialiști din exterior, astfel încât să fim pe podium”, a precizat Mihaela Suciu, care a adăugat că ”viitorul energeticienilor” vine din învățământul dual.

În acest sens, Mihaela Suciu a informat că în anul 2022 în echipa DEER au fost angajați ”50 de absolvenți ai învățământului dual”, respectiv că ”în acest an vor fi acordate burse și pentru studenți.”

”Avem nevoie de sânge proaspăt în echipa DEER”, a mai spus directorul general al DEER.

”Salut prezența tinerilor care înseamnă cei care vor duce mai departe această meserie onorabilă, mai ales în timpul în care în momentul de față am descoperit că această energie este salutară, fără de care nu se poate trăi, și noi, cei care reprezentăm distribuția energiei, cu cei care lucrează în celelalte companii, suntem cei care asigurăm această electricitate în fiecare zi, fără de care nu putem exista. Vă felicit pentru munca pe care o depuneți în fiecare zi”, au fost cuvintele rostite de către Anna-Maria Vasile.

”Trofeul Energeticianului este un eveniment profesional de tradiție pentru întreg sectorul energetic, cel mai mare concurs profesional ce reunește an de an specialiști din cadrul companiilor de distribuție. În calitate de reprezentant al Federației Naționale a Sindicatelor din Electricitate mă simt onorat să mă aflu la acest eveniment și vă urez mult succes tuturor”, a arătat Ionuț Anghel.

În așteptarea soluțiilor inovative

Principalele instituții locale și județene au fost reprezentate la ceremonie de către Mara Togănel – prefectul județului Mureș, Ovidiu Georgescu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș și Florin Crăciun – director economic în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

”Mesajul meu este cât se poate de general, vă doresc să aveți parte de o competiție corectă, frumoasă și extrem de utilă, să vă bucurați de municipiul Târgu Mureș pentru că este ofertant și din punct de vedere al atracțiilor turistice, să vă fie utilă această competiție și în continuare, împreună, ca o echipă care sunteți, să fiți mereu profesioniți în ceea ce faceți, pentru că asta face diferența în aceste vremuri, calificarea și seriozitatea cu care ne ducem la îndeplinire atribuțiile”, a afirmat prefectul Mara Togănel.

”Vreau să amintesc colegilor și prietenilor de ce este Mureșul un etalon și un vârf de lance în energetica românească. Totdeauna, de când știu eu, Mureșul a avut preocupări de a pune în practică noi tehnologii și noi noutăți, asta datorită conducerilor care au fost în Mureș de-a lungul celor 50 de ani. Dacă fac o mică evaluare, în 50 de ani au fost patru directori, cu o mică ”sincopă politică” de trei ani. În rest, a fost o continuitate profesionistă care i-a promovat pe cei buni și am continuat această politică prin strângerea relațiilor cu mediul academic. Claudiu Damian, cu mine, și cu încă alți colegi am și predat la Universitatea ”Petru Maior” de unde din rândurile ei am promovat tineri talentați care acum sunt membri de nădejde în colectivul Electrica Mureș”, a menționat Ovidiu Georgescu, inginer care a bifat o carieră profesională de 31 de ani în cadrul Electrica.

”Sper ca în urma concursului care se desfășoară să beneficiem și noi de soluțiile inovative pe care dumneavoastră le veți pune în practică, în așa fel încât proiectele de investiții pe care le avem în comun să meargă la fel de bine ca și până acum”, a transmis Florin Crăciun.

Competiție în trei faze

Concursul profesional ”Trofeul Electricianului” se înscrie în seria de manifestări legate de sărbătorirea Zilei Energeticianului în 20 iulie, de Sfântul Ilie, şi îşi propune să stimuleze interesul şi preocupările salariaţilor din sectorul de distribuţie a energiei electrice. Competiția se desfășoară în trei etape: faza pe sucursală, unde pot participa toți muncitorii electricieni dintr-un județ, faza pe companie, unde participă câștigătorii fazei anterioare, din cele 18 județe din arealul DEER și faza finală, la nivel național, unde participă concurenți din cadrul tuturor operatorilor de distribuție a energiei electrice din țară.

După fiecare probă sunt acordate puncte, în funcţie de cunoştinţele dovedite, iar clasamentele finale se stabilesc pentru fiecare concurent prin cumularea probei teoretice cu cea practică.

La ”Trofeul Electricianului”, premiul cel mare va fi revendicat de sucursala ai cărei reprezentanți acumulează cel mai mare punctaj, iar la ”Electrician junior” participă elevi din județele Alba, Cluj, Prahova și Bihor.

Festivitatea de premiere a fazei pe companie va avea loc joi, 8 iunie, de la ora 18.00, în incinta Palatului Administrativ din Târgu Mureș.

