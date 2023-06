Podcasturi ale elevilor sighişoreni

Distribuie

Asociaţia AUM din Sighişoara a anunţat că cele şase episoade de podcast realizate în cadrul proiectului Solidarity ON AIR pot fi vizionate, proiectul fiind aproape de final.

În cadrul acestuia un grup de 10 liceeni din Sighișoara au învățat cum funcționează un radio online și cum se realizează emisiunile de tip podcast. Proiectul a avut o durată de 12 luni, Iulie 2022 – Iunie 2023 și a fost cofinanțat prin #CorpulEuropeandeSolidaritate, program al Comisiei Europene vizând continuarea și dezvoltarea programului #AUMwebRadio.

„Echipa de tineri a beneficiat de această activitate extracuriculară interesantă și actuală și si-au dezvoltat și unele soft skills precum vorbitul în public, încrederea în sine, reglarea emoțiilor, etc. Au învățat și despre partea tehnică a producției (echipament, softuri, înregistrare, editare) și despre realizarea emisiunilor (construcția unui program, cum se face research, cum se ghidează conversația), etc. În acest moment toate cele 6 episoade realizate se pot asculta pe canalul AUM de You Tube în Playlist-ul dedicat 𝗠𝗜𝗡𝗗 𝗦𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵: cu, despre și pentru adolescenți și tineri. Temele abordate fac parte din categoria dezvoltării personale și a sănătății emoționale si se adresează in primul rând elevilor de liceu având scopul de a aduce informații noi și interesante, de a educa și de a oferi soluții, motivație și inspirație ascultătorilor”, au precizat reprezentanţii Asociaţiei.

Redacţia