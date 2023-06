Termocentrala de la Iernut şi Barajul de la Răstoliţa şanse mari să devine funcţionale

Distribuie

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat joi, într-o conferință de presă susținută la Târgu-Mureș, că s-au găsit soluții pentru deblocarea celor două mari proiecte energetice ale județului Mureș. Acesta a explicat că s-a reușit găsirea unei soluții pentru continuarea lucrărilor la Termocentrala de la Iernut. AGA Romgaz a aprobat noul contract de lucrări la termocentrală, ordinul de începere a lucrărilor urmând a fi dat, cel mai probabil, la început lunii Iulie. Termenul de execuție este de 16 luni, dar Virgil Popescu a declarat că și-ar dori ca acesta să fie un termen maximal și lucrările să fie finalizate în 12 luni.

„Da, putem spune că, în momentul de faţă, avem soluţia finală la Iernut. AGA Romgaz a aprobat noul contract cu constructorul spaniol. Creditorii Romelectro, pentru că acolo era o problemă, au aprobat tranzacţia şi noul contract. Practic, în momentul de faţă mai aşteptăm aprobarea tranzacţiei de către judecătorul sindic al Romelectro pentru a se putea da ordinul de lucrări. Am discutat cu antreprenorul şi au spus că sunt pregătiţi să înceapă imediat ce se dă ordinul de lucrări. Asta înseamnă practic 1 iulie, pe 27 iunie este programată şedinţa de instanţă pentru aprobarea acestei tranzacţii. Am reuşit împreună cu ministrul energiei din Spania ca Guvernul Spaniol să vină să garanteze în spatele constructorului spaniol că se va realiza investiţia. Termenul de execuţie este de 16 luni şi am solicitat ca acest termen să fie maximal, mi-aş dori ca acest termen să fie de 12 luni. Părerea mea este că contractul iniţial a fost prost făcut de la început şi de aceea nu s-a putut finaliza”, a spus Virgil Popescu.

Proiectul de la Iernut a fost suspendat în 2021, din cauza întârzierilor la lucrări ale constructorul spaniol Duro Felguera, și reluat oficial, după ce AGA Romgaz a votat pentru finalizarea construcției cu aceeași firmă spaniolă, care are termen de finalizare semestrul doi 2024. Romgaz a plătit deja pentru Iernut aproape 200 de milioane de euro iar proiectul are un grad de finalizare de circa 80%. Valoarea contractului este de 344,9 milioane lei, fără TVA.

Primarul oraşului Iernut, Ioan Nicoară, a spus că este important, atât pentru Iernut, cât şi pentru judeţul Mureş, ca acest obiectiv să fie finalizat.

„Vreau să mulţumesc domnului Ministru, atâta lume a făcut lobby pe tema asta încât iată că astăzi, cu mari eforturi atât din partea executivului, cât şi din partea celor de la termocentrală, să fim într-o situaţie de a avea siguranţa că acest obiectiv nu este pierdut. Mai mult decât atât sperăm ca anul viitor acest obiectiv să producă în sistemul naţional. Mă bucur că se va finaliza acest obiectiv şi, bineînţeles, ea va continua să aducă zonei noastre şi oraşului Iernut beneficiile cu care eram obişnuiţi până acum. Nu este puţin lucru ca un asemenea obiectiv să existe nu doar pe raza oraşului nostru ci şi pe raza judeţului”, a declarat acesta.

În ceea ce privește Barajul de la Rastolița ministrul a arătat că, după mai bine de 4 ani, s-a reușit obținerea avizului de la Garda Forestieră și că mai trebuie obținut avizul de mediu pentru finalizarea investiției care este gata în proporție de 95%. Virgil Popescu a spus că urmează că în aproximativ 2 luni de zile să fie efectuată exproprierea finală a bazinului colector.

„La Răstoliţa, din punct de vedere al legislaţiei, lucrurile au fost înaintate. În ordonanţa Repower cum am denumit-o eu, a fost trecută ca investiţie de utilitate publică, există şi o hotărâre a CSAT cu aceste investiţii nefinalizate ale Hidroelectricii. Hidroelectrica mai are în momentul de faţă de luat avizul de mediu. S-a reuşit într-un final să se obţină un aviz de defrişare de la Garda Forestieră care a durat patru ani de zile. Suntem în decizia a doua de încadrare de mediu, se va obţine în maxim două luni avizul de mediu după care va urma hotărârea de expropiere finală pentru scoaterea din circuitul forestier şi curăţarea de vegetaţie a cuvei lacului pentru a-l putea umple şi a putea pune în funcţiune amenajarea hidroenergetică de la Răstoliţa”, a spus acesta.

Sanda VIŢELAR