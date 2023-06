A fost montată ultima bornă ”Via Transilvanica” pe teritoriul comunei Chiheru de Jos

Distribuie

În cursul zilei de vineri, 9 iunie a fost montată ultima bornă de pe raza administrativă a comunei Chiheru de Jos inclusă în cadru traseului ”Via Transilvanica”, proiect inițiat la nivel național de Asociația Tășuleasa Social. Astfel, comuna Chiheru de Jos se înscrie cu brio în rândul celorlalte comune mureșene (Brâncovenești, Ideciu de Jos, Solovăstru, Gurghiu, Hodac, Ibănești, Eremitu, Sovata, Vânători, Saschiz, Apold, Albești, Sighișoara și Daneș) care găzduiesc acest traseu întins pe o distanță de aprox. 1400 de kilometri.

„Am încheiat acțiunea de montare a bornelor ce marchează traseul ”Via Transilvanica”, respectiv am montat ultima bornă care este amplasată pe raza administrativă a comunei Chiheru de Jos. Colegii noștri, cu două utilaje s-au urcat în munte, în zona Câmpul Cetății spre Săcădat, Sovata unde s-a montat această bornă. În cursul zilei de sâmbătă urmează să primim o delegație la vârf din partea Asociației Tășuleasa Social, inițiatorul proiectului ”Via Transilvanica” care vor trece în revistă toate bornele montate. Această delegație va fi formată din mai multe presoane, de la București, din Suceava de unde pleacă acest traseu, care se întinde până în Drobeta Turnu‑Severin, din Târgu Mureș care vor veni pe acest traseu care traversează comuna noastră. Mai exact, vin de pe hotarul Ibăneștiului, limita cu hotarului administrativ al comunei Ibănești, pe Poiana Giurgiului, coboară spre Câmpul Cetății de unde urcă pe o coamă de munte spre Săcădat, Sovata. Ne-am achitat cu bine de această acțiune care cade în sarcina noastră și sperăm ca această acțiune deosebită să fie încheiată la nivel de țară, pe întreg traseul ”Via Transilvanica”, ne-a declarat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

Vizita în teren a reprezentanților Via Transilvanica va marca împlinirea a 5 ani de când acest proiect a început să prindă contur, prilej pentru Asociația Tășuleasa Social să organizeze sâmbătă, 10 iunie, Ziua Voluntarilor Mici pe Via Transilvanica în parteneriat cu Dupa Noi. „Sărbătorim 5 ani de Via Transilvanica cum știm mai bine: avem grijă de traseu și facem curățenie. Au trecut 5 ani de când am început lucrările la Via Transilvanica și a venit momentul să facem o curățenie generală prin ecologizări simultane pe cei 1400 km. Activitățile fac parte din proiectul Ziua Bună! – Ziua Voluntarilor Mici pe Via Transilvanica la care au fost invitați să participe școli, primării, ong-uri, grupuri de prieteni, familii, drumeți, părinți adoptivi de kilometri etc.”, au precizat reprezentanții Asociației Tășuleasa Social.

(Redacția)