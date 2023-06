La mulți ani, polițiștii mureșeni!

Distribuie

Compartimentul Analiză şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş( IPJ Mureș ) coordonat de subcomisarul Gabriela Pîncă împlinește, azi, 9 iunie, 20 de ani de la înființare.

”Au trecut ca un vis. La început cu un om, apoi cu trei, mai târziu cu patru…Unii au plecat, alții au venit. Unii au rămas 20 sau 18 ani. Am fost, în fiecare moment, mai mult decât colegi. Am fost și am rămas prieteni. Au fost mii de activități și oameni întâlniți, cu unii ne regăsim după ani. Au fost mii de copii pe care îi reîntâlnim uneori adulți care își amintesc de noi, unii chiar deveniți polițiști. Suntem recunoscători tuturor celor pe care i-am activat alături în acești ani: colegi, parteneri, prieteni! Gânduri bune tuturor” au transmis polițiștii mureșeni pe pagina de facebook Siguranța Mureșenilor.

Compartimentul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii are ca obiective studii criminologice de fundamentare a politicii de prevenire, pregătirea anti-victimală şi anti-infracţională a populaţiei, securizarea zonelor pentru reducerea vulnerabilităţii la victimizare, diseminarea bunelor practici, monitorizarea implementării politicii de prevenire a criminalităţii la nivel local, profesionalizarea şi consolidarea reţelei locale de prevenire a criminalităţii, asigurarea transparenţei şi mediatizarea activităţii de prevenire, dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea; cercetări sociologice privind percepţia cetăţenilor privind activitatea poliţiei, precum şi a factorilor care influenţează această percepţie.

A.V.