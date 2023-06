180 de momente pe scena Festivalului  „Descopăr frumosul din mine“

Distribuie

Cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național de Talente Artistice „Descopăr frumosul din mine“ a adus pe scena Ansamblului Artistic „Mureșul“ din Târgu Mureș elevi cu cerințe educaționale speciale din 15 județe, care au demonstrat audienței că în fiecare dintre noi zace un potenţial care aşteaptă să fie pus în valoare.

În data de 9 iunie 2023, de la ora 10.00, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 – Târgu Mureș a organizat cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național de Talente Artistice „Descopăr Frumosul din mine”, dedicat elevilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul incluziv. Festivalul s-a derulat atât on-site cât și on-line.

”O zi cât o poveste pentru școala noastră! O ediție inedită a Festivalului, desfășurată atât on-site, cât și on-line, care ne-a provocat, de la început până la sfârșit, în multe aspecte de ordin organizatoric, tehnic, decizional, dar care, mai presus de toate, ne-a adus atât de multă bucurie. Emoționant sau impresionant sunt cuvinte care parcă nu cuprind întregul FRUMOS descoperit azi în elevii și profesorii participanți, întregul FRUMOS trăit azi de noi toți pe scena Festivalului. Imaginile vor rămâne mărturie pentru aceste trăiri și pentru amintirile neprețuite ale elevilor minunați alături de dascălii lor dedicați”, a menționat Anișoara Moga, director CȘEI Nr.1 Târgu Mureș.

Evenimentul s-a desfășurat pe 4 secțiuni: dans, teatru, interpretare vocală/ instrumentală și creații artistico-plastice, cu participarea C.Ș.E.I. nr.3 Reghin, trupele Coloritm și Sunshine, C.Ș.E.I. nr.1 Tg Mureș trupele Curcubeul, Papagalii, Armonia, Joy, Șugubeții, Ansamblul BOJTORJAN, RITMIC, HAPPY POMPONS, C.Ș.E.I. nr.2 Tg Mureș trupele Just us și Be yourself, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria trupele Dream Team și Zâmbet, C.Ș.E.I. Brașov Ansamblul DRAGUL.

”Acest festival îl derulăm an de an cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, Consiliului Județean Mureș, Inspectoratului Școlar Județean Mureș și Asociației ȘANSE PENTRU TOȚI. Obținem sprijinul Primăriei pentru derularea acestui eveniment în urma candidaturii noastre la Concursul de proiecte pentru unitățile școlare pe care municipalitatea îl derulează anual. Faptul că aceste instituții ne sunt alături contribuie la a ne face auzit cât mai departe și cât mai bine mesajul Festivalului nostru – ACCEPTARE, ADMIRAȚIE ȘI RESPECT pentru copiii cu cerințe educaționale speciale!” a menționat coordonator prof. Cristina Murvai, C.Ș.E.I. nr.1 Tg Mureș.

La cele 4 secțiuni, au participat 180 de momente și creații artistico-plastice pregătite de elevi talentați și dascăli dedicați în școli din 15 județe ale țării.

