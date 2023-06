VIDEO-INTERVIU cu Adriana Herepean, șefă de promoție la ”Papiu”: ”Am avut profesori care m-au ambiționat”

Distribuie

Prin intermediul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi la data de 9 iunie, Adriana Herepean, șefa de promoție al profilului umanist de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș cu media generală de 9,97, a vorbit despre rezultatele sale remarcabile în cei patru ani de liceu, dar și despre planurile sale de viitor.

Reporter: Care au fost principalele tale motivații spre a avea o medie atât de mare în cei patru ani de liceu?

Adriana Herepean: Aș spune că principala motivație a constat întotdeauna în a încerca să îmi fac treaba cât mai bine, de a avea rezultate bune și de a fi mulțumită în principal de munca mea și de efortul depus.

Rep.: Cum te-ai organizat și cum ai reușit să păstrezi echilibrul între viața ta personală și școală?

A.H.: Întotdeauna când vorbesc despre organizarea mea mă gândesc la echilibrul pe care îl fac, iar acesta a constat în încercarea de a realiza tot ceea ce trebuia să fac pentru școală, dar în același timp să mă gândesc și la mine și la binele meu de a încerca să mă relaxez și să mă bucur de fiecare zi.

Rep.: Care sunt pasiunile tale și ce anume te relaxează în viața de zi cu zi?

A.H.: Principalele pasiuni constă în tot ceea ce ține de artă, filme, citit, lectura în principal, romane fantastice și totodată desenatul și pictatul.

Rep.: Când ți-ai dat seama că asta este ceea ce te pasionează pe tine?

A.H.: Din totdeauna făceam asta, de când eram mică și mă plictiseam sau nu știam ce voiam să fac într-o zi de vacanță. Luam creionul, o foaie și încercam să îmi exprim gândurile și sentimentele.

Rep.: Ce strategii de învățare ai pus în aplicare pe parcursul anilor de liceu pentru a-ți consolida cunoștințele?

A.H.: Strategia de învățare a constat în organizarea foarte bună a materiei și a zilelor dintr-o săptămână. Încercam să iau fiecare etapă treptat, fiecare test sau proiect pe care îl aveam de făcut și totodată să am senzația că am înțeles foarte bine materia.

Rep.: Care sunt planurile tale pentru viitorul apropiat?

A.H.: Momentan mă pregătesc pentru admiterea la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș.

Rep.: Vrei să studiezi Medicina generală sau să te axezi pe un singur domeniu?

A.H.: Da, Medicină generală.

Rep.: Ai început pregătirile pentru admitere încă din timpul liceului?

A.H.: Da. Încă din vara dintre clasa a XI-a și a XII-a am început să lecturez cartea pentru admitere și de la începutul clasei a XII-a m-am pregătit mult mai intens și mai aprofundat.

Rep.: Ai știut din totdeauna că asta este ceea ce vrei să faci în viitor?

A.H.: Într-un fel, da. Când eram mică sau când mă întreba lumea ce vreau să fac în viitor, nu aveam un răspuns foarte variat de fiecare dată. Simțeam că asta vreau să fac, să mă axez pe linia aceasta de sănătate și de ajutare a oamenilor.

Rep.: Cum ai reușit să îți păstrezi motivația în cei patru ani?

A.H.: Prin muncă constantă și totodată, prin faptul că am avut acest obiectiv în fața mea tot timpul și prin faptul că simțeam că asta este ceea ce îmi doresc.

”Am avut profesori care m-au ambiționat”

Rep.: Ai participat la activități școlare sau extrașcolare care ți-au crescut nivelul școlar și care te-au creat pe tine mult mai bună pe ceea ce faci?

A.H.: Da. Încă de la începutul liceului am avut profesori care m-au ambiționat, și ne-au ambiționat pe toți de fapt, să participăm la concursuri și la diferite activități și proiecte care mai apoi ne-au ajutat să ne dezvoltăm și să avem parte de foarte multe experiențe. De exemplu, am participat la Olimpiada Națională de Geografie, la multe concursuri de artă, de istorie, de engleză și totodată, am avut și un parteneriat în clasa a XI-a cu actorii de la Teatrul Național, prin intermediul cărora, am colaborat în diferite proiecte care ne-au ajutat să înțelegem mai bine operele de Bacalaureat, dar totodată, niște activități prin intermediul cărora, noi, membrii unor echipe am încercat să ne cunoaștem mai bine și să învățăm cum să ne exprimăm și să înțelegem ceea ce este în jurul nostru.

Rep.: Care este secretul unor rezultate atât de bune și constante la învățătură?

A.H.: După cum am spus, organizarea foarte bună. Găsirea unui echilibru între muncă și viața de zi cu zi și totodată, încrederea în sine și încrederea venită de la cei din jur, sprijinul lor și sacrificiile.

Rep.: Având în vedere că te afli în pragul examenului de Bacalaureat, aș vrea să știu cum te pregătești pentru ”examenul maturitații.”

A.H.: Momentan mi-am structurat fiecare zi pe materii. În fiecare zi încerc să citesc câte puțin și la română, și la istorie. Să fac variante de teste. Dar mă pregătesc și pentru examenul de admitere.

Rep.: Care sunt materiile asupra cărora te simți cea mai încrezătoare?

A.H.: Cea mai încrezătoare… asupra Geografiei. Subiectele nu sunt atât de grele și am experiența olimpiadelor și a concursurilor la care am participat, așa că mă simt stăpână pe materie.

Rep.: Ce sfat ai da elevilor care urmează să susțină examenul de Bacalaureat și diverse admiteri, în ceea ce privește învățarea aceasta consecventă?

A.H.: Le-aș sugera să fie foarte perseverenți, disciplinați și să aibă mereu în minte scopul spre care se îndreaptă. Să fie un scop foarte bine stabilit și să încerce să se cunoască pe ei și să își dea seama cum învață ei cel mai bine, cum se organizează și sub ce condiții lucrează cel mai eficient.

A consemnat Diana CĂRBUREAN