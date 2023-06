Lucrări și investiții noi în comuna Batoș

Distribuie

Comuna Batoș continuă să-și ducă la îndeplinire proiectele, atât cu ajutorul resurselor proprii cât și din diverse surse de finanțare despre care ne-a vorbit Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Asfaltări de străzi din bugetul local

”La constituirea bugetului local am avut în pușculiță o valoare destul de mare. Acest lucru se datorează faptului că am făcut anumite economii, cum o facem mereu, și din suma adunată acolo urmează să facem o lucrare mai însemnată. Pentru acest an ne-am gândit să asfaltăm 3 kilometri de străzi în comuna Batoș, lucrare care deja a început în aceste zile, au venit topografii pentru marcarea zonelor și străzilor care vor face obiectul acestei investiții a cărui valoare este de aproximativ 5 milioane de lei. Tot la buget am cuprins bani pentru o bună desfășurare a lucrărilor edilitar-gospodărești. De asemenea, cu efort financiar propriu am realizat și în acest an câteva sute de metri de de trotuare, am cumpărat tuburi pentru poduri și podețe, precum si multe alte lucrări.”

Proiecte PNRR

”Despre acest PNRR noi, primarii, suntem oarecum nemulțumiți în sensul în care așteptăm bani pentru lucrări mai serioase de infrastructură, apă- canal, drumuri, școli, cămine și alte investiții, lucrări necesare în comunitățile noastre. Dar sunt bine venite și finanțările astea. Aici avem un proiect pentru amplasarea a 60 de camere de supraveghere în comună, un proiect pentru dotarea școlilor cu aparatură modernă, inclusiv laboratoare 3D și alte lucruri de acest gen. Tot prin PNRR avem un proiect prin care care dezvoltăm o aplicație prin ținem legătura mai îndeaproape cu cetățenii, practic o digitalizare a administrației locale, un proiect pentru amplasarea unei stații de încărcare pentru autovehiculele electrice. Tot aici intră și un proiect pentru care urmează să semnăm contractul, proiect pe care îl consider cel mai valabil pe PNRR, respectiv construire a unei platforme de colectare selectivă a deșeurilor cu aport voluntar. Este un proiect extrem de binevenit, în sensul în care această platformă va beneficia de câteva dotări extrem de bune, un cântar de 50 de tone, concasor pentru pentru materiale de construcții, tocător de resturi vegetale și multe alte lucruri care vor fi extrem de utile pentru comuna Batoș. Suntem în procedura de obținere avizelor pentru autorizația de construcție pentru această platformă care va fi amplasată în localitatea Batoș.”

Canalizarea

”De-a lungul timpului în comuna noastră, chiar dacă ne-am ocupat de alimentarea cu apă, de asfaltări, de iluminat public, de trotuare, de școli, de grădinițe, cămine, dispensare sau de orice ține de administrația publică locală, am reușit până la urmă să semnăm un contract de finanțare pentru a începe o rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Bartoș, proiect finanțat prin Programul ”Anghel Saligny”, valoarea fiind de 14 milioane lei. Este un lucru foarte necesar și să sperăm că odată cu începerea acestui proiect, ulterior vom putea depune cereri de finanțare pentru extinderea lui astfel încât toți locuitorii din comuna Batoș să beneficieze și de această utilitate. Acest proiect prevede o stație de epurare pentru întreaga comună și o rețea de canalizare în localitatea Dedrad, urmând ca apoi să să facem extindere și în celelalte localități. Din 2009 tot depunem proiecte și solicitări de finanțare pentru canalizare, nu am primit niciodată suma necesară. La Ministerul Dezvoltării și ni s-a explicat că dacă nu începem dintr-o margine cu o sumă mai mică, nu ne va da nimeni niciodată întreaga sumă pentru toată comuna. Așa că am discutat lucrurile astea în Consiliul Local și s-a decis să începem cu localitatea Dedrad. Așteptăm zilele astea să vină proiectantul și cu firma de consultanță, să dăm drumul la licitația privind execuția lucrării, în condițile în care avem deja autorizația de construire. Nu pot să nu amintesc aici sprijinul deosebit pe care l-am primit din partea deputatului Dumitrița Gliga care ne-a susținut întru totul în ce privește obținerea finațării pentru acest proiect extrem de important pentru comuna Batoș.

După extinderea rețelei de canalizare și pentru celelalte sate, dorim să facem o extindere și a rețelei de apă și amplasarea unui rezervor de apă aici în localitatea Batoș, lucru necesar mai ales că am văzut și anul trecut o fost o secetă mare și un rezervor ne mai ajută câteva zile să dispunem de apa necesară pentru populație.”

Școala din Batoș

”O dorință foarte mare a noastră este legată de școala din localitatea Batoș. Am depus la CNI proiectul de reabilitare și extinderea a școlii din Batoș, valoarea fiind de 5,3 milioane lei, am predat amplasamentul, am eliberat autorizația de construcție, în iarnă am actualizat avizele, totule la zi, doar așteptăm cu nerăbdare și cu dorință mare începerea lucrărilor la școală. Este ultimul obiectiv de învățământ din comună care are nevoie de reabilitare și modernizare. Sunt foarte nemulțumit, mai ales pe seama faptului că se tot vorbește de România Educată. România nu poate fi educată dacă nu are în primul rând are o infrastructură pusă la punct pentru învățământ. Școala trebuie să aibă cele mai bune condiții. Noi, din bugetul local am mai făcut câte ceva, anul trecut am făcut încălzirea centrală, parchet, mobilier, tot felul de dotări, dar în ce privește exteriorul, acesta e foarte urât, fapt pentru care așteptăm să înceapă aceste lucrări. Din păcate CNI-ul tot ne amăgește, ne promite că ne rezolvă, dar deocamdată nimic. Tot legat de educație, am pus un accent deosebit și în acest an pe copiii din școlile și grădinițele din comună, în sensul în care am acordat elevilor și preșcolarilor din comună produsele locale, respectiv mere, miere de albină și suc din mere. Am constatat că e o treabă bună atât pentru elevi cât și pentru producători locali, fapt pentru care vom continua cu acest program.”

Grădinița din Dedrad și dispensarul uman din Batoș

”Prin Programul Național de Dezvoltare Locală avem două obiective care sunt finalizate în proporție de 90%. Este vorba de dispensarul uman din localitatea Batoș și grădinița din satul Dedrad. Avem un constructor pe care eu nu pot să-l înțeleg. A făcut lucrarea până în stadiul acesta și nu vine să ceară banii și să finalizeze cele două lucrări. Sigur că voi sta pe capul lor și vom rezolva și această problemă. În decursul anului trecut am întâmpinat probleme cu ei pe tema scumpirii materialelor. Leam actualizat, am adus prețurile la zi, noi ne facem datoria să ne plătim lucrarea, totul depinde de ei, respectiv finalizarea celor două lucrări. Ne-am dori ca din timp să fie gata, ca împreună cu conducerea școlii să putem să ne ocupăm de dotările necesare astfel încât la toamnă copiii să intre într-o grădiniță dotată cu în cele mai bune condiții.”

Lipsa de personal

”Pe lângă toate aceste proiecte și finanțări, din bugetul local continuăm cu lucrările de gospodărire a comunei, lucrări de zi cu zi care se impun. Aici întâmpinăm anumite probleme în sensul în care nu avem oameni suficienți la gospodăria comunală. Am scos la concurs un post pentru un astfel de muncitor și nu s-a prezentat nimeni. Voi cere în Consiliul Local zilele următoare din nou să angajăm un muncitor sau chiar doi pentru a putea păstra frumoasă fața comunei Batoș.”

Alin ZAHARIE