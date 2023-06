Inovație mondială prezentată la Congresul CardioNET 2023

Distribuie

Cea de-a 23-a ediție a Congresului CardioNET, eveniment internațional, tradițional, al comunității medicale din domeniul cardiologiei, se va desfășura în perioada 21 – 23 iunie în incinta Centrului Național de Conferințe Benedek – Teleki din localitatea mureșeană Dumbrăvioara. Congresul este organizat sub egida Societății Române de Cardiologie, de către Asociația Transilvană de Terapie Transvasculară și Transplant Kardiomed (ATTETT), în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Fundația Cardiolider, Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Centrul Medical Cardiomed.

Cercetare și inovație în beneficiul pacientului

Președintele fondator al Congresului CardioNET este reputatul profesor universitar doctor Benedek Imre, al cărui nume este rostit cu respect maxim în toate marile centre medicale din lume, de la Washington DC în SUA, la Oxford sau Paris pe ”Bătrânul continent”, până în Israel. Cardiologul care a avut viziunea să înființeze la Târgu Mureș o clinică privată de cardiologie și să pună bazele unei școli de cardiologie de renume mondial a explicat care este legătura dintre Congresul CardioNET și Cardiomed, centru medical de excelență pe plan mondial în diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare.

”Vorbesc în calitate de președinte fondator, ceea ce înseamnă că am fondat această clinică (Cardiomed – n.a.), această activitate cardiologică, și am fondat cardiologia modernă. Am lucrat, de asemenea, cu un număr foarte mare de colaboratori care au făcut mai departe ceea ce am făcut eu, cu profesionalism desăvârșit și educație continuă, cu dedicație pentru munca de cercetare. Un profesor universitar nu ajunge dacă operează, cateterizează sau rezolvă o problemă într-un mod frumos. Trebuie să învețe să scrie, să găsescă noi idei, inovatoare, care să fie în beneficiul pacientului. Această activitate vine din profunzime, din familie. Așa am fost educat și familia mea, Benedek, care este o familie veche, de tradiție, cu foarte mulți intelectuali, așa a fost educată, în ideea în care să faci ceva util. Eu am înființat Clinica de Cardiologie. M-am luptat pentru a înființa o Clinică de Cardiologie la Târgu Mureș. Nu mi s-a oferit nimic, ci am luptat pentru a obține ceea ce există acum la Cardiomed. Am înființat-o, am dotat-o, am lucrat și am cooptat tineri în echipă. Când am înființat Clinica de Cardiologie imediat am trecut la etapa următoare: în fiecare an să fac un bilanț științific, al activităților științifice realizate. Practic, actualizarea a ceea ce am făcut într-un an calendaristic. Astfel, în fiecare an prezentăm esențialul din ceea ce am realizat pe parcursul unui an din banii comunității, din forța creatoare a echipei mele, pentru pacient, cel care este mereu în centrul atenției”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. univ. dr. Benedek Imre.

Cardiomed, în topul imagisticii mondiale

Perfecționist prin definiție și adept al teoriei că un slujitor al lui Hypocrate care se respectă are nevoie de educație medicală continuă la un nivel foarte ridicat, fondatorul Școlii Moderne de Cardiologie de la Târgu Mureș a precizat că una dintre ideile organizării Congresului CardioNET a fost și este să prezinte la fiecare ediție cel puțin un element inovativ.

”În fiecare an am încercat să venim cu ceva nou față de anul anterior. Am pus întotdeauna acentul pe inovația din domeniul cardiovascular. Țelul nostru a fost ca și cetățeanul român să devină cetățean european din punct de vedere al serviciilor medicale”, a explicat prof. univ. dr. Benedek Imre.

Surpriza din acest an o constituie prezentarea primului Computer Tomograf din lume bazat pe tehnologia photon-counting, Naetom Alpha, livrat Centrului Medical Cardio Med din Târgu Mureș de către compania Siemens Healthineers.

”Anul acesta venim cu un aparat care va contribui nu numai la diagnosticarea bolilor cu mare precizie, ci va oferi multe soluții pentru a genera idei inovatoare pe lângă care vor polariza foarte mulți tineri care sper că vor fi ”infectați” pentru a se dedica muncii de servicii medicale, de cercetare, de inovare și de publicații, pentru a progresa în cariera lor. Acest aparat va fi de mare folos deoarece aduce o tehnică nouă pe care puțini practicieni sunt capabili să o citească și să o înțeleagă. Aparatul oferă diagnostice de mare precizie. Cu această ocazie transmit mulțumiri companiei Siemens pentru că mi-a acordat această posibilitate și pentru că a avut încredere să îmi încredințeze un astfel de aparat achiziționat atât prin efort propriu, cât și cu ajutorul unei finanțări bancare. Vom fi în continuare parteneri și cred că experiența mea de 40 de ani în domeniul cardiologiei a fost decisivă pentru achiziționarea acestui aparat. Datorită acestei achiziții, dar și a altor achiziții de aparate medicale, consider că am putut să rămânem pe drumul despre care am vorbit. Le mulțumesc pentru încrederea pe care ne-au acordat-o”, a menționat prof. univ. dr. Benedek Imre.

Președintele fondator al Congresului CardioNET a mai mărturisit că nu regretă nicio achiziție făcută de-a lungul timpului de la compania Siemens și a precizat că prezența aparatului Naetom Alpha la Târgu Mureș reprezintă o premieră mondială pe piața serviciilor medicale private.

”În concluzie, punctul culminant al ediției din acest an a Congresului CardioNET este acest aparat pe care în lume nu îl deține nimeni în proprietate privată. Nimeni nu a avut îndrăzneala lui Benedek să achiziționeze așa ceva, iar compania Siemens a avut încredere în numele meu, datorită activității mele îndelungate de cercetător și de formator de profesioniști. Numele meu este cunoscut inclusiv în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC. Sunt foarte cunoscut deoarece suntem recunoscuți că suntem în topul imagisticii mondiale. Din punct de vedere al mortalității suntem la nivelul celor mai importante instituții de profil din America, deci mortalitatea e extrem de redusă. În mod firesc, echipa noastră nu numai că face cercetare, dar și publică în toate revistele importante de mare impact din lume. Totodată, pot spune că am creat două reviste cotate ISI, ceea ce este unic în Țara Românească”, a arătat prof. univ. dr. Benedek Imre.

Invitați din elita cardiologiei

La cea de-a 23-a ediție a Congresului CardioNET vor participa atât specialiști de mare valoare din diverse țări ale lumii, cât și din România și, desigur, de la Centrul Medical Cardiomed.

Astfel, alături de prof. univ. dr. Benedek Imre și prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek din Comitetul Științific fac parte: Adrian Covic, Adriana Ilieșiu, Alexandru Burlacu, Antoniu Petris, Cătălina Arsenescu, Ciprian Rezus, Cornelia Bala, Dan Gaiță, Dan-Mircea Olinic, Daniela Bartoș, Diana Tint, Elena Rezus, Elisabeta Bădilă, Gabriela Roman, István Kovács, Maria Dorobanțu, Mircea Cinteză, Monica Chițu, Nicolae Hâncu, Silviu Dumitrescu, Simona Cernea, Ștefan Moț (toți din România), precum și Andre Keren (Ierusalim, Israel), Andrea Sarkozy (Bruxelles, Belgia), Charalambous Antoniades (Oxford, Marea Britanie), László Gellér (Budapesta, Ungaria), Mariann Gyöngyösi (Viena, Austria), Monica Marton-Popovici (Seattle, SUA), Ota Hlinomaz (Brno, Cehia), Peter Haldenwang (Bochum, Germania) și Robert Gabor Kiss (Budapesta, Ungaria).

”În fiecare an ne onorează prezența unor specialiști de renume. Avem invitați din multe țări, iar clinicile universitare medicale mari din lume, cu tradiție, vor avea reprezentanți la congres. Totodată, vor participa mari profesori universitari care formează linia principală în cardiologia românească. Vor veni profesioniști de renume mondial și din țări vecine cum ar fi Ungaria, care va avea reprezentanți de la toate universitățile de specialitate. Alături de acești invitați vor participa și tinerii noștri pentru care acest congres este ca o sărbătoare. Ei vor prezenta lucrări. De asemenea, la ediția a 23-a a Congresului CardioNET vor participa și seniorii Clinicii Cardiomed care vor avea prezentări. Pot spune că un cerc este închis. Am pornit de la două saloane, cu mâna și stetoscopul, și am ajuns la cea mai dotată clinică privată din România”, a spus, mândru de realizările sale și ale echipei sale, prof. univ. dr. Benedek Imre.

Muncă în echipă alături de Theodora Benedek

Alături de prof. univ. dr. Benedek Imre, Congresul CardioNET 2023 va fi prezidat și de către prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, totodată expert evaluator, monitor și raportor al Comisiei Europene.

”Am creat o clinică, iar ștafeta am predat-o doamnei profesor Benedek Theodora care în momentul de față nu se află la Târgu Mureș, fiind plecată la Bruxelles unde este implicată în evaluarea acelor proiecte europene unde este președinte. Se implică în formarea unei noi generații care va aduce cu sine inovări și idei creatoare noi. Doamna profesor Theodora Benedek este cea mai importantă verigă în organizarea congresului, iar eu asigur tradiția, înțelepciunea și corectitudinea direcției spre care trebuie să se meargă”, a afirmat prof. univ. dr. Benedek Imre.

Centru Național de Conferințe Benedek – Teleki

La final, prof. univ. dr. Benedek Imre și-a manifestat satisfacția că un congres de talia CardioNET este organizat într-o locație pe măsură, ”unde tradiția se împletește cu trecutul apropiat, prezentul și viitorul”. Adică la Castelul Teleki din localitatea Dumbrăvioara.

”Este mândria noastră pentru că am reușit să creăm un congres apreciat pe plan mondial, unde tradiția se împletește cu trecutul apropiat, prezentul și viitorul, adică la Centru Național de Conferințe Benedek – Teleki. Locația congresului este complet renovată, cu eforturi financiare formidabile, care de asemenea oferă o ambianță creatoare, gânditoare pentru a aduce noi idei inovatoare în folosul pacientului cardiovascular”, a conchis președintele fondator al Congresului CardioNET.

Text: Alex TOTH

Foto: Cristina GÂNJ