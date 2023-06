FOTOREPORTAJ: Tehnologii de excepție la Ziua Grâului 2023

Distribuie

Ziua Grâului, eveniment de tradiție în calendarul agribusiness național, organizat de compania DAFCOCHIM AGRO din Târgu Mureș în parteneriat cu familia Kosa din localitatea Seuca, a bifat marți, 20 iunie, cea de-a șaptea ediție.

Întâlnirea dintre cei peste 700 de fermieri veniți din județele transilvănene și reprezentanții ai 27 de companii naționale și multinaționale din domeniul inputurilor, produse de protecția plantelor, geneticii de top și fertilizanți, s-a desfășurat într-o atmosferă foarte frumoasă, în incinta Fermei Kodagro din satul Seuca, comuna Gănești.

Respect reciproc

În cadrul Zilei Grâului 2023 de la Seuca, participanții au fost invitați să viziteze loturile experimentale pregătite de nu mai puțin de 27 de companii și instituții cu renume pe plan național și internațional în domeniul protecției plantelor și al geneticii: Adama, Aectra Agrochemicals, Azomureș, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Biocrop, Chic, Ciproma Sem, Colinsonia, Corteva Agriscience, Donau Saat, FMC, Holcim, Holland Farming, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, KWS, Lidea, Marton Genetics, Nufarm, Probstdorfer Saatzucht, Saaten Union, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, Summit Agro, Syngenta, Timac Agro și UPL, la care se adaugă standurile IRUM-Maviprod, Aliat, BMW, SAM, Vest Tract, IPSO, MEWI, companii partenere.

”Ne scoatem efectiv pălăria în fața lor, pentru că parteneriatul de foarte lungă durată dintre aceste mari companii multinaționale și Dafcochim dă roade. Faptul că dumneavoastră sunteți în mijlocul nostru înseamnă că ne respectăm reciproc. Vă mulțumim foarte mult, vă spunem că produsele dumneavoastră, prin firma DAFCOCHIM, din Maramureș și până la Alexandria sunt jos pălăria. Vă mulțumim foarte mult”, a spus, în debutul evenimentului, ing. dr. Gheorghe Boțoman, consilier tehnic în cadrul DAFCOCHIM AGRO și un nume foarte apreciat și respectat în domeniul protecției plantelor din România.

Ofertă valoroasă pentru fermieri

Consilierul tehnic al DAFCOCHIM AGRO a transmis, în numele echipei de la DAFCOCHIM AGRO, un cordial ”Bun venit” celor peste 700 de fermieri veniți la ferma Kodagro de la Seuca, sat aflat la câțiva kilometri distanță de municipiul Târnăveni.

”În acest an am primit de la Dumnezeu ploaie, cred că este în cantitate rezonabilă, știți foarte bine că în anii trecuți am avut mari probleme cu apa, practic lipsa apei este factorul numărul unu limitativ al producțiilor foarte bune. În acest an avem apă, iar datorită tehnologiilor de excepție pe care marii furnizori de inputuri, în număr de 27, care sunt prezenți astăzi la Seuca, la Ziua Grâului, DAFCOCHIM vă oferă cele mai performante tehnologii de protecție a plantelor și genetică de ultimă generație. Dumneavoastră veți decide în anii următori ce fel de soiuri de grâu cultivați, soiuri care unele sunt tolerante sau rezistente la boli, mai ales la boile foliare, pentru că în acest an ne confruntăm cu o presiune de infecție foarte mare. Dacă anul trecut nici Septoria nu era, sau era foarte rar, deoarece am avut o colaborare cu Stațiunea de Cercetare de la Turda și nu am găsit Septoria pe frunze. Din păcate, în acest an bolile foliare sunt prezente, inclusiv rugina galbenă și brună. Să fiți foarte atenți și la Fusarium, pentru că acum este momentul să faceți probabil ultimul tratament pentru Fusarium. Această boală poate să acumuleze micotoxine, ceea ce face ca recolta dumneavoastră să fie depreciată în primul rând calitativ. Știți foarte bine, echipa DAFCOCHIM vă oferă soluții oricând, cu mare drag, iar partenerii noștri multinaționali pe care îi stimez sunt prezenți alături de DAFCOCHIM, la Seuca”, a spus, sintetic, ing. dr. Gheorghe Boțoman.

La finalul mesajului său, ing. dr. Gheorghe Boțoman a transmis mulțumiri fermierilor parteneri ai companiei DAFCOCHIM: ”Vă mulțumesc din suflet pentru că participați an de an în număr atât de mare la evenimentele organizate de către DAFCOCHIM, nu numai la Ziua Grâului, ci și la celelalte evenimente, pentru încrederea pe care ne-o acordați și vă promitem aceeași încredere din partea echipei DAFCOCHIM. Datorită dumneavoastră noi existăm și dumneavoastră existați și datorită nouă. În primul rând, datorită muncii dumneavoastră pe care v-o respectăm din tot sufletul”.

Ziua Grâului, la un nivel superior

Gazda evenimentului a fost și în acest an ing. Kosa Gyula, partener DAFCOCHIM în cadrul fermei Kodagro de la Seuca, care a supravegheat îndeaproape tehnologiile utilizate în loturile demonstrative.

”Îmi pare bine pentru că am reușit să aducem la acest nivel această întâlnire, pe care o consider ca fiind profesională deoarece are componentă atât în domeniul tehnicii agrare, cât și a geneticii agrare și a colegialității pentru că dacă mă uit în stânga și în dreapta văd foarte mulți colegi cu care sunt ”în același jug” de aproape 40 de ani de zile”, a transmis ing. Kosa Gyula.

”Îmi pare bine să văd cât mai multă lume în fiecare an, tot mai multă lume, Ziua Grâului devenind ceva mai mare decât a fost acum șase ediții, când a fost ceva mic, cu expozanți mai puțini, iar acum văd tot mai multă lume și cred că și lume interesată”, a spus și Kosa Alpar, director general al societății Kodagro.

”Cârmaciul” DAFCOCHIM AGRO

Prezentat de către ing. dr. Gheorghe Boțoman ca fiind ”inima evenimentului” și ”cârmaciul” de la DAFCOCHIM AGRO, Marinel Ștefan, director general al DAFCOCHIM AGRO, a transmis, la rândul său, un mesaj scurt de ”Bun venit”: ”Astăzi e o zi însorită, ieri seara aveam emoții că ne întâmpină în această dimineață ploaia, dar cu oamenii buni și Dumnezeu ține. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în număr așa de mare, de asemenea le mulțumesc furnizorilor noștri pentru că sunt alături de noi în fiecare an, dumneavoastră, fermierilor, sper că din toamnă fiecare veți cultiva unul dintre soiurile existente pe această platformă. Vă urez mult succes, nu înainte de a mulțumi colegilor mei și domnului Kosa alături de care ne-am străduit să facem acest lot, cu emoții din cauza cantităților mari de precipitații care au fost sâmbătă, duminică, și chiar și aseară.”

Viziune și seriozitate, de 30 de ani

Acționarii GRUPULUI DAFCOCHIM, Liviu Cojoc și Radu Fodor, au fost apoi invitați să se adreseze celor prezenți.

”Radu (Radu Fodor – n.a.) este cel mai bun asociat care există pe lumea asta. Noi suntem asociați de 30 de ani, în România sunt foarte puține firme care au asociați de 30 de ani. Ne-am schimbat, am făcut alte firme dar tot așa am rămas, noi doi în condițiile pe care le-am avut de la început. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi”, a spus Liviu Cojoc, acționar principal, căreia audiența i-a cântat apoi ”La Mulți Ani”, cu ocazia zilei sale de naștere, eveniment sărbătorit în aceeași zi.

”Vă doresc tuturor multă, multă sănătate și așa cum sunteți voi alături de noi astăzi așa suntem noi alături de voi oricând aveți nevoie”, a transmis și Radu Fodor.

Valoarea umană și profesională a componenților echipei DAFCOCHIM AGRO a fost apoi subliniată de către ing. dr. Gheorghe Boțoman: ”Împreună cu această echipă sunt mândru pentru că de zeci de ani venim în fața dumneavoastră cu cele mai moderne tehnologii de protecție a plantelor și genetică și la prețuri rezonabile. Prețurile pe care dumneavoastră le primiți de la Marinel Ștefan sunt la prima mână. Nu există un preț mai mic în România decât la DAFCOCHIM. Cel puțin pentru zona dumneavoastră, pentru că noi avem relații comerciale directe cu marii furnizori de inputuri pentru agricultură”.

Eveniment apreciat de AIPROM

Fermierii veniți la Ziua Grâului de la Seuca au fost apoi salutați de către Jean Ionescu și Vasile Iosif, ambii membri în Boardul de conducere al Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România – AIPROM.

”E o onoare să lucrăm împreună cu DAFCOCHIM și sigur o plăcere mare să îl avem pe Liviu Cojoc tot timpul lângă noi”, a arătat Jean Ionescu, Country Leader Corteva Agrisciences pentru România și Republica Moldova.

”Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că îmbrăcați halatul de medic atunci când aplicați un produs de uz fitosanitar”, au fost cuvintele lui Vasile Iosif, Country Leader FMC România și Republica Moldova.

Mesaje de felicitare și susținere

La eveniment a participat și Ștefan Vuza, președintele grupului de firme Chimcomplex SA Borzești, prieten și susținător al fermierilor din România, precum și al echipei DAFCOCHIM AGRO.

”Felicitări pentru că din cele șapte manifestări aceasta vă zic sigur că este cea mai mare din România, și eu am participat la ultimele patru. Bineînțeles că chimia e legată de cei din agricultură, e o onoare că am crescut cu toții, iar anul acesta, chiar dacă e foarte bun, prețurile nu sunt cum au fost acum doi ani, îmi aduc aminte de ce am discutat atunci cu mulți, însă suntem români cu toții, mai suntem puțini români în chimie, vreau să vă ajut și voi să fiți alături de noi, astfel încât să fim mai puternici. Îi mulțumesc lui Liviu Cojoc care este sfătuitorul meu în Consiliul de Administrație la Compania Română de Chimie, la Chimcomplex”, a menționat Ștefan Vuza.

Printre invitații speciali ai Zilei Grâului 2023 s-a aflat și Dorin Chioțea, jurnalist la televiziunea națională, care s-a declarat impresionat de amploarea evenimentului organizat în ferma Kodagro de la Seuca.

”Am un foarte mare respect pentru tot ce faceți, numai gândindu-mă că grâul este cea mai cultivată plantă din lume ca suprafață și pe locul patru ca greutate după trestie de zahăr, porumb și orez. În România, nu mai are nevoie de nicio prezentare datorită muncii dumneavoastră, pentru că agricultura înseamnă pasiune, înseamnă dedicare, înseamnă cunoaștere astăzi, foarte multă știință, genetică și minți luminate. Și înseamnă și ”împreună” pentru că sala aceasta este plină, am mai văzut manifestări în sudul țării, dar atâta lume n-am văzut niciodată ca aici, asta înseamnă că sunteți uniți și că contribuiți din plin la cele aproape 800 de milioane de tone de grâu, conform FAO, cât s-a produs în 2022”, a precizat Dorin Chioțea.

Dialoguri… în lanul de grâu

Ziua Grâului 2023 a fost transmisă live pe paginile de Facebook ale publicațiilor Zi de Zi și Transilvania Business, iar echipele publicațiilor Zi de Zi și Transilvania Business au intervievat și alți reprezentanți de top ai companiilor multinaționale prezente la Ziua Grâului 2022 de la Seuca.

“Profit de întâlnirea cu dumneavoastră pentru a felicita echipa DAFCOCHIM pentru continuarea tradiției în ceea ce privește organizarea evenimentelor în câmp. Este un prilej deosebit și pentru noi de a interacționa cu fermierii, pionul principal al activității noastre, Adama, pune fermierii în centrul activității și ne propunem ca prin tot ceea ce facem, inclusiv prin participarea la astfel de evenimente, să devenim alegerea numărul unu a fermierilor în ceea ce privește produsele de protecție a plantelor”, a precizat Nicolaie Budelecean, Director Vânzări, Adama.

”Deși suntem vecini, ne aflăm pentru prima dată la Ziua Grâului de la Seuca. Ne bucurăm să vedem interesul fermierilor din zonă pentru produsele noastre și în special pentru noutățile din agricultură, fiindcă acest domeniu se dezvoltă, ca și întreaga societate, foarte rapid. Din punctul nostru de vedere, sunt noutăți pentru această zonă, noi fiind recunoscuți ca fiind lideri de piață în domeniul stimulatorilor și fertilizanților foliari, cu o cotă de piață de circa 35%”, a afirmat Florian Sturza, Director General, Aectra Agrochemicals Câmpia Turzii.

”În lotul demonstrativ de grâu, care s-a înființat anul trecut, am folosit un triplu 15 cu sulf la bază, derivat din triplu 16 clasic. Este cunoscut de toată lumea, iar la fertilizarea fazială s-a folosit nitrocalcar. Este un produs care se folosește în zonă tradițional în fiecare an”, a precizat Robert Fulga, Director Național de Vânzări, Azomureș.

“Anul acesta, în platforma demonstrativă de la Dafcochim s-a folosit tehnologia XR-STAR de la BASF, care este compusă din două fungicide și anume fungicidul Revystar Flex, care este cu aplicabilitate în T1 și fungicidul Priaxor, cu aplicabilitate în T2. Ca tehnologie de erbicidare s-a folosit erbicidul Biatlon și pe partea de regulator de creștere avem produsul Medax stop”, a precizat Marius Gheorghescu, Director Regional Zona Vest, BASF.

„Suntem în lotul demonstrativ al DAFOCHIM la Seuca, în câmpul de cereale. Compania Bayer anul acesta a asigurat pentru lotul demonstrativ de la Seuca, programul de protecție a cerealelor cu produsele bine cunoscute și, de asemenea, cu noutățile pe care această companie le are. Deci, în acest an am utilizat erbicidul Celexium în loturile demonstrative, urmat de un tratament cu Falcon Pro. De asemenea, am avut Input, este noul produs pe care Bayer l-a lansat în acest an, o combinație de protioconazol cu spiroxamină”, a spus Mihai Gheorghe, Director Comercial, Bayer.

“Avem un portofoliu complet de produse de protecție a plantelor întrucât facem o fază tehnologică interesantă care se cheamă protecția culturilor de câmp. Avem și faza tehnologică de combatere timpurie a buruienilor încă din toamnă, iar pentru buruienile dicotile Flurostar Super care este un amestec dintre două substanțe active. Am evitat căderea cerealelor folosind regulatorul de creștere Moxa, cu substanță activă Trinexapac Etil, care în acest an s-a validat foarte bine în culturi datorită faptului că în Transilvania a plouat foarte, foarte mult și foarte multe culturi de orz și de grâu cad și asta diminuează foarte, foarte mult producția”, a afirmat Călin Baciu, Director Tehnic, Belchim Crop Protection.

“Produsele pe care le avem în cadrul companiei sunt cu dublă protecție. Vreau să povestesc foarte scurt două lucruri, avem protecție pe fosfor și protecție pe partea de azot. Astfel, tot ce înseamnă disponibilitatea elementelor este mărită și asimilată de către plante. Ca produse folosim uree și partea de Amesal pe partea de azotoase, iar pe partea de complexe Performance și Nutritocomplex. Acestea le avem în cadrul standului”, a explicat Andrei Luca, reprezentant Cich.

„Ciproma este o firmă înființată acum 28 de ani ca o afacere de familie, fiind și în prezent o firmă cu capital integral privat românesc. Producem, comercializăm și procesăm în propriile stații de procesare de la Lehliu și Fundulea o gamă largă de semințe certificate, atât pentru piața internă, cât și pentru piața externă. În portofoliul nostru avem mai multe soiuri de grâu din Franța, cu o genetică foarte bună, adaptate foarte bine condițiilor noastre din România. De asemenea, un soi românesc cu genetică românească, din gene preponderent Glosa și gene cu genetică din Franța cu deosebite calități de panificație. Vreau să menționez faptul că Ciproma lucrează cu genetică românească atât la soiuri de grâu și floarea soarelui, cât și cu genetică din Franța, Italia, Serbia pentru a asigura o gamă de semințe pentru piața internă cât și pentru piața externă”, a declarat Marin Hîrșu, Director Tehnic, Ciproma Sem.

“Corteva este compania lider în cereale păioase, mai precis în protecția generală la păioase. Aș începe cu erbicidarea de toamnă, unde erbicidul Bizon este erbicidul lider în România, este practic cea mai completă soluție pentru toamnă, ducându-mă mai departe în primăvară. Mustang, arhicunoscutul Mustang, este soluția, aș spune, standard de erbicidare pentru dicotile până în T2, Pixxaro Super varianta cu cel mai larg spectru de combatere mono-dicotile anuale și perene până în faza de burduf. Pentru cei care au probleme cu buruienile, monocotile anuale, perene, Floramix și Pallas sunt cele mai utilizate soluții nu numai în România și la nivel mondial”, a spus Jean Ionescu, Country Leader Romania & Moldova, Corteva Agriscience.

”Compania Donau Saat este prezentă la acest eveniment de câțiva ani de zile, bineînțeles că sunt convins că acest lucru este și în favoarea noastră, pentru că facem publicitate produselor noastre, semințelor pe care compania le comercializează la nivel național și nu numai, și bineînțeles că prezența noastră aici este și în favoarea fermierilor care sunt beneficiari ai geneticii Donau Saat. Donau Saat este o companie austriacă, care a luat ființă prin fuziunea a două societăți austriece, este vorba de Saatbau, o cooperativă care are în subordine 3.200 de fermieri care utilizează semințele Donau Saat și o genetică de calitate superioară, și societatea Probstdorfer, o asociație familială, extrem de bine consolidată la nivel național austriac, cu ramuri și subsidiare în toate țările europene”, a declarat Marius Crețu, Director Comercial, Donau Saat România.

”Mulțumesc tuturor participanților, dar mai ales organizatorilor, compania DAFCOCHIM, care a făcut acest eveniment posibil. Food Machinery Corporation, pentru că asta înseamnă FMC, este o companie americană cu foarte multă tradiție pe partea de produse fito-sanitare, pesticide și fertilizanți foliari. De ce suntem astăzi la Seuca? Pentru faptul că chinezii spuneau că o imagine spune mai mult decât o mie de cuvinte și vreau să vă spun că produsele pe care le vedeți reflectă foarte clar faptul că avem întregul portofoliu care este necesar unui fermier care are o cultură de grâu pentru a controla buruienile”, a declarat Vasile Iosif, Country Leader FMC România și Republica Moldova. Totodată, Vasile Iosif a prezentat detalii despre Arc Farm Intelligence, program finanțat 100% de către FMC, pentru monitorizarea celor mai importanți dăunători pentru cultura de porumb, cu ajutorul a peste 400 de puncte de monitorizare: ”Arc Farm Intelligence este un program pe care fermierul român, distribuitorii noștri, partenerii de afaceri și-l pot instala pe telefonul mobil și în funcție de zona în care dânșii sunt localizați pot primi în timp real densitatea dăunătorului de Helicoverpa și de Ostrinia în cultura de porumb.”

„Sunt încântat, văd că sunt destule firme, chiar cele mai reprezentative pentru agricultură și am venit și noi, Holcim, cu un produs în premieră, un produs care amendează solurile acide, pentru că știm că în Transilvania sunt cele mai multe soluri acide. Amendamentul se numește Neutrosol 9. Produsul este autorizat de Ministerul Agriculturii. Este un produs care va îmbunătăți calitatea solului și va ajuta fermierii să obțină recolte foarte bune. Este un produs care va îmbunătăți viața microbiană a solului, va îmbunătăți structura solului, textura solului și va da șanse mai mari perenităţii solului. Este un produs 100% natural care conține peste 95% calciu”, a declarat Ioan Cioroian, expert în agricultură, Holcim.

„Suntem prezenți ca în fiecare an alături de DAFCOCHIM în principal cu produse foliare, dar venim și cu noutăți. Anul 2023 nu face excepție, am venit în acest an cu produse de la firma Barenbrug, furaje pentru animale în special, lucernă și amestecuri de ierburi furajere. Bineînțeles, prezentăm fermierilor și laboratorul nostru de analize fizico-chimice de materie vegetală cu care îi ajutăm pe aceștia să-și cunoască agrofondul, să-și aplice fertilizanți în funcție de agrofondul pe care îl dețin în fermă. Nu lipsește din oferta noastră produsul nostru principal cu care am început business-ul în România în urmă cu 15 ani de zile, respectiv Cropmax, cel mai complex și mai complet biostimulator existent pe piața din România. Suntem numărul unu ca și biostimulator. De asemenea, venim cu o multitudine de produse speciale. Vorbim de Microcat Bor care vine aplicat la culturileoleoaginoase, avem Microcat Zinc pe care îl aplicăm la porumb. Avem produse microgranulate care se aplică odată cu semănatul la startul culturii cu niște utilaje speciale de dozare”, a precizat Florin Nicola, Director Regional, Holland Farming.

”Am răspuns întotdeauna invitației partenerilor noștri, astăzi suntem la Seuca și vorbim despre grâu, la Ziua Grâului, grâul fiind una dintre cele mai importante culturi ale României. Dacă nu cea mai importantă, cu siguranță cea mai extinsă, pe suprafețe foarte vaste. Din punctul acesta de vedere, spunem noi, trebuie să fim prezenți cu material genetic pentru asta știm să facem, semințe, de peste 160 de ani. Astăzi, avem pe platforma de la Seuca trei soiuri, pe grupe de maturitate diferite, aristate și nearistate, important este că sunt cele considerate de noi adaptate și recomandate pentru fermierii din centrul Transilvaniei”, a declarat Tomel Petrache, Product Management Manager, KWS Group.

„Anul acesta pe platforma de la Seuca avem soiuri cu timpurități diferite, de la cel extratimpuriu până la semitimpuriu. Ca noutăți avem soiul de grâu Sonatine, un soi extra timpuriu cu capacitate de producție extraordinară. Vorbim aici de un grâu ”high proteic”. De asemenea, suntem prezenți în această platformă cu soiurile noastre consacrate, Sofru și Solindo, soiuri cu potențial extraordinar de producție. Suntem în această platformă și cu două soiuri de grâu pe segmentul semitimpuriu, Somtuoso, un grâu aristat cu o productivitate foarte mare, precum și cu grâul semitimpuriu nearistat Sosthene. De ce Lidea? Pentru că se pot baza pe ele în orice condiții. Sunt adaptate la toate condițiile climatice, atât din din punct de vedere al secetei, cât și din punct de vedere al toleranței la boli, în special pentru anul acesta, când presiunea la boli a fost extraordinar de mare. Ne-am întâlnit cu tot felul de dăunători, cel puțin în cadrul ruginii brune și ruginii galbene. De asemenea, vorbim de o toleranță foarte bună la făinare”, a declarat Simona Boboc, Crop Manager Cereale, Lidea.

”Suntem în România de peste zece ani, iar anul acesta am adus patru soiuri de grâu care se află pentru testare, în toată România. Așteptăm rezultatele și în funcție de acestea le vom lansa pe piață. Totuși, pentru fermierii noștri recomandăm Nádor și Nemere, cu care fermierii au obținut rezultate foarte bune în anii trecuți, pentru că au un potențial foarte mare”, a menționat Végh András, Director General, Marton Genetics.

“Ne bucurăm să avem o zi frumoasă, Ziua Grâului la DAFCOCHIM AGRO, o companie, un partener din 2006 împreună cu noi. Câmpul ne spune întotdeauna ce trebuie făcut și ne arată realizările pe care le-am avut pe parcursul anului. Dacă discutăm de portofoliul de produse al companiei Nufarm, la culturile de cereale păioase avem un portofoliu bogat și acoperim aproape toate verigile tehnologice”, a menționat Cristian Stanciu, Director Regional de Vânzări Nord-Vest, Nufarm.

„Ca în fiecare an, suntem prezenți la Ziua Grâului de la Seuca cu soiurile de grâu foarte adaptate zonei în care ne aflăm. Firma noastră Probstdorfer este recunoscută ca fiind o firmă română-austriacă, deținătoare de genetică de soiuri de grâu Premium și nu numai, care se regăsesc și pe platforma de la Seuca. Aici se regăsesc pe grupe diferite de maturitate, patru soiuri selectate, cum vă spuneam, din grupa Premium. Ce înseamnă grupa Premium? Înseamnă peste 14,5 proteine, peste 32% gluten. Sunt caracteristici care sunt foarte îndrăgite de fermieri, mai ales în anii în care avem ploi târzii și calitățile grânelor se pierd. Soiurile noastre reușesc să obțină pe lângă producții foarte bune, aceste calități care îi ajută pe fermieri în anumiți ani, chiar să comercializeze și alte soiuri de grâu prin amestec cu soiurile noastre”, a declarat Cristian Cioineag, reprezentant Probstdorfer Saatzucht România.

”Ne bucurăm să fim prezenți pe platforma DAFOCHIM. Compania Saaten Union este prezentă în platforma de cereale cu patru soiuri de grâu și trei de orz, de la semitimpurii până la semitardivi. Avem în platforma de grâu noutatea anului, este vorba de Su Tarroca, un soi semitardiv de grâu, un soi nearistat, cu o toleranță foarte bună la boli”, a precizat Alina Andrei, Marketing Manager, Saaten Union România.

“Îmi pare bine să fiu prezent alături de colegii mei, de echipa Summit Agro, în Transilvania, în Ardeal, în zona de centru, aici unde avem bucuria să putem să fim prezenți alături de fermierii din această zonă, pe care îi recunoaștem nu doar aici, ci în întreaga Românie, pentru dragostea cu care lucrează pământul, pentru efortul pe care dânșii îl fac ca să poată să aibă astfel de culturi. Pentru noi este cu atât mai mare bucuria să putem să fim prezenți alături de partenerii noștri de la DAFCOCHIM să putem să arătăm tehnologia japoneză care a fost introdusă în România de aproximativ 26 de ani de compania Summit Agro”, a transmis Bogdan Ionuţ Radu, Director Comercial, Summit Agro România.

“În primul rând aș vrea să mulțumesc gazdei noastre, DAFCOCHIM, pentru invitație. Este o platformă care înseamnă deosebit de mult pentru această zonă. În această platformă, compania Syngenta a intervenit pe partea de pesticide cu un complex de produse. Cel mai important, pentru că cea mai bună pază pentru reușita unei culturi de grâu o reprezintă partea de tratament la sămânță, pentru că de la sămânță pleacă totul. Am folosit în acest lot insecto-fungicidul Austral Plus care este singurul insector fungicid ready-mix de pe piață, având două substanțe active, teflutrin și partea de fludioxonil, cu o acțiune excelentă atât împotriva bolilor cât și împotriva dăunătorilor, Agriotes sau zabrus, care în ultimul timp a început să ne facă tot mai mari probleme. După care am intervenit cu Boxer, care este un erbicid în pre-emergență. L-am dat în doză de 3 litri la hectar, după cum se și poate observa, în această platformă avem o platformă care este liberă de buruieni”, a prezentat Darius Mathiu, Key Account Manager, Syngenta.

„Dacă ar fi să vorbim în câteva cuvinte despre cultura grâului și soluțiile noastre pentru această cultură, vorbim de trei produse aplicate pe această platformă de la Seuca din partea Timac Agro. Primul este un îngrășământ solid cu azot denumit Sulfammo pe care-l considerăm noi că este una dintre cele mai bune soluții pentru culturile de păioase la momentul actual, fiindcă pe lângă partea de azot, conține și sulf și în același timp asigură o protecție a fertilizantului împotriva levigărilor, ceea ce reprezintă o mare problemă în Ardeal, mai ales în urma precipitațiilor din acest an. A doua soluție este de fapt o gamă inovativă de biostimulator pe care am lansat-o anul trecut și pe care o avem în platforma de la Seuca. Gama se numește ADN, iar produsul pe care l-am poziționat pentru această platformă se numește Genaktis. Nu în ultimul rând, un al treilea produs pe care îl recomandăm pentru aplicarea la frunza stindard care se numește InFolen, un îngrășământ lichid cu biostimulare care asigură finisarea culturii”, a precizat Marius Marica, Director de Marketing, Timac Agro România.

Va urma… în Transilvania Business

Vizitarea loturilor și a standurilor companiilor și instituțiilor participante a fost urmată de o petrecere câmpenească foarte apreciată datorită meniului bogat și programului artistic pregătit pentru toate gusturile, cu numeroase surprize din care n-a lipsit tradiționala tombolă care a pus la bătaie premii foarte consistente.

Articole mai ample cu participanții la Ziua Grâului 2023 de la Seuca vor fi publicate în curând, în revista economică Transilvania Business.

Text: Alex TOTH, Sanda VIȚELAR, Ligia VORO, Alin ZAHARIE

Foto/video: Paul VASIU, Alin PETRE