INTERVIU cu preotul Șulea Iacob Răzvan, noul protopop ortodox al Târgu Mureșului

„Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi” ( Sfânta Evanghelie după Ioan). Așa a fost numit preotul Șulea Iacob Răzvan noul Protopop al Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș. O viață trăită cu noblețe și cu experiența Cuvântului lui Dumnezeu, după cum aflăm într-un scurt interviu cu sfinția sa, acordat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei.

Părinte protopop, pentru început, am vrea să știm câteva detalii despre viața dvs, unde v-ați născut și ați petrecut copilăria, unde ați făcut studiile, parohia unde vă găsesc enoriașii și când ați fost numit în funcția de protopop?

Mă numesc Șulea Iacob Răzvan și mă apropii de vârsta de 36 de ani. M-am născut în Miercurea-Ciuc, județul Harghita, unde am locuit puțin timp, părinții mei stabilindu-se în Târgu Mureș pe când eu aveam vârsta de 2 ani. Aici mi-am petrecut copilăria în cel mai minunat mod posibil, iar pentru aceasta doresc să le mulțumesc părinților mei și fratelui meu. La vârsta de 14 ani am plecat la studii în Alba Iulia, simțind o puternică dorință lăuntrică de a-I sluji lui Dumnezeu. Am absolvit cursurile Seminarului Teologic Ortodox Român ”Mitropolit Simion Ștefan” din Alba Iulia între anii 2002-2007, urmând apoi cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din același oraș în perioada 2007-2011, iar după obținerea Diplomei de Licență în Teologie Ortodoxă am absolvit cursurile de Masterat în perioada 2011-2013.

În anul 2014 am fost hirotonit preot pe seama Parohiei Nima Râciului de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, iar în această parohie am slujit vreme de 8 ani. Începând cu data de 1 mai 2022 sunt paroh al Parohiei ”Sfinții Români” din Târgu Mureș, slujind lui Dumnezeu în Catedrala ”Învierea Domnului” din cartierul Tudor Vladimirescu. De curând, mai exact începând cu data de 1 iunie anul curent, am primit de la Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie, ascultarea de a prelua funcția de Protopop al Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș.

Când ați descoperit tezaurul învățăturii creștine ortodoxe?

Tezaurul învățăturii creștine ortodoxe consider că l-am descoperit încă de mic copil întrucât am avut binecuvântarea de a crește într-o familie cu puternice convingeri creștine. Părinții și bunicii mei au fost cei care mi-au insuflat dragostea pentru rugăciune și pentru Dumnezeu, de aceea consider că momentul în care am început să descopăr tainele lui Dumnezeu se identifică cu frumoasa mea copilărie.

Ce sentimente v-au cuprins când ați fost numit în funcție și ce înseamnă să slujești Biserica Domnului Hristos din această postură?

În momentul în care am fost numit în această funcție am simțit încă de la început tăria sfaturilor pe care le-am primit de la Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, acelea de a trata cu smerenie fiecare situație care se va ivi în activitatea mea și de a mă ruga lui Dumnezeu în permanență dar mai ales înaintea deciziilor pe care voi fi nevoit să le iau din postura de Protopop al acestui Protopopiat. Să slujești Biserica Domnului Hristos din această postură înseamnădragoste față de semeni, înseamnă responsabilitate asumată, înseamnă jertfă dar și o mare onoare.

Ce ați schimba în parohii?

Poate nu e neapărat cel mai potrivit termen, acesta de ”a schimba”, ci mai degrabă de a dezvolta ceea ce s-a clădit în trecut. Protopopiatul Ortodox Târgu Mureș, la fel ca și celelalte 9 Protopopiate ale Arhiepiscopiei Alba Iulia, urmează îndeaproape îndemnurile Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, și încercăm pe toate căile să fim buni slujitori ai lui Hristos. Pe această cale doresc să aduc mulțumire predecesorului meu, părintelui Olimpiu Zăhan, pentru activitatea pe care a desfășurat-o în funcția de Protopop al Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș de-a lungul celor 10 ani și jumătate. Țin să menționez faptul că în Protopopiatul nostru avem preoți rugători, râvnitori și harnici, care își desfășoară activitatea sacerdotală cu multă sârguință și în deplină ascultare față de învățăturile Bisericii și față de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Care este cel mai urgent proiect pe care îl aveți în vedere?

Toate palierele care alcătuiesc Protopopiatul nostru sunt prioritare și extrem de importante, și aici mă refer la segementele liturgic, cultural, social-filantropic, administrativ, economic și nu numai. Încercăm să răspundem prompt în fața oricăror situații în care suntem implicați și totodată să oferim răspunsuri și rezolvări în viața cotidiană.

Părinte, prinși într-un cotidian tot mai furios, am dori să ne spuneți un cuvânt despre cum să facem să reușim să ne adunăm lăuntric, locul de întâlnire cu Dumnezeu?

Aș apela la cele două căi de întânire cu Dumnezeu, și anume spațiul liturgic, adică Biserica, acolo unde ”efluvii de har ne pătrund spiritual în fiecare Sfântă Liturghie”, cum spune Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, și spațiul lăuntric, iar aici mă refer la rugăciunea personală pe care o săvârșim în fiecare zi și ori de câte ori simțim nevoia. Cred că aceste două dimensiuni ale rugăciunii, adică participarea activă la viața Bisericii prin prezență la sfintele slujbe pe de-o parte și rugăciunea pe care o săvârșim în mod particular la casele noastre sau acolo unde simțim nevoia pe de altă parte, nu se exclud una pe cealaltă, ci se îmbină în mod armonios, arătând sinergismul sau conlucrarea omului cu Dumnezeu și mai mult decât atât reprezintă secretul unei vieți echilibrate, liniștite, mai ales în contextul unui cotidian din ce în ce mai agitat.

Cum poate preotul insufla și cultiva dragostea de Hristos, tinerilor din zilele noastre, atât de preocupați de noua tehnologie?

Nu aș vrea să disociem noțiunea de ”tehnologie” de Persoana Domnului Hristos. Cred că tehnologia este benefică și chiar necesară în viața cotidiană, dar de asemenea cred că tehnologia are valoare numai sub auspiciul purtării de grijă a lui Dumnezeu. Dacă vom conștientiza acest aspect, vom reuși să ne sfințim viețile prin cele pe care Dumnezeu ni le îngăduie sub forma tehnologiei și astfel nu vom mai perverti sau stigmatiza valoarea tehnologiei.

Ce carte duhovnicească vă place cel mai mult și o recomandați?

Cartea pe care o recomand a fi citită, chiar zilnic, este Sfânta Scriptură. Sfântul Evanghelist Ioan ne îndeamnă astfel: ”Cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și acelea sunt care mărturisesc despre Mine (Ioan 5,39)”. Ținta noastră finală rămâne Hristos, iar Sfânta Scriptură rămâne un izvor nesecat de învățături prin care putem atinge țelul acesta.

Ce sfat aveți pentru noi, enoriașii, pentru a duce cu noi, oriunde, misiunea Bisericii Ortodoxe ca mărturie de dragoste în slujire?

Vrednicul de pomenire, părintele Dumitru Stăniloaie, în lucrarea ”Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă” vorbește explicit despre ”preoția universală”, adică datoria fiecăruia dintre noi de a împrăștia învățăturile Bisericii în societate, considerându-ne mici preoți în cercurile de cunoscuți în care ne desfășurăm activitățile și raportându-ne astfel la viață, conștientizând faptul că fiecare dintre noi deține asupra sa amprenta lui Dumnezeu, vom reuși să ducem cu responsabilitate și cu dăruire misiunea Cuvântului.