FOTOREPORTAJ: Cel mai performant CT din România inaugurat la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Primul echipament de Computer Tomograf (CT) din lume bazat pe tehnologia photon-counting a fost inaugurat vineri, 23 iunie, în incinta Centrului Medical Cardiomed din Târgu Mureș. Aparatul Naeotom Alpha are 540 de slice-uri, cu 412 mai multe decât un CT din categoria celor performante, este considerat ”un vârf de lance” al imagisticii mondiale și a fost furnizat de către compania Siemens Healthineers România. Inaugurarea echipamentului a avut loc cu ocazia celei de-a 23-a ediții a Congresului CardioNET, eveniment internațional, tradițional, al comunității medicale din domeniul cardiologiei.

”Vârf de lance în domeniu”

Joi, 22 iunie, Centrul Cultural și de Evenimente din incinta Castelului Teleki din Dumbrăvioara, locația în care s-au desfășurat lucrările celei de-a 23-a ediții a Congresului CardioNET, a găzduit o conferință de presă pe tema noului echipament de la Siemens Healthineers România.

Principalele calități ale acestuia au fost evidențiate de către prof. univ dr. habil. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și copreședinte al Comitelului Științific al Congresului CardioNET 2023.

”Cu ocazia Congresului CardioNET avem marea bucurie de a inaugura în centrul nostru universitar un echipament de foarte înaltă performanță, practic un vârf de lance în domeniu, un aparat care ajută pacientul cardiovascular și ajută medicul practician, medicul cardiolog, în efortul său de a stabili un diagnostic cât mai corect pentru pacientul cardiovascular și a-i oferi șansa la tratament, cea mai bună care poate exista în prezent”, a afirmat prof. univ dr. habil. Theodora Benedek.

Diagnostic neinvaziv

Unul din principalele atuuri ale angiografiei CT este faptul că poate vizualiza arterele coronariene pe cale neinvazivă, a spus apoi șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

”Este practic concurentul cateterismului cardiac, a coronarografiei invazive, iar o statistică europeană ne arată faptul că aproape jumătate din coronarografiile invazive care se efectuează în prezent nu sunt urmate de tratament, la o mare parte din cazuri, pentru că sunt coronarografii albe. În aceste cazuri, angiografia CT poate să îți confere exact același lucru pentru pacient, exact aceeași informație, fără să fie nevoie de cateterism. Este un avantaj extraordinar pentru pacient, este un avantaj extraordinar pentru sistemul sanitar care astfel economisește o mulțime de bani fără să fie nevoie de spitalizare și tot ceea ce înseamnă o tehnică invazivă. Iar noul aparat, de photon-counting CT reușește să ofere aceste informații cu acuratețe mult superioară față de generațiile de până acum”, a adăugat prof. univ dr. habil. Theodora Benedek, care a subliniat că potrivit statisticilor oficiale Cardiomed Târgu Mureș este centrul medical cu cea mai mică rată de mortalitate din România în tratamentul infarctului miocardic.

Premiere medicale și proiecte ambițioase

Prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek a mai informat că în decursul anului 2023 Centrul Medical Cardiomed din Târgu Mureș a bifat alte două premiere medicale: introducerea tratamentului intervențiilor complexe cu suport hemodinamic, respectiv implantarea de stimulatoare cardiace cu wireless, fără fir.

”Avem proiecte ambițioase în continuare”, a mai spus șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Aparatul care ”reinventează fizica”

Directorul general al companiei Siemens Healthineers România, Claudia Oanea, a subliniat că România ”are niște profesioniști de elită care înțeleg extrem de bine cât este de importantă diagnosticarea și tratamentul pacienților” și a transmis mulțumiri familiei Benedek, atât în nume personal, cât și în numele companiei pe care o reprezintă ”pentru încrederea pe care au acordat-o acestui echipament.”

”Am venit cu mândrie în acest oraș și la acest eveniment pentru că împreună cu familia profesorului Benedek lansăm acest echipament Naeotom Alpha, așa cum ne place nouă să spunem că ”reinventăm fizica”, a declarat Claudia Oanea.

În continuare, directorul general al Siemens Healthineers România a făcut un anunț care reiterează ideea că Centrul Medical Cardiomed din Târgu Mureș se află în elita mondială a imagisticii și cardiologiei: ”Acest echipament se află în Europa Centrală și de Est doar în șase locații. Dintre aceste șase locații, două sunt private și dintre cele două private una este aici, la Târgu Mureș.”

Parteneriat bazat pe încredere reciprocă

Reprezentanta companiei Siemens Healthineers România a mai dezvăluit că negocierile pentru vânzarea-cumpărarea echipamentului au gravitat în jurul ideii că medicina modernă este centrată pe pacient, iar excelența Școlii de Cardiologie înființată de prof. univ. dr. Benedek Imre a fost un alt argument decisiv pentru realizarea parteneriatului.

”Familia Benedek ne-a ales pe noi. Aveam acest echipament pe care l-am prezentat la diverse congrese, iar dumnealor, ca niște profesioniști care și-au dorit întotdeauna să fie cu un pas înainte în beneficiul diagnosăticării și tratării, au văzut acest echipament și n-am făcut decât să ne întâlnim și să discutăm concret care sunt avantajele acestui echipament, cu ce vine el nou pe piață, cu ce avantaje vine raportat la pacient pentru că să nu uităm: medicina modernă este cea centrată pe pacient. Asta înseamnă că pacentul este în mijloc și în jurul lui gravitează toți ceilalți actori care contribuie la diagnosticarea și tratamentul lui. Și acesta este staff-ul medical, partea de spital, adică de facilități, și partea de echipamente și lucruri care vin în ajutorul pacientului. Noi împreună n-am făcut altceva decât să stăm la o masă rotundă și să discutăm ce ne dorim pentru pacient. Și atunci a fost o încredere reciprocă dacă vreți, pentru că excelența care deja se făcea în clinica domnului profesor avea nevoie, sau așa au considerat dumnealor, de un salt înainte. Și noi am reprezentat saltul, pentru că de aceea ne definim ”We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere.” Aceasta a fost ideea și suntem mândri că pornim împreună în această călătorie și sunt convinsă că în anul viitor la Congres vom avea și cazuistică, prezentări și studii. Sunt convinsă că de aici încolo ne așteaptă un drum tare frumos, științific”, a arătat Claudia Oanea.

Pacientul român, pacient european

La rândul său, prof. univ. dr. Benedek Imre, cardiolog de renume mondial, coordonatorul Centrului Medical Cardiomed din Târgu Mureș și copreședinte al Comitetului Științific al Congresului CardioNET 2023, a mulțumit companiei Siemens Healthineers România și directorului general al acesteia: ”A avut încredere să investească în noi ca să montăm aparatul.”

În opinia reputatului cardiolog și profesor, parteneriatul cu Siemens Healthineers România are la bază recunoașterea valorii Școlii de Cardiologie de la Târgu Mureș, dar și excelența echipei de la Centrul Medical Cardiomed, care devine astfel cel mai performant centru medical din România din punct de vedere al aparaturii medicale.

”În noiembrie am văzut acest aparat și imediat am spus, ca un vânător bun, că vreau să îl am în laboratorul meu”, a mărturisit apoi prof. univ. dr. Benedek Imre, care a anunțat că aparatul Naeotom Alpha de la Târgu Mureș ”are autorizația de funcționare.”

”Bolnavul cardiac cetățean român cu aceste dotări devine cetățean european. Cu această tehnologie de la Siemens pot spune că am avansat cu zece ani față de celelalte centre medicale. Ne bucurăm că putem oferi servicii cardio-vasculare pentru pacienți din toată țara și ne bucurăm că beneficiem de așa ceva. Aparatul va fi extrem de util nu doar în diagnosticul bolilor cardiovasculare, ci și în cercetare. Ambiția noastră este să ne aducem o contribuție valoroasă și în domeniul cercetării”, a mai spus prof. univ. dr. Benedek Imre.

Investiții de peste 20 de milioane de euro

Întrebat care au fost eforturile financiare pentru achiziționarea noului aparat, prof. univ. dr. Bendek Imre a răspuns: ”Nu se spune cât costă aparatul. Nu e ieftin. Dar pot spune cât am investit de la început. Vechii mureșeni cunosc locația, a fost o cocioabă acolo, o casă mică. Nici acum nu e frumoasă, dar ce este înăuntru este unic în România. Investiția totală este în jur de 20 și ceva de milioane de euro.”

Cardiomed, centru medical de elită

Tăiarea panglicii inaugurale, care a avut culoare portocalie și a fost inscripționată cu denumirea aparatului, Naeotom Alpha, a avut loc vineri, 23 iunie, în curtea Centrului Medical Cardiomed din Târgu Mureș. Momentul a fost precedat de câte un scurt mesaj al gazdelor, prof. univ. dr. Benedek Imre și prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek.

”Mulțumesc pentru că ați răspuns într-un număr așa de mare la invitația noastră, la un eveniment mare, răsunător pentru noi, și cred că și pentru România, pentru că este primul aparat performant care se instalează în România. N-aș fi reușit dacă nu aveam lângă mine compania Siemens”, a afirmat prof. univ. dr. Benedek Imre.

”Este și pentru mine un prilej de maximă bucurie să văd astăzi că o astfel de tehnologie de vârf ajunge în Târgu Mureș, în primul rând destinată pacientului și în cazul nostru pacientului cardiovascular. Este un moment de bucurie pentru că Târgu Mureș este astăzi primul centru din România care are un astfel de echipament, este un echipament de avangardă și trebuie să fim mândri pentru că așa cum Târgu Mureșul este considerat un centru de elită, de referință, pentru cardiologia românească de azi înainte va fi și un centru de elită în imagistica din România, în cazul nostru în imagistica aplicată pentru patologia cardiovasculară. Pacientul din Târgu Mureș va avea acces odată cu acest echipament la o posibilitate net superioară de diagnostic și de management a suferinței pe care o are, cu o șansă mult mai mare de supraviețuire”, a precizat prof. univ. dr. habil. Theodora Bendek.

Moment istoric pentru Medicina românească

Un scurt mesaj a transmis și Claudia Oanea, directorul general al companiei Siemens Healthineers România: ”Împreună trăim astăzi un moment istoric și cred că trebuie să-l aducem acolo unde își merită locul. Pentru noi este o premieră acest echipament în România, cu acest Naeotom Alpha așa cum spunem noi, cu mândrie și cu realitate, reinventăm fizica. Suntem atât de mândri că acest echipament a ajuns în România, că a ajuns în Târgu Mureș, că a ajuns realmente la o echipă de profesioniști.”

Prezent la evenimentul de tăiere a panglicii inaugurale, prof. Mircea Buruian, fost șef al Clinicii de Radiologie din Târgu Mureș și fost reputat profesor de radiologie și imagistică medicală, a fost invitat să spună câteva cuvinte.

”Domnul profesor Benedek și de această dată a strălucit pentru Medicina târgumureșeană și a stabilit un lucru foarte clar, cu care cred că sunteți și dumneavoastră de acord, că Târgu Mureșul a devenit un punct pe harta lumii în privința cardiologiei”, a menționat prof. Mircea Buruian.

Aparat cu ”rezoluție fantastică”

La puțin timp după tăierea panglicii inaugurale, în buncărul care găzduiește noul echipament Naeotom Alpha a avut loc o scurtă conferință de presă spontană, la care au participat prof. univ. dr. Benedek Imre și Florin Preoteasa, regional business development manager al companiei Siemens Healthineers România.

”Vreau să vă prezint ceea ce înseamnă reinventarea fizicii, acest echipament de computer tomografie care este ca și tehnologie unic în lume. Este primul din România și al 60-lea din lume, un echipament pe care îl vedeți aici, într-o clinică privată”, a informat Florin Preoteasa.

Reprezentanții mass media au primit apoi un exemplu, prin analogie, pentru a înțelege și mai bine gradul înalt de performanță al echipamentului inaugurat: ”Ca să vă imaginați ce face acest Computer Tomograf gândiți-vă vă rog că aveți o găleată pe care o punem afară când plouă, când e ploaie torențială. Găleata se umple până la un anumit nivel și computer tomografia din ziua de astăzi atâta vede: doar că s-a umplut. Imaginați-vă cum cu acest echipament nu vedem doar că s-a umplut găleata, vedem din câte picături s-a umplut, numărul lor și cât de mare e fiecare picătură în parte. Aceasta este photon-counting, tehnologia care echipează sistemul Naeotom Alpha de la Siemens Healthineers. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o rezoluție pe care în momentul de față computer tomografia nu o poate atinge. Ne ducem la o zecime, maxim două zecimi pe milimetru.”

Aplicațiile de utilizare a primului echipament de CT din lume bazat pe tehnologia photon-counting nu se opresc însă în cardiologie, după cum a arătat reprezentantul companiei Siemens Healthineers România, deoarece ”ele merg și în partea de neuro sau în partea de oncologie, fiind un diferențiator în ceea ce înseamnă imagistica prin computer tomografie.”

”Mergând la acea rezoluție la care vă spuneam, dacă ar fi să o translatăm cu ceea ce poate să facă computer tomografia în ziua de astăzi și să zicem că ar fi tehnica, dar nu se poate, dar să fie tehnica, să ajungă până acolo, doza de iradiere ar fi una imensă, care este un diferențiator și pentru pacient, mai ales un pacient care este supus mai multor investigații. Cu acest echipament, doza este atât de mică ținând cont că merge la această rezoluție fantastică, încât este cât o radiografie. Este o doză aproape nesemnificativă, ea există dar e atât de mică și cu beneficii atât de mari din punct de vedere patologic încât nu există comparație”, a conchis Florin Preoteasa.

De la investigații medicale, la cercetare

”Cum ieșiți, începe robia”, a spus apoi mai în glumă, mai în serios, prof. univ. dr. Bendek Imre, care s-a referit la faptul că odată cu inaugurarea echipamentului Naeotom Alpha așteptările comunității internaționale din domeniul cardiologiei cresc, în așteptarea unor studii și cercetări realizate de echipa Centrului Medical Cardiomed din Târgu Mureș.

”Dar e o robie plăcută, pe care o fac de mulți ani și vedeți că mă simt bine, ceea ce vă doresc și dumneavoastră”, a afirmat reputatul profesor și cardiolog.

Calcule pentru un tarif acesibil

La final, prof. univ. dr. Benedek Imre a precizat că încă face calcule raportate la valoarea împrumutului bancar pentru a determina un tarif ”accesibil” pacienților români pentru o procedură cu aparatul Naeotom Alpha de la Centrul Medical Cardiomed din Târgu Mureș.

”În Germania costă 1.000 de euro, în Elveția e 2.000 de euro. Nu știu, eu trebuie să fac așa cum mă va lăsa buzunarul. E extraordinar că Siemens a avut încredere că voi obține împrumutul bancar pentru contribuția pe care trebuie să o plătesc și cât rămâne trebuie să fac astfel încât cetățenilor români să le fie accesibil. Nu visez la 2.000 de euro. Nu vă pot spune, fac calcule. Normal că doresc să fie accesibil”, a spus coordonatorul Centrului Medical Cardiomed din Târgu Mureș.

Evenimente transmise live

Atât conferința de presă de joi, 22 iunie, de la Centrul Cultural și de Evenimente din incinta Castelului Teleki din Dumbrăvioara, cât și inaugurarea echipamentului de vineri, 23 iunie, de la sediul Centrului Medical Cardiomed din Târgu Mureș, au fost transmise live, pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi și pe site-ul aceleiași publicații, www.zi-de-zi.ro.

Live de la conferința de presă:

Live de la inaugurare:

Text și foto: Alex TOTH

Video: Alin PETRE