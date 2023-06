Aur, argint și bronz pentru ACS Kinder, la Junior Summer Cup 2023

Distribuie

Cinci grupe ale ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș au fost prezente, în perioada 19-22 iunie, la competiția Junior Summer Cup Constanța 2023.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina oficială a ACS Kinder Sângergiu de Mureș, grupa U14 antrenată de Gyozo Henter s-a clasat pe locul I, grupa U13 și U12 antrenate de Eduard Bota și grupa U9 antrenată de Gabriel Cotoară s-au clasat pe locul II, iar cei mai mici, grupa U8 antrenată de Dan Moldovan, a luat bronzul.

Felicitări celor mai buni jucăori: Eduard Bereșescu – U13, Bogdan Cioban – U12, Ștefan Bleoaca – U9 și celui mai bun portar, Cristian David de la U12.

„Ne-am întors bucuroși acasă după acest turneu, unde am jucat un fotbal de calitate, am dat goluri spectaculoase, am pierdut la loviturile de departajare și în același timp ne-am bucurat de soare”, se precizează în anunțul făcut pe pagina clubului.

Diana CĂRBUREAN