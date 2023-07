Mureșeanca Szőcs Bernadette, două medalii de aur la tenis de masă la Jocurile Europene

Distribuie

Echipa feminină de tenis de masă a României, alcătuită din târgumureșeanca Szőcs Bernadette, Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Eliza Samara (accidentată), a cucerit sâmbătă, 1 iulie, medalia de aur la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska (Polonia).

În finală, sportivele pregătite de către Viorel Filimon au învins Germania cu scorul de 3-2 consfințind astfel cel mai bun rezultat al lotului feminin de tenis de masă la o ediție a Jocurilor Europene.

”Sunt mândră de mine”

În urmă cu câteva zile, marți, 27 iunie, în aceeași competiție desfășurată în Polonia, Szőcs Bernadette a cucerit medalia de aur în proba de simplu feminin, după o finală disputată în fața sportivei Yang Xiaoxin, pe care a învins-o cu scorul de 4-3 (4-11, 7-11, 11-7, 8-11, 13-11, 11-9, 11-3).

”Este prima dată când reușesc la proba de simplu feminin să aduc la un campionat atât de important medalia de aur. Până acum nu am luat nicio medalie. Să încep așa o competiție cu o medalie și să devin campioană europeană la simplu… chiar nu mai am cuvinte, sunt cea mai fericită. Am avut oameni lângă mine care au crezut în mine și le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine. Nu m-a interesat cât este scorul. Știam că sunt în finală și totul este posibil. Dacă mă uitam la scor, bineînțeles cred că pierdeam, deoarece deveneam mai sensibilă. Dar nu m-am uitat nicio secundă la scor, nu m-a interesat cât este, că e 2-0, că este 3-1, chiar nu m-a interesat absolut deloc. Sunt cea mai fericită! Mi s-a îndeplinit visul. Sunt mândră de mine. Vreau să mulțumesc oamenilor care au fost alături de mine, au crezut în mine și care m-au adus pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, a declarat, după finala de simplu, Szőcs Bernadette, citată pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Sportiva născută la Târgu Mueș în urmă cu 28 de ani care în prezent este legitimată la CSA Steaua București a subliniat că pregătirea mentală poate fi decisivă la o competiție internațională de anvergură și a dat un pronostic pentru finala pe echipe, care s-a dovedit a fi corect.

”Sunt momente foarte dificile în care este greu să te gândești la ceea ce este bine și la ceea ce nu este, dar cred că în acest concurs am fost foarte bine pregătită psihic. Am reușit să trec peste orice obstacol și cred că asta m-a adus în acest punct. Am fost cea mai bună variantă a lui Bernadette Szőcs. Sunt cea mai fericită. Dar încă nu s-a terminat concursul. Îmi doresc aceeași medalie la proba de echipe, deoarece suntem o echipă foarte bună. Sper să reușim să aducem medalia de aur pentru România”, a menționat Szőcs Bernadette.

Alex TOTH

Foto: Florin ARDELEAN/ WeLoveSport