Prefectul Mara Togănel, Ordin pentru curăţarea şi întreţinerea şanţurilor

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a semnat luni, 3 iulie, un Ordin pentru luarea unor măsuri în vederea prevenirii situațiilor de urgență generate de inundații în județul Mureș.

Acestea vor fi luate de toate instituțiile care, conform legislației, au competența de a interveni pentru eliminarea riscurilor la inundații, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, Consiliul Judeţean Mureş, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Mureş și Secţia Drumuri Naţionale Târgu Mureş.

“Ordinul semnat astăzi va asigura o mobilizare mai bună la nivelul județului Mureș în special pe decolmatarea, curățarea și întreținerea șanturilor. Am avut situații în teren unde, având o mai bună întreținere a sistemului de șanțuri și rigole, am fi evitat intrarea apelor în gospodăriile oamenilor. Am convingerea că toate instituțiile se vor implica și vor da curs tuturor măsurilor dispuse prin Ordinul de prefect”, a afirmat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

Ordinul prevede o serie de intervenții care au ca termen de realizare luna decembrie 2023, astfel:

Realizarea lucrărilor de decolmatare a şanţurilor aferente drumurilor şi străzilor aflate în proprietate, precum şi a podurilor, podeţelor şi traversărilor pietonale, iar acolo unde se impune amenajarea corespunzătoare a acestora astfel încât să se asigure scurgerea apelor pluviale.

Realizarea lucrărilor de curăţare şi întreţinere a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în localităţile din județul Mureș, cu prioritate în zonele în care s-au produs inundaţii.

Executarea lucrărilor de amenajare a torenţilor şi a scurgerilor de pe versanţi pentru protejarea bunurilor populaţiei împotriva inundaţiilor.

Îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor pe raza de competenţă.

Realizarea lucrărilor de întreţinere a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de pe raza judeţului Mureş.

Punerea în aplicare a Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, apărarea împotriva inundaţiilor şi oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase.

Sanda VIȚELAR