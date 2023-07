Despre tainele voluntariatului cu Liliana Lirca

Distribuie

În timpul liceului elevii caută să participe la cât mai multe activități şi, în general, voluntariatul este principala activitate pentru dezvoltarea lor. Astăzi pentru ai ajuta să înțeleagă cu ce se „mănâncă” voluntariatul am discutat cu Liliana Lirca, în prezent responsabil comunicare la Muzeul Judeţean Mureş, fostă coordonatoare a programului de voluntariat din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru din Sibiu, al 3-lea cel mai mare festival de teatru din lume.

Liliana a ajuns să facă voluntariat la vârsta de 30 de ani în 2012 după ce s-a mutat în Sibiu și îşi dorea să socializeze. La început, a descoperit festivalul Astra Film, neștiind nimic despre filmele documentare a decis să aplice ca voluntar iar de acolo drumul a continuat până când, în 2015, a ajuns să conducă programul de voluntariat de la FITS.

Reporter: Ce sunt voluntarii?

Liliana Lirca: Voluntarii reprezintă acele persoane care activează într-un domeniu, fără a fi remunerați, o muncă gratuită ca să spun așa, dar foarte importantă pentru instituția pentru care se face acel voluntariat.

Rep.: Ce ați făcut ca voluntar în primele programe la care ați participat?

L.L.: Primul festival la care am fost voluntară a fost în 2012, se numește Astra Film Festival. Nu știam aproape nimic despre filmele documentare așa că am decis să aplic ca voluntar și am aflat foarte multe lucruri după doar o săptămână de festival. Apoi, în 2013 am aplicat și la ARTmania ca voluntar. A fost extraordinar, activitatea de voluntar în schimb a fost diferită, dacă la film mă ocupam de companii, mă ocupam de invitații care veneau cu filmele documentare la ARTmania m-am ocupat de partea de logistică și la standuri.

Rep.: Cum ați ajuns la FITS?

L.L.: M-am dus acolo să dau un interviu ca la orice voluntariat, acolo ți se explică despre ce este vorba şi ce trebuie să faci. Aici am avut un interviu urmat de o probă de limbă și am intrat la limba engleză. La nivel conversațional limba engleză m-a ajutat foarte mult mai ales când veneau companii din afară. La câteva zile după interviu am fost chemată la o serie de cursuri, ideea de curs la un voluntariat mi s-a părut super faină, am mai avut alte voluntariate dar niciodată nu a fost ideea de curs pentru a fi voluntar. Aveam întâlniri unde ne prezentam între noi și spuneam ce știm să facem dar în rest programul meu era destul de flexibil, în sensul că ajutam acolo unde era nevoie, dar aici deja se intra pe detalii adică nu mai era doar despre prezență, era nevoie să îți faci un plan să îl poți comunica celorlalți. Aici a fost mult mai complex pentru mine și m-a șocat într-un mod pozitiv cum a decurs totul.

Rep.: Când ați început să coordonați festivalul?

L.L.: Din 2015 după terminarea masterului de management cultural am devenit coordonatoare a programului de voluntariat de la festival timp de 4 ani consecutiv. Atunci lucram cu două companii, timp de 4 luni odată la două săptămâni făceam întâlniri și povesteam ce se v-a întâmpla, adică cum trebuie să mergem la aeroport, cum găsim soluția pentru a ajunge la aeroport, probleme de logistică, bineînțeles nu pe banii noștri doar era o muncă voluntară și astfel am cunoscut toată echipa festivalului, era foarte important să cunosc cu cine lucrez.

Rep.: Ce ați făcut în calitate de coordonator?

L.L.: Am urmat sfatul fostei coordonatoare de a crea un program de educație non formală și m-a ajutat foarte mult Legea voluntariatului, în sensul că pe lângă orele fizice pe care le făceau în cele 10 zile de voluntariat, eu am putut să trec pe contractul de voluntar și orele petrecute la cursurile de pregătire și s-au adunat un total de 140 de ore cu fiecare voluntar în parte.

Rep.: Cu ce ne ajută voluntariatul?

L.L.: Voluntariatul practic te învață cum este să fi angajat, te pune în situații în care trebuie să iei decizii pe moment și îți dezvoltă niște abilități noi și utile pe tot felul de subiecte. Oricum poți fura din deciziile organizatorilor și să te folosești de ele, meseria asta să zic așa mai mult se fură.

A consemnat Adrian MURARIU