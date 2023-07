Samuel Jakab, campion național

Distribuie

La o săptămână distanță de la Campionatul Național U20 care s-a desfășurat la București pe Stadionul ”Iolanda Balaș Soter”, au avut loc și Campionatele Naționale U18 în perioada 1-2 iulie. Sportivul Samule Jakab a concurat în trei probe unde a obținut trei medalii: aur, argint și bronz.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina oficială de Facebook a Clubului Sportiv Municipal din Târgu Mureș, în prima zi sportivul a ajuns în finala de 100 de metri cu un nou record personal de 10,94 secunde, fiind al doilea cel mai bun timp. În finală el a alergat cu o sutime de secundă mai încet, adjudecându-și locul trei. Ulterior, Samuel a concurat și în ștafeta de 4 x 100 de metri cu echipa Liceului cu Program Sportiv din Craiova.

În urma probei de 200 de metri la care a concurat, Samuel a obținut titlul de campion național, afirmând faptul că oboseala și-a spus cuvântul, însă nu l-a doborât: „A doua zi, înainte de proba de 200 de metri, eram deja obosit din ziua precedentă, pentru că alergasem foarte mult. Am făcut tot posibilul să mă recuperez cât mai repede, dar am simțit oboseala. În cele din urmă, am avut o cursă foarte bună, pentru că am stabilit un nou record personal cu 21,99 de secunde, am câștigat cursa și am devenit campion național. A fost o cursă grea, dar și plăcută, a fost grozav să concurez și să bat noi recorduri. Ca întotdeauna, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu și tuturor oamenilor care m-au sprijinit pentru a obține aceste rezultate.”

Următoarea competiție a lui Samuel Jakab va fi la Festivalul Olimpic al Tineretului European „European Youth Olimpic Festival” de la Maribor, din Slovenia în perioada 23-29 iulie unde, pe lângă proba de 200 de metri, sportivul va face parte și din ștafeta de 100 x 200 x 300 x 400 de metri a echipei României.

Diana CĂRBUREAN