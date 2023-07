A început GHEPARZII Summer Camp 2023

Distribuie

Luna iulie aduce GHEPARZII Summer Camp al anului 2023! Sala de sport din Livezeni va găzdui, în perioada 10-16 iulie, o săptămână plină de progres, de muncă, de calitate și de amintiri de neuitat. Baschet de cel mai înalt nivel! O sărbătoare!

Marcel Țenter, fondatorul proiectului GHEPARZII, este unul dintre cei mai de succes antrenori de baschet români, carieră construită peste una la fel de fructuoasă ca și jucător.

Ca antrenor, Marcel Țenter este posesor al licenței FIBA Coach License Europe, cel mai înalt nivel de licențiere acordat de federația europeana de specialitate, și absolvent al clinic-urilor de specialitate Euroleague Mastermind Coaching Clinic Barcelona, Basketball Academy Belgrad, FIBA Europe Final 4 Euroleague Seminar Milano și altele. A antrenat echipele U-Mobitelco Cluj-Napoca, Gaz Metan Mediaș, Albacomp Székesfehérvár (Ungaria), dar și echipa națională de baschet a României, cu care a participat la EuroBasket 2017. Este multiplu campion național, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

”Astăzi e o sărbătoare a proiectului GHEPARZII, avem 64 de copii din Cluj, Ploiești, Sibiu, Iași, București, Cernavodă, Târgu Jiu și Mureș, ne antrenăm împreună timp de o săptămână și încercăm să deslușim mai mult din tainele baschetului ”, a menționat antrenorul coordonator Marcel Țenter, http://gheparzii.ro.

Pe lângă echipa GHEPARZII, compusă din antrenorul coordonator Marcel Țenter, preparatorul fizic Nenad Đurović, mental coach-ul dr. Isabelle Țenter și antrenorul debutant Robert Nistor, sportivii vor avea parte de întâlniri și antrenamente cu invitați din elita baschetului.

„Acest gen de camp-uri sunt excelente pentru copiii care doresc să progreseze pe timpul verii, este admirabilă dorința lor de a munci și de a sacrifica timpul liber pentru a fi mai buni în sportul pe care îl iubesc, baschetul. Oportunitatea este extraordinară, să te antrenezi cu tehnicieni de talia lui Marcel Țenter, Tudor Costescu, George Trif, Florina Pora sau cu jucători de talia lui Goran Martinic sunt unice! Pentru noi, ca și consilieri în sport, este de asemenea o ocazie grozavă de a pune umărul la realizarea unor asemenea evenimente de anvergură!”, a declarat Iulian Haba, fondator Sport Advisor.http://sport-advisor.ro

Cine sunt invitații?

Tudor Costescu

Tudor Costescu, antrenor activ pe banca mai multor formații de Liga Națională de mai bine de zece ani. În acest interval, a antrenat în diverse perioade pe SCM Timișoara, CSM București, Dinamo București și FC Argeș Pitești, actualmente fiind tehnicianul prim-divizionarei Rapid București. Totodată, antrenorul în vârstă de 49 de ani a condus selecționatele Under 18, Under 20, universitară și de seniori ale României, fiind și antrenor coordonator al loturilor naționale, precum și președinte al Colegiului Central al Antrenorilor de Baschet din România.

Goran Martinic

Un alt invitat special este un nume cu o rezonanță deosebită mai ales pentru fanii baschetului mureșean, dar nu numai. Este vorba de Goran Martinic, sportiv cu peste 10 sezoane jucate în Liga Națională, dintre care șapte în maieul echipei BC Mureș. Venit pentru prima oară în România în sezonul 2011-2012 la CSM București, Goran s-a impus rapid ca un jucător cu o capacitate deosebită de a înscrie, fiind unul dintre cei mai prolifici sportivi de sub panourile autohtone. Stabilit la Târgu Mureș, Goran Martinic va împărtăși cu mare bucurie din experiența sa tinerilor participanți la GHEPARZII Summer Camp 2023!

George Trif

Un alt nume ce își va împărtăși din experiența sa tinerilor participanți este George Trif, antrenorul secund al prim-divizionarei CSM Târgu Mureș. Fost baschetbalist la echipa clujeană Carbochim, cu care a câștigat de altfel medaliile de bronz în Liga Națională, Georghe Trif s-a impus în inimile mureșenilor în cei nouă ani petrecuți în calitate de jucător la BC Mureș, urmați de mulți alții ca antrenor cu jucătorii, principal sau secund la echipa mare a clubului mureșean, actualmente CSM Târgu Mureș.

Florina Pora

De asemenea, baschetbaliștii vor antrena împreună cu Florina Pora, antrenoare cu experiență la nivel juvenil, câștigătoare a titlurilor de campioană națională la categoriile Under 13, Under 14 și Under 15 (de două ori), cu echipa mureșeană Gladius. Totodată, Florina Pora a activat și ca antrenor al lotului național Under 14 la turneul FIBA Youth Development Fund de anul trecut. Din acest an, Florina este cuprinsă în programul FIBA Europe Coaching Certificate, unul dintre cele mai prestigioase programe de certificare a antrenorilor de baschet de pe continent.