Iana Balteș: De la pasiuni, la titlul de campioană națională de Mountain Bike

Iana Balteș este una dintre cele mai bune sportive mureșene la acest moment. Cochetând în trecut cu schiul alpin și cu gimnastica, Iana a ajuns să practice ciclismul la nivel de performanță. După abia primul an în care a concurat în competițiile de MTB, sportiva a reușit să obțină titlul de campioană națională, iar de atunci nu s-a mai dat jos de pe bicicletă. Performanțele sale sunt și mai remarcabile datorită faptului că de cele mai multe ori, Iana urmează planul de antrenamente singură pe traseu.

Reporter: De cât timp faci acest sport și ce anume te-a determinat să alegi această ramură sportivă?

Iana Balteș: Practic acest sport de la 7 ani. Înainte am făcut schi de performanță, dar din păcate lipsa zăpezii și a infrastructurii au făcut ca acest sport să rămână pentru mine doar la nivel de hobby. Apoi am făcut gimnastică de performanță de la 6 la 10 ani, dar am avut multe accidentări și am fost nevoită să renunț. Părinții mei fiind pasionați de mountain biking, iar eu având nevoie de adrenalină, m-am trezit concurând la această disciplină, iar în primul an am câștigat titlul de campioană națională. De atunci nu prea m-am mai dat jos de pe bicicletă.

Rep.: Ai mai cochetat și cu alte sporturi pe parcurs?

I.B.: Am început de foarte mică să practic sportul de performanță. Mai exact, de la 4 la 7 ani am practicat schiul alpin. Am câștigat tot ce se putea câștiga în România, antrenată fiind de o mare campioană a României, Bianca Munteanu. Ne-am dat seama foarte repede că nu aveam bază sportivă și condițiile necesare aici, la Sibiu, pentru a practica acest sport la cel mai înalt nivel. Apoi am descoperit sala de gimnastică, unde am ajuns repede în grupa de performanță a clubului sportiv școlar din Sibiu. Petreceam zilnic câte 3-5 ore în sală și am făcut-o din pasiune timp de patru ani. Rezultatele muncii mele nu s-au concretizat pe plan național din cauza accidentărilor. Și aici am avut norocul să fiu antrenată de o mare campioană a Europei, Sabina Cojocaru. Disciplina și respectul insuflate de ea mi-au rămas și azi.

Rep.: De ce ai renunțat la gimnastică?

I.B.: Am renunțat complet la gimnastică când mi-am rupt mâna la un antrenament cu două zile înainte de începerea campionatului național, competiție pentru care m-am pregătit un an de zile. Atunci am zis plângând: „Corpul meu nu mai poate susține acest sport…”. Am suferit enorm, dar mi-am asumat această decizie, iar părinții mei au acceptat-o.

Rep.: Cum ai ajuns de la gimnastică, la ciclism?

I.B.: În vara anului 2017 am auzit prima oară despre Campionatul Național de MTB copii, organizat la Cisnădie. Aveam o bicicletă mountain bike, dar o foloseam doar pentru agrement. Am început antrenamentele cu mâna în ghips, obiectivul meu fiind să ajung la naționale. Am reușit să găsim o cursieră adecvată înălțimii mele și am participat în acea vară la naționalele de șosea pentru copii, în Miercurea Ciuc, unde am obținut locul III la ambele probe. În septembrie 2017 am câștigat detașat Campionatul Național MTB copii și de atunci nu m-am mai dat jos de pe bicicletă. Am început să practic în paralel și patinajul viteză, fiind un sport care completează ciclismul, însă programul și prioritățile m-au făcut să renunț după doi ani.

Rep.: Care au fost cele mai importante medalii și competiții la care ai participat de-a lungul timpului?

I.B.: În 2017 am participat la XCO National Champion Woman U11. În 2018, 2020 și în 2021 am participat la XCO National Champion, Woman U13 și respectiv U15, și am devenit winner of Romanian MTB Cup. În 2019 am fost iarăși winner of Romanian MTB Cup, în cadrul comptiției XCO National Champion Woman U13. În 2021 am mai participat la P3 Road Nationals Woman U15 și la Time Trail National Champion Woman U15. În 2022 au urmat competițiile XCO National Champion Woman U17, XCC National Champion Woman U17, P2 Road Nationals Woman U17, Time Trail National Champion Woman U17. Iar, în 2023 am participat la competițiile P2 Road Nationals Woman U17, Time Trail National Champion Woman U17, XCO National Champion Woman U17 unde am și luat titlul de campioană națională la cadeți și la XCC National Champion Woman U17.

Rep.: Ai simțit vreodată că vrei să renunți la acest sport?

I.B.: Normal. Fiecare sportiv are aceste sentimente și gânduri în momentele de cumpănă. Le-am avut și eu, mai ales când am considerat că mi-am atins anumite limite peste care nu pot trece. Deocamdată sunt mai motivată ca niciodată, susținută și de Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș și nu mă gândesc să renunț.

„Nu știu cum ar arăta viața mea fără bicicletă.”

Rep.: Cum ai descrie acest sport și ce înseamnă pentru tine?

I.B.: Este un sport greu și de anduranță. De cele mai multe ori mă antrenez singură și asta îl face și mai greu, neavând neapărat parteneri de suferință. Înseamnă totul pentru mine. Nu știu cum ar arăta viața mea fără bicicletă.

Rep.: Care a fost cea mai gravă accidentare a ta de-a lungul carierei sportive?

I.B.: Nu am avut accidentări majore, doar mici probleme inevitabile.

Rep.: Care este visul tău cel mai mare pe plan sportiv?

I.B.: Oare mai trebuie să răspund? Normal, Olimpiada!

Rep.: Pentru ce competiție te pregătești acum?

I.B.: Am început să mă pregătesc de un an de zile pentru participarea la Jocurile Olimpice de Tineret pentru proba de șosea. Competiția va începe săptămâna viitoare (n. red. 23-29 iulie 2023) la Maribor, în Slovenia. Mă simt norocoasă, deoarece am această șansă doar o dată în viață. Din cauza pandemiei, s-a amânat o ediție și astfel au avut loc două ediții consecutive. La aceste olimpiade de tineret sunt admiși doar sportivi de 15 și 16 ani.

Rep.: Ce ai simțit atunci când ți-ai adjudecat titlul de campioană națională XCO la cadeți feminin în cadrul competiției de la Păltiniș?

I.B.: Mă simt împlinită. Nu m-am antrenat specific pentru XCO pe trasee tehnice și totuși am reușit să câștig. Mulțumesc echipei CSU Târgu Mureș și în special domnului antrenor Adrian Martin (n. red. șef lucr. dr. Ștefan Adrian Martin, UMFST G.E. Palade Târgu Mureș), care mi-a fost alături în acest sezon cu multă răbdare și profesionalism.

A consemnat Diana CĂRBUREAN