”La 62 de ani m-am căsătorit cu iubirea mea din liceu”. Povestea unor amintiri

Materialul acesta este un exercițiu de respect și recunoaștere a unor valori pe care vremurile nu le pot răsturna.

Îți mai aduci aminte de medicii stomatologi din licee, anii ’80? Doctor Kozak Silvia de la Papiu?! În vremea comunismului câteva licee aveau cabinete stomatologice şcolare, unde elevii beneficiau de detartraje, tratament carii, extracţii dentare, în toate situaţiile intervenţiile fiind gratuite. Vrei să știi ce mai fac acum, la pensie?

Medici și personalul auxiliar, foști angajați la Policlinica nr 2, Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, stomatologie pediatrică, după o muncă și viață în slujba oamenilor, se bucură de pensie în multe feluri. În ziua de joi, 20 iulie, de la ora 12.00, într-o ambianță selectă oferită de gazda unui restaurant, au trăit bucuria reîntâlnirii, clipe de liniște și bună dispoziție. Au glumit pe toate temele existențiale, dar au recunoscut că le-au copleșit emoțiile cu o zi înaintea întâlnirii s-au ocupat de coafură, manichiură, machiaj, ”dar n-au reușit să dea jos 25 de kilograme” într-un timp atât de scurt.

La întâlnire au participat

Dr. Silvia Romanec (Kozak), a lucrat mai bine de 20 de ani la Colegiul Național Al. Papiu Ilarian

Dr.Elena Pelea

Dr. Sanda Seniciu(Vasilescu), 20 de ani la Colegiul Național Unirea

Maria Sângeorzan asistentă

Dorina Groza tehnician dentar

Torok Eszter tehnician dentar

Maria Pogăcean fișieră, „poartă de intrare” a policlinicii, unde atenția față de pacient și comportamentul adecvat erau supuse unei singure legi, legea bunului-simț.

Nu le putem uita pe dr. Matilda Ibănescu, dr Csomos Eva fost medic la cabinetul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu”, dr Torok Aniko școala generală 12, acum Gimnaziul Nicolae Bălcescu, dr Fall Erzsébet Liceul Teoretic Bolyai Farkas și Viorica Bumbac, asistentă.

Cum petrec timpul la pensie

”După ce am ieșit în pensie în anul 1999, am deschis un cabinet și am lucrat 5 ani de zile în continuare. Pe urmă, fiind divorțată, am făcut o rotație de 360 de grade și la 62 de ani m-am recăsătorit cu iubirea mea din liceu. Am plecat la Iași unde neavând astâmpăr, cred că nu am astâmpăr din naștere, m-am apucat să fac și acolo stomatologie la policlinica cu plată. M-am simțit extraordinar, în câteva săptămâni mi-am făcut caiet de planificare de pacienți. Moldovenii au ales o ardeleancă. Am lucrat până la vârsta de 70 de ani, soțul meu fiind foarte bolnav, a trebuit să renunț. Dar, m-a durut sufletul. La cei 80 de ani ai mei, vă spun sincer, eu am iubit stomatologia, am iubit profesia asta, am iubit oamenii care mi-au intrat în cabinet, mi-a plăcut să vorbesc cu ei și să le știu toate necazurile, să-i ajut cu ce pot. Este o profesie nobilă, deși în zilele noastre consider că prețurile sunt nejustifcate. Sunt străbunică, timpul mi-l petrec cu excursii, excursii și iar excursii și….cât mai puțină mâncare ”, ne povestește Silvia Kozak, (căsătorită Romanec).

”Am lucrat în fișier în policlinica nr.2, a fost o perioadă frumoasă în viața mea, 25 de ani lucrați acolo, am lucrat în același colectiv, cu bune cu rele, s-a bârfit, s-a râs, s-a plâns, cel mai frumos loc de muncă. Regret că au trecut anii. Sunt bunică de 4 ori și aș vrea să nu mai treacă timpul, să rămână așa”, ne povestește Maria Pogăcean, fișier.

”Am foarte multe amintiri plăcute cu colegii, atmosfera era plăcută, ne-am înțeles foate bine. Sunt în pensie de 10 ani. La cererea pacienților mei, mai activez, din când în când, în cabinetul meu. Medicii din zilele noastre se specializează fie pe ortodonție, fie parodontolgie sau protetică dentară, noi făceam de toate, eram formați în acest fel. Din păcate, acum nu mai sunt policlinici de stat, iar pacienții sunt nevoiți să se adreseze cabinetelor private”, ne spune dr. Elena Pelea.

”Din anul 1977 până în anul 2000 am fost angajata Spitalului, în policlinică, și am continuat fiind și la UMF, în paralel. Au fost cei mai frumoși ani, tehnica dentară mi-a plăcut extraordinar de mult, am făcut meseria din tot sufletul. Am un nepot de 21 de ani și unul de 14 ani, elev”, își aduce aminte Dorina Groza tehnician dentar.

După ce au depănat o serie de amintiri, fostele colege de la Poli 2 au luat masa, continuându-și poveștile, cu o atitudine pozitivă, ca și cum toate s-au întâmplat cu o zi înainte, prin optimismul lor făcând un serviciu extraordinar semenilor. O fi timpul trecător, dar știe să păstreze, ca nimeni altul, ceea ce nu trebuie pierdut.