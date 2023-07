Biro Krisztian pe podium la cele mai mari campionate

Distribuie

Biro Krisztian, sportivul mureșean de la lupte libere s-a remarcat tot mai mult la campionatele la care a participat. Krisztian și-a adjudecat titlul de campion național de patru ori, dar și titlul de vicecampion mondial de cadeți și vicecampion european U23. Totodată, este primul luptător medaliat la Mondialele de cadeți după 27 de ani. Cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, sportivul și-a descris pasiunea și dedicarea pentru acest sport.

Reporter: De cât timp practici acest sport și ce anume te-a determinat să alegi acestă ramură sportivă?

Biro Krisztian: Pactic lupte libere de 13 ani. Mereu am fost un copil energic. Îmi plăcea concurența, iar acest lucru este unul dintre cei mai importanți factori pentru a ajunge la performanță.

Rep.: Ai mai cochetat și cu alte sporturi pe parcurs?

B.K.: Nu. Mă antrenez de trei ori pe zi, iar din această cauză, nu am timp să practic și alte sporturi.

Rep.: Care au fost cele mai importante medalii și competiții pentru tine de-a lungul timpului?

B.K.: Am luat titlul de campion național U15, U17, U20 și U23. Am luat și titlul de vicecampion mondial de cadeți în 2019 și vicecampion european U23 în 2022. Iar acum, în 2023, am luat locul III la Campionatul European U23.

Rep.: Ai simțit vreodată ca vrei să renunți la acest sport?

B.K.: Nu. Îmi place prea mult sportul acesta. Există desigur și perioade mai grele, însă am reușit să trec peste ele.

Rep.: Cum ai descrie acest sport și ce înseamnă el pentru tine?

B.K.: Cred că este unul dintre cele mai grele sporturi de contact. Pentru mine personal înseamnă un mod de viață sănătos.

Rep.: Care a fost cea mai gravă accidentare de-a lungul carierei tale sportive?

B.K.: Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut accidentări foarte grave. O accidentare mai gravă am avut-o la genunchi. Dar după o lună de zile de repaus și recuperare am revenit pe saltea.

Rep.: Care este visul tău cel mai mare pe plan sportiv?

B.K.: Olimpiada, bineînțeles. Cred că acesta este visul oricărui sportiv de performanță.

Rep.: Pentru ce competiție te pregătești acum?

B.K.: Mă pregătesc pentru turneul internațional din București. Acest turneu este foarte important pentru mine, fiindcă acolo se decide cine va merge la Campionatul Mondial.

Rep.: Ce ai simțit atunci când l-ai învins pe Byungmin Gong, fost campion în Coreea de Sud, în cadrul Concursului Internațional de Lupte Memorial Imre Polyak – Janos Varga?

B.K.: M-am bucurat foarte mult, pentru că mulți nu înțeleg câtă muncă există în spatele acestui rezultat. Am 21 de ani, sunt tânăr și am nevoie de multă experiență de acest gen pentru a avea medalii și mai strălucitoare.

A consemnat Diana CĂRBUREAN