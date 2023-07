Tradițiile prin viață la ediția XVII a Festivalului Văii Mureșului

Distribuie

Ultimul weekend din luna iulie aduce o nouă ediție a Festivalului Văii Mureșului care în acest an ajunge la ediția cu numărul XVII, eveniment organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului cu sprijinul Consiliului Județean și Prefecturii Mureș.

„Suntem în preajma unei noi ediții a Festivalului Văii Mureșului Superior, eveniment care are menirea de valorificare a portului, cântecului și jocului popular precum și transmiterea spre eternitate și veșnicie a tradițiilor și obiceiurilor populare. În calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului Superior, președinție pe care am preluat-o în urmă cu 3 ani, alături de vicepreședintele Mircea Mariș, primarul comunei Suseni, pot spune că există o implicare deosebită pentru a realiza acest festival. Acest lucru se traduce prin foarte multă muncă, foarte multe documente, o responsabilitate deosebită privind alegerea agenților economici, organizarea activității la locul festivalului, asumarea închirierii terenului care găzduiește festivalul, care nu este proprietatea asociației festivalului și bineînțeles alegerea artiștilor care să reprezinte zona noastră, în mod deosebit județul Mureș dar și soliști consacrați de muzică ușoară și muzică populară. Toate aceste lucruri presupun foarte multă muncă și foarte multă responsabilitate. În ultimele două ediții cred că s-a realizat ceva frumos. Fiecare comună a venit ”La Alei” cu ceea ce are mai tradițional. Standurile comunelor care participă la acest festival sunt amenajate rustic, cu specificul fiecărei comune în parte. Ele sunt practic lada de zestre a neamului nostru românesc.”, ne-a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Pregătirile pentru buna desfășurare a festivalului

Festivalul de la Răstolița este menținut pe linia de plutire datorită celor care conduc Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului.

„Apreciez faptul că domnul vicepreședinte al acestei asociații, Mircea Mariș este extrem de activ și se deplasează în toate comunele la nivel de județ, Consiliu Județean, Prefectură, în ideea de a realiza în mod frumos acest festival. Sperăm să fie o reușită. Avem concursul Prefecturii Mureș, al Consiliului Județean, al tuturor reprezentanților instituțiilor deconcentrate de la nivelul județului. Pentru început s-a stabilit programul festivalului pentru zilele de 29 și 30, program pe care la această dată îl avem concretizat. De asemenea, în cursul zilei de marți, 25 iulie va fi realizată o întâlnire în locul desfășurării festivalului cu primarii comunelor participante, cu agenții economici care deservesc festivalul pe perioada celor două zile și bineînțeles cu reprezentanții instituțiilor deconcentrate la nivel de județ care au atribuții în bună derulare și desfășurare a festivalului, respectiv DSP, DSV, ISU, Jandarmeria, Poliția Română și toți cei care au atribuții în a verifica și contribui la buna reușită a festivalului”, a precizat Lucreția Cadar.

Ce municipii și comune vor participa la ediția din acest an?

„Începând de la Stânceni, Lunca Bradului, Răstolița, Deda, Rușii Munți, posibil Vătava, Breaza, municipiul Reghin și foarte probabil comuna Suseni. Suntem în număr și mai mic față de edițiile anterioare datorită consiliilor locale existente în comunele Aluniș, Brâncovenești, Ideciu de Jos, Petelea și municipiul Toplița. Neparticiparea este datorată acestor consilii locale fapt pentru care nu ne pot onora cu prezența, un lucru care nu este benefic Festivalului Văii Mureșului deoarece sumele cu care plecăm în organizarea acestui festival sunt mai mici. Formațiile și artiștii solicitați implică sume destul de mari în măsura în care am crezut că realizăm ceea ce este benefic pentru festival și pentru publicul care va veni. Cu toate astea, am adus și nume care să ajute la realizarea unui program pe măsura cerințelor, atât a tinerilor cât și a celor care iubesc muzica populară”, a menționat primarul comunei Deda.

Oferta festivalului

„Pe lângă casele alegorice ale comunelor mai sus menționate, va fi prezent și în acest an Standul Gliga, și standul Consiliului Județean. Nu vor lipsi meșterii populari, atât cei de pe Valea Mureșului cât și cei de pe Valea Gurghiului și alte zone din județ. Vom avea standuri cu produse tradiționale, ii și alte obiecte de port popular, curele, pieptare, cojoace, articole rezultate din prelucrarea lemnului, deci tot ceea ce este tradițional. Vor fi de asemenea prezente stânele din Filea care au fost și anul trecut cu produse tradiționale, bulz, tocăniță de miel, balmoș, produse din lapte, respectiv caș, urdă. Nu va lipsi cuptorul tradițional de pâine de la Răstolița plus alte produse care să satisfacă toate gusturile culinare. Nu vor lipsi activitățile destinate copiilor, încercăm să aducem și ceva jocuri pentru copii, vom avea pictură pentru copii, parcuri de distracții. De asemenea, vor fi și competiții sportive, printre care și o inedită prezentare făcută de Ring Box, asociație care a organizat la finele lunii aprilie „Cupa Deda” la box. Nu în ultimul rând, vom avea și în acest an expuse animale pentru vizitatori. Desigur, la finalul festivului, duminică seara vom avea tradiționalul foc de artificii. Sperăm să avem parte de o ediție reușită a acestui festival care continuă să-și păstreze caracterul tradițional. Acesta a fost și scopul nostru, al meu și al vicepreședintelui Mircea Mariș, de a realiza un festival în care tradiționalul să fie primordial, un eveniment care să fie pe placul tuturor celor care vor fi prezenți ”La Alei” în zilele de 29 și 30 iulie. Îi așteptăm cu brațele deschise pe toți să petrecem două zile frumoase în compania minunatelor tradiții ale Văii Mureșului Superior”, a conchis Lucreția Cadar.

Programul artistic al festivalului

Programul artistic al ediției din acest an a Festivalului Văii Mureșului va debuta sâmbătă, 29 iulie 2023, ora 13:30 cu recitalurile susținute de soliștii Natalia Moldovan, Diana Tișe, Maria Lazăr, Daniel Orban, Mara Stuparu, Maria Stuparu, Grupul folk Călimănel, Sara Rusu, Ansamblul de dansuri populare ”Brădulețul” din Lunca Bradului, Andrei Istvan, Maria Denisa Alungulesei, Liliana Sendrea. În jurul orei 15:30 va avea loc o demonstrație de Kangoo Jumps oferită de Kangoo Club Reghin, urmat de reprezentația Ansamblului de dansuri populare ”Plaiuri Mureșene” din Rușii Munți, moment care va prefața deschiderea oficială a festivalului care este programată în jurul orei 16.

Programul artistic al primei zile de festival va continua cu recitalurile susținute de Sava Negrean Brudașcu, Nelu Sopterean, Mădălina Rus, Sebastian Șerban, Carina Avram, Cristian Ioan Țăran, Robert Ionuț Pumnea, Maria Butilă, Elena Moldovan. Seara se va încheia cu Trupa Wi-Fi, Ilinca Farcas, Alex Pintecan și concertul formației Directia 5.

Programul zilei de duminică, 30 iulie 2023 va debuta la ora 13:30 cu prezentarea obiceiului de secerat ”Cununa la seceriș” pe Valea Mureșului susținut de Ansamblul „Doina Mureșului” din Reghin, moment urmat de recitalurile susținute de soliștii Bianca Pop, Iuliana Dorina Oprea, Daria Pogăcean și Gizella Ianko. Pe scenă vor mai urca Grupul „Flori Toplițene” Ansamblul de dansuri populare din Breaza, Kilyén Ilka și Ritziu Ilka Krisztina, Livia Harpa, Ansamblul de dansuri „Cununa Călimanilor” din Deda, Andreea Alexandrescu și Mariana Anghel.

Începând cu ora 17:40 pe scena festivalului vor urca membrii Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”, urmați de soliștii Anca Branea, Livia Sorlea, Ina Todoran si Ovidiu Furnea, Mădălina Mureșan, Andrei Romanică, Dalia Fendrihan, Roxana Raita, Andreea Petrut, Mihaela și Ciprian Istrate. Vor încheia ediția din acest an a festivalului Serena, Alexia Paula Friciu, Gențiana & Band și Contrast Live Band.

Alin ZAHARIE