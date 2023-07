Povestea ta de succes continuă: vino în noul complex rezidențial din zona istorică Total Revolution Residence!

Distribuie

Îți poți imagina să ai la câteva minute de mers pe jos cam tot ce ai nevoie în viața de zi cu zi? Centru comercial, școală și grădiniță, centre medicale private și de stat, restaurante, terase, zona cetății medievale și, cu puțin noroc, și locul de muncă.

Îți poți închipui când pornești de acasă sau te întorci după o zi de muncă că nu depinzi de traficul de la orele de vârf și totuși să ajungi în mai puțin de 10 minute? Crezi că ai putea să te obișnuiești să ai mai mult timp la dispoziție pentru tine și eventual pentru familia ta? Da, noi îți oferim o soluție imobiliară în centrul orașului Târgu Mureș, care îți va salva timp. Mult timp pe care să-l folosești așa cum ți-ai dorit dintotdeauna.

Complexul imobiliar Total Revolution Residence este situat pe strada Revoluției nr. 32-34, la un minut distanță de Centrul orașului, la două minute de Cetatea Medievală și la 5-6 minute de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș. Ca localizare, complexul se află între celebrul deja Restaurant Petry – una dintre puținele familii istorice care a reușit să ramână activă în zona istorică a urbei și, respectiv, nu mai puțin cunoscuta Stație ”Peco” (Petrom) din 7 Noiembrie.

Complexul are trei corpuri de clădire, în total vor fi disponibile 32 de apartamente până la finele acestui an. O parte dintre apartamente sunt vândute deja, dezvoltatorul menținând prețurile stabile de-a lungul perioadei de construcție, ceea ce a furnizat doza de încredere a clienților.

Un alt aspect demn de menționat este că dezvoltatorul a decis să refacă și să respecte până la ultimul detaliu fațada istorică a clădirii dinspre strada Revoluției, astfel că ”poarta” de intrare în complex va avea un aspect plăcut arhitectural, cu accente istorice, dar curtea interioară și clădirile care compun complexul sunt noi, finalizate în 2023. Complexul imobiliar dispune la ora actuală de un apartament luxos de tip penthouse, câteva apartamente cu 2 camere în corpurile interioare, respectiv în clădirea de la intrarea în complex sunt disponibile apartamente cu 2 și 3 camere – clădirea este în stadiu avansat al construcției și are termen de predare 2023.

Terenul anevoios, complexitatea proiectării, structurile de rezistență de un înalt nivel ingineresc și în final dificultatea proiectului per ansamblu stau la baza unui certificat de calitate pe care doar cei cu cunoștințe aprofundate în construcții îl pot înțelege. Pentru noi acestea sunt cuvinte și fapte puse la temelia fundației pe care clienții noștri își vor întemeia viitorul cămin. Oferta noastră cuprinde pe lângă apartamentele a căror configurație se poate consulta pe www.totalrevolutionresidence.ro și garaje subterane (în subsolul clădirilor 2 și 3), ample spații verzi și parc, respectiv sistem de gestiune acces în incinta complexului și monitorizare.

Datele de contact pentru a vă programa la o vizită în complexul Total Revolution Residence pot fi accesate la https://www.totalrevolutionresidence.ro/