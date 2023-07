INTERVIU. Cel mai bun antrenor din Europa, prezent la International Volleyball Camp

Distribuie

International Volleyball Camp este o tabără care se află la cea de-a doua ediție și care a fost mult așteptată de sportivi și antrenori. Tabăra a început în 23 iulie, la Târgu Mureș, și continuă până în 30 iulie cu diverse activități și antrenamente. Unii dintre cei mai buni antrenori și preparatori fizici din lume s-au reunit la ediția din acest an a taberei. Pentru a afla mai multe detalii despre cum a decurs tabăra până în acest moment am luat legătura cu fosta voleibalistă Adina Salaoru, director al Clubului Sportiv Universitar din Târgu Mureș, și principal organizator al evenimentului.

Reporter: Cum a decurs tabăra până în acest moment?

Adina Salaoru: Deocamdată lucrurile merg foarte bine. Ne bucurăm de sportivii care au venit aici. Sunt foarte mândră că această tabără a adus la Târgu Mureș și o sportivă de la VakifBank Istanbul și mă bucur că în acest lot pe care am reușit să îl reunim aici sunt două sportive care au participat la Europene la Under 17. Cred că e o performanță bună a acestei acțiuni, mai ales că planul inițial era să aducem sportivi de performanță care au fost în competiții internaționale și în competiții foarte bune și să reușim să legăm aceste relații între jucători.

Rep.: Din ce țări aveți sportivi și antrenori?

A.S.: Avem din Turcia, Italia, SUA și România. E o fericită întâmplare în cazul sportivei din SUA, pentru că părinții ei sunt români de fapt, ei s-au mutat în SUA de vreo 20 de ani, iar participanta noastră s-a întors acasă și a optat pentru această tabără.

Rep.: Ce număr de participanți aveți la această ediție?

A.S.: Nu avem foarte mulți participanți, avem câteva zeci de persoane, dar având în vedere că noi ne referim la un sport de performanță, a avea un număr de sportivi foarte mare nici nu cred că este indicat. Adică, o tabără de genul acesta ar putea să însumeze un număr de 20 de sportivi într-o grupă, așa că activitatea se desfășoară foarte bine.

Rep.: Ce activități ați avut până acum?

A.S.: Pe lângă antrenamentele specifice care sunt destul de intense, am avut și activități de nutriție. Am avut un atelier de nutriție până acum și două ateliere de psihologie sportivă. Marți au fost fetele la piscină și s-au relaxat puțin, iar ieri am fost la Castelul Lăpușna și l-am vizitat preț de două ore și apoi ne-am întors în Târgu Mureș.

Rep.: Ce activițăți urmează să se mai desfășoare în timpul care a rămas?

A.S.: Vom avea un tur ghidat la Sighișoara. Cred că va fi interesant pentru toată lumea și eu îl aștept cu mare interes. Mai avem o seară de jocuri și o seară de dans cu unul dintre profesorii de sport de aici, de la UMFST, Ionuț Varodi, care este și un specialist în dans sportiv și care a acceptat această invitație a noastră de a ne oferi puțin din experiența lui.

Rep.: Ce feedback aveți din partea participanților până în acest moment?

A.S.: Sper că participanții sunt mulțumiți. I-aș lăsa pe ei să își spună părerea despre această tabără. Cred că fetele se simt bine. O parte din aceste sportive chiar își doresc să ajungă la un nivel foarte înalt și atunci apreciază tot ceea ce înseamnă informație tehnică sau tactică pe care o primesc aici. Pentru asta au venit aici, să vadă cum este să te antrenezi timp de o săptămână cu cel mai bun antrenor din Europa și de ce nu, să intre în contact cu o persoană care ulterior te poate duce într-un alt campionat care îți poate deschide o ușă spre alte oportunități.

Rep.: Antrenorul este prezent toată săptămâna alături de voi?

A.S.: Da. Giuseppe Bosetti și Franca Bardelli sunt aici timp de o săptămână. Toată tabăra se va încheia sâmbătă și până atunci suntem în compania lor și ne inspiră în fiecare zi.

Rep.: Activitățile și antrenamentele au loc zilnic? Aveți un program?

A.S.: Da. Tabăra are un program fix. Avem zece antrenamente pe care le-am ținut în această săptămână, deci două pe zi, cu excepția zilelor de miercuri și sâmbătă. Deci lucrurile sunt destul de intense, patru ore de antrenament pe zi, la care se adaugă toate atelierele noastre care țin de această activitate sportivă. Cum spuneam mai devreme, atelierul de psihologie sportivă și de nutriție sportivă.

Rep.: Ați observat o evoluție a sportivilor care au mai participat și la ediția trecută?

A.S.: Da. E interesant să vezi că la această tabără s-au întors o parte dintre sportivii care au participat și anul trecut. Bineînțeles, unii dintre ei sunt legitimați la noi, la club și ne bucrăm că vin la această activitate. Alții, dimpotrivă, vin de la alte cluburi, dar e interesant să vezi că au progresat, dar mai interesant este să vezi câte se pot schimba într-o săptămână. Deci sunt niște detalii tehnice pe care, în momentul în care le pui în practică, vezi automat schimbarea. Acesta mi se pare cel mai interesant lucru. Sper să le ajute în sezonul următor.

Rep.: Ați avut mulți voluntari în această ediție?

A.S.: Da, am avut antrenori voluntari, care ne-au ajutat și au stat cu noi pe tot parcursul evenimentului. Eu mi-am dorit foarte mult să deschid această oportunitate de voluntariat în special pentru antrenori. Pentru că, ei sunt cei spre care vrem să mergem foarte mult și prefer să am acest pachet în opțiunile noastre, tocmai pentru ca ei să aibă această șansă de a se forma. În acest an sunt de exemplu doi voluntari foarte tineri. Unul dintre ei este chiar student la Cluj, în primul an de facultate și a venit la tabăra noastră și mi s-a părut foarte fain că a auzit de eveniment și a vrut să vină. Celălalt a început acest curs de formare de antrenori și este în anul I. Sunt foarte tineri și mă bucur să văd că a avut priză evenimentul.

A consemnat Diana CĂRBUREAN