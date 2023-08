FOTOREPORTAJ. Pauza de la finalul săptămânii la ”Desculț în iarbă”

Distribuie

Weekendul trecut am avut ocazia să trăiesc o adevărată stare de spirit în cadrul festivalului “Desculț în iarbă” din Târgu Mureș, cum intrai în incinta festivalului parcă erai lovit de ea, mulți au fost și literalmente desculți în iarbă încercând să fie una cu festivalul. Starea pe care o avea lumea, baloții de fân pe care puteai să stai, hamacele care erau peste tot, muzică peste tot și pentru toată lumea, era tare greu să găsești un loc unde nu ți-ai fi dorit să dormi, să vorbești cu prietenii sau pur și simplu să fi tu.

Iar unul dintre membrii echipei organizatorii festivalului, Alex Onișor, care este în povestea acestui eveniment de când a luat naștere festivalul ne-a povestit mai mult ce înseamnă desculț în iarbă pentru el și nu numai.

“Desculț în iarbă” pentru mine și pentru o bună parte din lumea care vine aici este o ieșire la sfârșit de săptămână în care îmbinăm muzică, artă și recreere. Un loc unde poți lua o pauză de la cotidian, aglomerație și beton și te bucuri alături de ceilalți oamenii de acest spațiu verde din complexul Weekend. Este o pauză bine meritată după o săptămână de stres, te deconectezi de tot, ești desculț în iarbă. Avem activități pentru toată lumea, indiferent de ce vârstă ai nu ai cum să te plictisești în festival, există scena unde cântă trupele, o zonă unde sunt DJ, partea unde sunt colaboratorii noștri cu activitățile lor sau dacă îți dorești doar să te relaxezi vei găsi cu siguranță un hamac unde să te bucuri de festival”, a spus Alex.

Celor din cadrul ”Desculț în iarbă” le place să aducă o paletă largă de activități, iar anul acesta au activat în cadrul festivalului niște asociații care deșii sunt la nivel mondial activează și au sediu la noi în oraș.

“În ediția de anul acesta, asociațiile care și-au dorit să participe au reușit să se exprime publicului de care sunt interesați, și nu numai, pentru că o comunitate implică pe toată lumea până la urmă. Anul acesta au fost implicați pe lângă fizic cât și moral cei de la Rotary Maris, Interact Maris, ESTIEM Târgu Mureș, ELSA Târgu Mureș, JCI Târgu Mureș, Centrul de joaca educativa PLEI, AS CS Șoimi de Mureș, ACS Vale Regilor Offroad Team, cei de la Liga Studenților din Târgu Mureș din cadrul UMFST și cei din SmartStudent din echipa de organizare, am fost ca o mare familie și ne-am susținut reciproc”, ne-a declarat Alex.

În festival au încercat să unească tinerii prin creare, prin creativitate, prin muzică, de aceea ei au adus pe scenă artiști mici, în special elevi de liceu pentru că își doresc să arate potențialul pe care îl poate avea un elev care în general nu este luat în seamă de către un organizator de festival. De aceea am vorbit cu Cristi Arnean un alt membru din echipa de organizare.

“În mare parte lista de artiști de anul acesta a avut artiști locali, am avut doar o singură trupă care a venit din Cluj. Adică am încercat să promovăm artiștii locali să se dezvolte pentru că nu prea au șanse în orașul asta pentru că promovarea este zero. O parte dintre ei ne-au contactat și atunci automat am căutat un loc și i-am și pus pe scenă.”

Adrian MURARIU

Foto: Facebook – Desculț în Iarbă