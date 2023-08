INTERVIU. ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș, sacrificii pe cont propriu

Distribuie

Federația Română de Fotbal a publicat în data de 11 iulie 2023 o listă cu cele mai bune academii de fotbal din țară. Județul Mureș se mândrește cu ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș, care s-a clasat pe locul 44, cu 50,7 puncte. Pentru a primi mai multe detalii despre poziția și finanțarea acestui club sportiv, am luat legătura cu Coriolan Pop Lupu, președintele clubului sportiv Kinder.

Reporter: Ce istoric are Academia?

Coriolan Pop Lupu: Clubul Kinder a luat ființă în 2004, deci acum 19 ani. În momentul în care a luat ființă eram o structură sportivă doar pe hârtie, pentru că noi nu aveam bază proprie. Nu aveam absolut nimic, doar 30 de copii care s-au înscris și făceam antrenamente în spatele spitalului pe un teren viran. În 2005 am început construcția acestei baze. Zic construcție pentru că n-am preluat nicio bază, n-am plătit nicio chirie. Practic, tot ce vedeți aici era un teren plat pe care noi am construit terenurile, clădirea și tot ce se vede. Noi am dus o luptă de supraviețuire a clubului în paralel cu construcția bazei. Ceea ce a fost foarte dificil. În 2008 am reușit finalizarea bazei și în fiecare an ne-am mărit numărul de copii și grupe.

Rep.: Câți sportivi aveți în Academie?

C.L.: După 19 ani avem toată piramida. De la grupe de copii născuți în 2018, care au 5 ani, până la juniorii mari de 19 ani. Toate grupele sunt înscrise în competiție. Momentan avem în jur de 300 de sportivi legitimați la club care practică fotbalul și care au parte de competiții la nivel național la fiecare categorie de vârstă.

Rep.: V-ați clasat pe locul 44 pe lista academiilor din țară. Ce înseamnă acest loc 44 pentru voi?

C.L.: Locul 44 poate sună așa caraghios să spun că e un loc fruntaș. Am primit felicitări la sfârșitul clasificării. Le-am acceptat cu jumătate de măsură. Dar sunt sută la sută sigur că locul nostru într-un clasament era mult mai sus. Pentru că criteriile care au stat la baza evaluării, criterii pertinente venite din Occident dintr-un sport corect, fiecare criteriu avea cel puțin 10 sub puncte. Noi am depus un dosar de 349 de pagini, de documente, acte, moduri și idei în care gândim fotbalul și menținem acest club. A fost o muncă de luni de zile. Au fost cerute la dosar dovezi concrete și clare prin care nu puteai să denaturezi adevărul, dar au fost criterii imposibil de îndeplinit tocmai din aceste considerente, pentru că până la urmă totul se leagă de bani, de buget, de posibilitatea de a plăti antrenori profesioniști, de a avea condiții de pregătire. Dar este foarte greu, reptet, să te lupți să ai aceeași șansă cu cineva care primește miliarde și își permite să ofere fără nici cel mai mic efort toate condițiile jucătorilor, să creeze facilități de antrenament, fără cea mai mică greutate. Obiectivul nostru este să fim printre primele 36 academii la anul.

Rep.: Cum se finanțează academia de fapt?

C.L.: Aici este o mare problemă și o mare greutate pe care o avem, pentru că din păcate concurența nu este așa cum ar trebui să fie în sport, bazată pe fair-play. Ne luptăm cu alte academii finațate din bani publici, de stat, de primării, consilii județene și nu este normal. Suntem singura țară din lume care acceptă acestă dublă măsură. Suntem foarte puțini în țară care ne gestionăm din fonduri private. Să vorbim de noi, este absolut normal ca în acești ani serviciile să fie plătite, ca părinții să plătească o cotizație lunară, sponsorizări fără de care nu am putea să supraviețuim. Sponsorii noștri sunt Reea, Alchimia, Brinkoflex, MC Trans, Duda Trans și Secured. Din compensații de formare. Deci cam așa ne gestionăm, dar este foarte greu, nu ne plângem, așa am dus-o de la început și așa o vom duce în continuare din păcate, până când nu se va schimba ceva. Nu cerem și nu am avea pretenții să accesăm bani publici, ci am avea minima dorință de a putea concura în mod loial cu ceilați.

Rep.: Cum evoluează jucătorii pentru a construi o echipă puternică?

C.L.: Cei mici încep la vârsta de 5 ani la noi. În fiecare an formăm grupa copiilor de 5 ani. Anul acesta avem grupa de copii născuți în 2018. Normal, în primul an este doar plăcere, inițiere, introducere în sport. Din punctul nostru de vedere, vorbim de performanță după vârsta de 15 ani. Aici mai avem o mică dificultate, în ghilimele, pentru că în jurul vârstei de 14-15 ani avem copii care fac pasul către academii mai mari. Scopul nostru este de a asigura un climat sănătos, dar în același timp copiii talentați să poată să își găsească drumul spre marea performanță.

„Avem mulți sportivi care în momentul de față sunt pe sticlă, la televizor”

Rep.: Unde au ajuns sportivii care au plecat de la Kinder spre alte academii?

C.L.: Sunt foarte mulți copii care au plecat de aici de-a lungul celor 19 ani, la vârste de 15-16 ani și care momentan joacă la cluburi de primă ligă. Avem mulți sportivi care în momentul de față sunt pe sticlă, la televizor. Lumea nu știe, probrabil că am greșit pe partea aceasta cu marketing-ul, dar clubul Kinder a produs de-a lungul anilor și produce în continuare.

Rep.: Care sunt punctele forte ale echipelor și jucătorilor pe care le scoateți în evidență?

C.L.: Ne interesează dezvoltarea individului mai mult decât dezvoltarea echipei. Lucrând pe creșterea valorii individuale automat crește și valoarea echipei. Scopul nostru este de a dezvolta jucătorul, pentru momentul în care va face pasul către fotbalul mare, să fie un jucător complet. Bineînțeles, cineva care ar spune că nu vrea să câștige ar minți.

Rep.: Cum îi motivați pe jucători, mai ales pe cei mici?

C.L.: Problema motivației nu apare la vârstele mici, ci la cei mari. Cei mici sunt încântați, ei vin în mod natural să facă mișcare. Problema motivației apare la 14-15-16 ani când intervin și alte oportunități și tentații în viața lor.

Rep:. Spre ce țel țintiți acum la nivelul academiei?

C.L.: Momentan am ajuns la maxim, organizatoric vorbind, pentru că avem toate grupele înscrise în campionat. La noi la club ai piramida făcută, toți pașii puși la dispoziție pentru a face performanță. Bineînțeles, ne dorim ca grupele mari care sunt în campionatele naționale U19 și U17, să obțină performanțe și la acest nivel.

Rep.: Cu ce vă mândriți ce mai mult la nivelul academiei?

C.L.: Noi ne mândrim când vedem că un jucător crescut la noi la academie ajunge să semneze un contract de profesioniști și să își facă o carieră. Aceasta este cea mai mare mândrie a noastră. De exemplu, la Euro Under 21 care s-a desfășurat în România am avut jucător convocat și care a jucat pentru echipa națională, Vlad Pop, care joacă acum la Universitatea Craiova. Acestea sunt marile noastre mândrii. Bineînțeles, avem amintiri plăcute și mă refer la campionatele naționale, nu la turneele amicale la care participăm în fiecare săptămână. Avem o finală națională pe care din păcate am pierdut-o la lovituri de departajare cu grupa celor născuți în 1996 și am ajuns în finala națională la respectiva categorie de vârstă. Mai avem două semifinale naționale cu alte grupe. Ne mândrim cu jucători care joacă în prima divizie, în divizia a II-a, cu jucători care sunt convocați la loturile naționale.

Rep.: Care sunt jucătorii care au pornit de la Kinder și care au ajuns acum foarte sus?

C.L.: Fulop Lorand, jucător de prima divizie, în avem pe Greu Răzvan care a jucat la nivel de primele două divii. Ovidiu Horșia care a jucat în prima ligă. Core Alexandru, Piper Bogdan, Bărăbaș Marius, Șuteu Alexandru, Trif Rareș, Kovács Lóránd și Laszlo Matyas care are doar 16 ani, e la Academia FCSB, dar e jucător de bază la naționala de juniori. Mai este și Omar El Sawy care chiar acum a semnat cu Rapid, un jucător foarte tânăr și talentat și mai sunt mulți altii. Îmi cer scuze dacă acum pe moment nu mi i-am amintit pe toți.

A consemnat Diana CĂRBUREAN