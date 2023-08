INTERVIU. Vlad Pop, de la ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș, la Naționala de la Euro U21

Distribuie

Vlad Pop este unul dintre fotbaliștii mureșeni care s-a format la clubul ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș și care a ajuns să facă performanță la nivel național. Vlad a fost convocat să joace anul acesta în echipa națională pentru europenele Under 21, ceea ce denotă multă dedicare, profesionalism și nu în ultimul rând talent. Pentru a afla chiar din interior ce a presupus întregul proces de formare, am luat legătura cu el și am aflat tot ce a stat în spatele acestor rezultate remarcabile.

Reporter: De la ce vârstă ai început să faci fotbal?

Vlad Pop: Aveam șapte ani și jumătate când am participat la primele antrenamente de fotbal.

Rep.: La ce echipă joci acum?

V.P.: În momentul de față activez la FCU Craiova 1948, pe postul de mijlocaș central. Vara aceasta în iulie s-au împlinit 4 ani de când am venit aici.

Rep.: La ce echipe ai mai jucat în trecut și la ce academii ai mai fost?

V.P.: Prima parte a junioratului am petrecut-o la clubul ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș, unde am stat până la 15 ani. În 2015 am început să fac parte dintr-un proiect inițiat de Federația Română de Fotbal, în cadrul Centrelor de Excelență Târgu Mureș doi ani, respectiv Timișoara, tot doi ani. În 2019 am intrat în atenția celor de la Craiova, unde am și semnat în luna iulie a aceluiași an, echipă la care nu am mai activat timp de un an, în sezonul 2022-2023, atunci când am plecat sub forma de împrumut la CS Mioveni.

Rep.: Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru acest sport?

V.P.: Încă din primii ani ai copilăriei mi-am dat seama că sunt atras de sportul acesta. Era practic singura activitate care mă ținea ore în șir departe de casă și aparent, încă o face.

Rep.: Care au fost cele mai importante meciuri la care ai jucat?

V.P.: Sincer să fiu, cred că cele mai importante meciuri la care am participat au fost cele cu Echipa Națională de Tineret împotriva Olandei, Portugaliei, Germaniei sau chiar împotriva Ucrainei în cadrul Campionatului European de Tineret. Acest meci a constituit debutul meu într-o competiție internațională. Dacă aș alege un meci cu echipa de club, acela ar fi meciul de debut în prima ligă a României, CFR Cluj – FCU Craiova (3-2).

Rep.: Ai participat la europenele de anul acesta. Ce ai simțit când ai fost convocat să joci pentru echipa națională și cât de importantă este această realizare pentru tine?

V.P.: Da, anul acesta am reușit să bifez ceea ce pentru mine a reprezentat un obiectiv important în ultimii doi ani, și anume participarea la Euro U21. Nu cred că este nevoie să explic senzația pe care ți-o oferă o convocare oficială, e ceva unic și la urma urmei, e ceva la care orice jucător aspiră. A fost ceva foarte important pentru mine și sunt fericit că am reușit să adaug convocarea aceasta în CV.

Rep.: Cum te-a format Clubul Kinder în cariera ta de fotbalist?

V.P.: Perioada pe care am petrecut-o la ACS Kinder a fost, clar, extrem de importantă pentru mine, deoarece a fost într-o perioadă în care un copil tinde să se atașeze de unele persoane cu care interacționează acolo. Am învățat multe lucruri în cei șapte ani, atât de ordin sportiv, fotbalistic, cât și de ordin civic. Încă țin legătura cu mulți oameni de acolo și petrec timp cu ei atunci când merg acasă în vacanță.

Rep.: Care este visul tău cel mai mare pe plan sportiv?

V.P.: Visul meu pe plan sportiv este acela de a debuta la Prima Reprezentativă a României și chiar să particip la un turneu final cu acesta. Un alt gând pe care îl clasific ca fiind un vis e acela de a face pasul într-un campionat puternic al Europei.

Rep.: Pentru ce competiții te pregătești acum?

V.P.: În momentul de față sunt la Craiova și mă pregătesc pentru debutul de sezon al Superligii 2023-2024.

A consemnat Diana CĂRBUREAN