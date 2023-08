Reghineanul Gabriel Toncean, funcție nouă în conducerea sportului românesc

Distribuie

Președintele Federației Române de Culturism și Fitness, reghineanul Gabriel Toncean, a anunțat miercuri, 2 august, că și-a dat demisia din funcție, pentru a prelua o altă funcție, respectiv cea de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, cu rang de subsecretar de stat. Totodată, liberalul Gabriel Toncean a renunțat și la funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Reghin.

Decizia numirii lui Gabriel Toncean în funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport a fost emisă de către premierul României, Ion-Marcel Ciolacu, și a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 711 din 2 august 2023.

”Sportul este cel mai bun ambasador pentru România”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Gabriel Toncean a subliniat că susținerea sportului a fost și va rămâne prioritatea sa principală.

”Am muncit mult, și am avut o echipă foarte bună la Federație, și asta vreau să fac în continuare. Eu am considerat și consider în continuare că sportul este cel mai bun ambasador pentru România”, a declarat, pentru Zi de Zi, noul vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport.

”A trebuit să îmi dau demisia și din funcția de consilier local, deoarece fiind demnitar acest statut este incompatibil cu funcția de ales local”, a adăugat Gabriel Toncean.

”Nu putem vorbi de civilizație, excluzând sportul”

În aceeași zi, Gabriel Toncean a postat, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat ”Mesaj pentru toți iubitorii sportului din România”, pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos:

”A venit vremea unui nou început. Sportul și performanța sunt actul de credință pe care m-am străduit să-l onorez cu toată forța și încrederea de care am fost și sunt capabil. Azi, după 10 ani de conducere a Federației Române de Culturism și Fitness, împrejurările și viața mă obligă să mă despart de cel mai important proiect profesional de până acum și să răspund unei noi provocări: numirea pe care tocmai am primit-o în funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport.

Am acceptat această numire, deoarece reprezintă un cec în alb pe care sunt obligat să-l onorez. Sportul românesc trebuie să urce pe o nouă treaptă și să-și adjudece statutul de portdrapel al intereselor naționale ale României! E un proiect nou, pe care mi-l asum ca pe o datorie față de toți cei care continuă să creadă în viitorul sportului românesc și pentru care orice sportiv, perfomer sau nu, înseamnă de fapt România! Orice om care practică sportul este un câștig pentru noi toți. Orice medalie adjudecată de un sportiv român e o victorie pentru România!

M-am străduit să înțeleg fenomenul sportiv din ultimii ani, nu doar din țara noastră, ci și din Europa și, îndrăznesc să o spun, de pe întreg mapamondul. În România sportul trebuie să devină o prioritate a oricărei guvernări prezente sau viitoare. Atât sportul de masă, cât și sportul de performanță. Sportul de masă constituie temelia sportului de performanță. Sportul înseamnă viață, sănătate, fair-play și competiție; înseamnă educație, voință și perseverență. Nu putem vorbi de civilizație, excluzând sportul. Sportul înseamnă omenesc înainte de toate.

Sunt convingerile cu care mă angajez în acest nou proiect. Mă bucură și mă onorează să lucrez cu oameni precum Marea Doamnă a Canotajului Românesc, Elisabeta Lipa, noua Președintă a Agenției Naționale pentru Sport, față de care am un respect cu totul deosebit și ale cărei performanțe ne sunt tuturora binecunoscute. Sunt sigur că voi avea o colaborare foarte bună cu Domnia Sa și că împreună ne vom face datoria, fără să ținem cont de convingerile politice pe care orice om de bună credință e obligat să le respecte. În calitate de deținător a celei de-a doua poziții de decizie din sportul românesc voi face tot ce este uman posibil ca sportul din Țara noastră să devină ceea ce am spus mai sus: portdrapelul intereselor naționale ale României!

Țin să le multumesc tuturor celor care au avut și au încredere în mine, precum și tuturor camarazilor mei de drum; colegilor din Federația Română de Culturism și Fitness, împreună cu care am reușit cele mai importante rezultate ale carierei mele și anume cucerirea titlurilor de campioni europeni în 2022 și 2023. Îi asigur de tot sprijinul meu necondiționat și îi rog să nu uite că, pentru Federația Română de Culturism și Fitness, a rămas un singur obiectiv nerealizat: trebuie să devenim campioni mondiali! Sunt sigur că echipa de oameni extraordinari pe care am sudat-o în toți acești 10 ani va ști să ducă mai departe ceea ce-am început în 2013!

Le mulțumesc de asemenea domnilor Președinte, secretar general, vicepreședinți și membrii din conducerea Partidului Național Liberal pentru această nominalizare mai mult decât onorantă. În semn de respect, îi asigur că politica pe care o voi face ca vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport va fi politica României!

Dumneavoastră și tuturor celor care citiți acest mesaj, vă mulțumesc pentru încrederea și perseverența de-a crede că avem puterea să asigurăm copiilor României un viitor sănătos și o educație pe măsură. Într-un mod pe care numai omenescul din noi îl poate dezvălui, ați fost și sunteți sprijinul meu cel mai stabil și puternic!

Dacă, așa cum spunea George Călinescu și pe bună dreptate, sportul reprezintă vigoarea vitală a umanităţii, atunci trebuie să fim convinși că a ne depăși limitele reprezintă condiția umană care ne face pe toți să fim unici și să contăm.

Vă mulțumesc tuturor!”.

Alex TOTH